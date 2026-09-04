Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε κυρώσεις και τη διενέργεια έρευνας μετά το περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ μελών της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) και της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού (GUR) στο Κίεβο, ένα περιστατικό που έφερε στο φως τη μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

«Δύο πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό θεωρούνται πλέον επισήμως ύποπτοι: πρόκειται για έναν πράκτορα της SBU και έναν πράκτορα της GUR», επεσήμανε ο Ζελένσκι στη διάρκεια του τακτικού του νυχτερινού διαγγέλματος χθες, Πέμπτη.

«Όλες οι συνθήκες του περιστατικού αποτελούν επίσης αντικείμενο έρευνας», πρόσθεσε. «Είναι σημαντικό να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην επαναληφθούν καταστάσεις όπως αυτή», τόνισε.

«Με βάση τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας θα γίνει αξιολόγηση των επικεφαλής των δύο υπηρεσιών – της SBU και της GUR. Και είναι απολύτως δίκαιο να λογοδοτήσουν και οι δύο πλευρές. Και οι δύο ενήργησαν με ανάρμοστο τρόπο», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την Τετάρτη το πρωί πολλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ πρακτόρων της GUR και της SBU σε συνοικία του Κιέβου.

Χθες η SBU ανακοίνωσε ότι αυτό το «εντελώς απαράδεκτο» περιστατικό μεταξύ των πρακτόρων σημειώθηκε την ώρα που μέλη της διεξήγαγαν έρευνα.

Όπως εξήγησε η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, η επιχείρηση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τους φερόμενους δεσμούς μεταξύ των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB) και ενός διοικητή του Σώματος Ρώσων Εθελοντών, μιας ουκρανικής μονάδας που υπάγεται στη GUR.

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, σημείωσε η SBU χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της η GUR κατήγγειλε σε χθεσινή της ανακοίνωση «μια εκστρατεία παραπληροφόρησης» που έχει στόχο «να δυσφημήσει» την υπηρεσία και «τις μάχιμες μονάδες της», χωρίς να αναφερθεί ανοικτά στην αντιπαράθεση με την SBU.

Η SBU και η GUR είναι δύο ισχυρές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, με τη μεταξύ τους αντιπαλότητά τους να έχει γίνει γνωστή εδώ και καιρό.

Ο πολιτικός αναλυτής Βολοντίμιρ Φεσένκο εκτίμησε στον λογαριασμό του στο Facebook ότι τα αίτια της αντιπαράθεσης είναι «η προσωπική και πολιτική διαμάχη» μεταξύ του επικεφαλής της SBU Ολεξάντρ Ποκλάντ και του πρώην επικεφαλής της GUR και νυν προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου Κίριλο Μπουντάνοφ.