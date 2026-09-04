Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται περιστατικό βίας με πρωταγωνιστή τον αντιπρόεδρο του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, και θύμα την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχει καταγραφεί το 2021, δείχνει τον Σιμσέκ να επιτίθεται στη γυναίκα μέσα σε σπίτι.

Στα πρώτα πλάνα, ο Τούρκος πολιτικός εμφανίζεται να κλωτσάει την Οζλέμ Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο.

Στη συνέχεια, όταν εκείνη επιχειρεί να πάρει το κινητό της τηλέφωνο, ο Σιμσέκ φέρεται να την αρπάζει και να τη μεταφέρει σηκωτή στο εσωτερικό του σπιτιού. Η γυναίκα ακούγεται να του φωνάζει: «Άσε με ήσυχη».

Butlan CHP'sinin Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in, kadına şiddet görüntüsü ortaya çıktı!



Görüntülerde Şimşek'in, evin bahçesinde Şanver'in ayağına tekme attığı ve "Bırak beni" demesine aldırış etmeden zorla evin içine soktuğu anlar saniye saniye yer aldı…



📹Mercek TV https://t.co/gApEPANSqz pic.twitter.com/B1rypkL0uD — Halk TV (@halktvcomtr) September 4, 2026

Η καταγγελία της πρώην συντρόφου του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, η Οζλέμ Σανβέρ προχώρησε τον Απρίλιο σε καταγγελία σε βάρος του Μπερχάν Σιμσέκ.

Μετά την καταγγελία, δικαστήριο επέβαλε στον πολιτικό περιοριστικό όρο για δύο μήνες, απαγορεύοντάς του να πλησιάζει την πρώην σύντροφό του.

Η Σανβέρ υποστήριξε στην καταγγελία της ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η οποία φέρεται να διήρκεσε περίπου δέκα χρόνια, είχε υποστεί επανειλημμένα ξυλοδαρμούς, προσβολές και απειλές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κατήγγειλε ότι είχε υποστεί και περιορισμό μέσα στο σπίτι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ακόμη ότι μέρος των καταγγελιών της επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος την εξέτασε μετά τα περιστατικά.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς αφορά ένα προβεβλημένο στέλεχος του CHP και φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.