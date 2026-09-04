Η προοπτική μιας άμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται και πάλι απίθανη, καθώς οι δύο εμπόλεμες πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα και να διατυπώνουν αδιάλλακτες θέσεις.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι περνούν σε μια νέα φάση, επιβάλλοντας έναν ευρύ οικονομικό αποκλεισμό στο Ιράν και στις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Στόχος της Ουάσινγκτον ήταν να αναγκάσει την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί και να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντική εμπορική θαλάσσια οδό που έχει ουσιαστικά κλείσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τη σύγκρουση τον Φεβρουάριο.

Το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο και το οποίο προέβλεπε την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και μιας συμφωνίας εντός 60 ημερών έχει πλέον λήξει. Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον έβδομο μήνα της, τρεις ειδικοί εξηγούν πώς εκτιμούν ότι μπορεί να εξελιχθούν τα γεγονότα.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι η στρατιωτική και οικονομική πίεση θα αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση του Ιράν

Τζέισον Κάμπελ, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, Ουάσινγκτον

«Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο Λευκός Οίκος επανεξετάζει διαρκώς τι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί από πολιτική άποψη.

Υπήρχε η εκτίμηση ότι η στρατιωτική συνιστώσα θα ήταν αρκετή για μια γρήγορη νίκη, όμως αυτό δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτό που βλέπουμε είναι διαφορετικοί μοχλοί πίεσης, τόσο στρατιωτικοί όσο και οικονομικοί, τους οποίους οι ΗΠΑ προσπαθούν να αξιοποιήσουν.

Αυτή τη στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να είναι ικανοποιημένη με κάποια μορφή στασιμότητας. Νομίζω ότι είναι ικανοποιημένη με τη διατήρηση του αποκλεισμού και με την πραγματοποίηση περιοδικών πληγμάτων εναντίον των δυνατοτήτων του Ιράν να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι νέες κυρώσεις θα είναι αρκετές για να υποχρεώσουν το ιρανικό καθεστώς να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από πιο αδύναμη θέση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις φαίνεται πως κατάφεραν τις τελευταίες ημέρες να διευκολύνουν μια επαρκή, έστω περιορισμένη, ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ, ώστε να αποτραπεί ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου ή μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Ωστόσο, αυτοί δεν ήταν οι στόχοι των ΗΠΑ όταν ξεκινούσαν τον πόλεμο.

Η αίσθησή μου είναι ότι το Ιράν πιθανότατα θα απαιτήσει υψηλό τίμημα για να υπάρξει επίλυση, κάτι που είναι πιθανό να παραμείνει πολιτικά μη αποδεκτό για την κυβέρνηση Τραμπ».

Το Ιράν θα περιμένει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ

Δρ. Ανίσεχ Μπασίρι Ταμπρίζι, αναπληρώτρια συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Chatham House, Λονδίνο

«Δεν πιστεύω ότι τα τελευταία πλήγματα αλλάζουν ουσιαστικά τους υπολογισμούς του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο. Πιστεύω ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αυξημένη πίεση στην οικονομία της και για συνέχιση των επιθέσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά διαστήματα τους τελευταίους μήνες. Πρόθεσή της θα είναι να απαντά σε αυτές τις επιθέσεις με αναλογικό τρόπο, ώστε να μην οδηγηθεί η κατάσταση σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Σε οικονομικό επίπεδο, είναι προφανές ότι αυτό είναι πιθανό να πλήξει την ιρανική οικονομία, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από τον πόλεμο και αντιμετώπιζε ούτως ή άλλως διαρθρωτικά προβλήματα, όπως γνωρίζουμε από τις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου στο Ιράν.

Ωστόσο, δεν αισθάνομαι ότι από την πλευρά του Ιράν υπάρχει η αντίληψη πως η οικονομική πίεση θα αλλάξει σύντομα τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της στάσης του απέναντι σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν δεν αναζητά μια διέξοδο, αλλά πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε είναι πως περιμένει από τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στο Μνημόνιο Κατανόησης ή τουλάχιστον να προσφέρουν κάποιου είδους παραχώρηση. Η Τεχεράνη δεν θέλει να υποκύψει στην αμερικανική πίεση ούτε να αλλάξει τη δική της προσέγγιση ως απάντηση στις κυρώσεις ή στα πρόσθετα πλήγματα».

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν: να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Νίκολας Χόπτον, διακεκριμένος συνεργάτης σε θέματα διεθνούς ασφάλειας στο Royal United Services Institute του Λονδίνου και πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν

«Η τελευταία έξαρση της στρατιωτικής δράσης δεν πρόκειται να οδηγήσει στην παράδοση του Ιράν. Είναι απλώς η τελευταία εξέλιξη. Ούτε η οικονομική πίεση είναι πιθανό να λειτουργήσει, επειδή η Κίνα, η Ρωσία και πολλές άλλες χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν δεν πρόκειται να στηρίξουν μονομερείς αμερικανικές κυρώσεις.

Το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Έχει τον αντίχειρά του πάνω στη σφαγίτιδα φλέβα της παγκόσμιας οικονομίας.

Ποια είναι η στρατηγική εξόδου του Λευκού Οίκου;

Λοιπόν, οι ΗΠΑ την έχουν ήδη βρει. Εάν ο Τραμπ μπορούσε να καταβάλει μια σταθερή προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας που περιγράφεται στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου, αυτή θα ήταν η διέξοδος.

Μια συμφωνία όχι μόνο θα έδινε στις ΗΠΑ ένα είδος νίκης, επειδή θα αποδυνάμωνε τους σκληροπυρηνικούς στην Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά θα καθησύχαζε επίσης τους πάντες ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Υπάρχει ένα αποφασιστικό στοιχείο στο Μνημόνιο Κατανόησης: η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η άρση αυτών των κυρώσεων θα αποδυνάμωνε με την πάροδο του χρόνου τους ισχυρούς Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Η οικονομική συνεργασία μεταξύ του εξωτερικού κόσμου και του Ιράν με έναν νέο τρόπο θα επέβαλλε σταδιακά ριζικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ένα ισλαμικό καθεστώς, αλλά πολύ διαφορετικής φύσης.

Φυσικά, αυτό δεν θα ήταν εύκολο να επιτευχθεί, λόγω της εκτεταμένης διείσδυσης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, θα μπορούσε να λειτουργήσει, εάν δινόταν αρκετός χρόνος και εάν οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους επέδειχναν στρατηγική υπομονή, η οποία, δυστυχώς, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έλλειψη.

Προς το παρόν, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε μια χαοτική και χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα κατάσταση, η οποία είναι κακή για όλους».