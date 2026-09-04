Σε μια επιχείρηση διάσωσης γεμάτη πρωτοφανείς δυσκολίες, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο άνδρες από αποκλεισμένη σήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ, μετά τις τεράστιες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Ο ειδικός στις σήραγγες Άρνολντ Ντιξ, ο οποίος συμβουλεύει τις αρχές υδροηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ για τον τρόπο διάνοιξης της αποκλεισμένης σήραγγας που οδηγεί στον υδροηλεκτρικό σταθμό Τρισούλι 3Α, περιέγραψε στο BBC πώς οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στους επιζώντες. Ο συγκεκριμένος σταθμός ήταν ένας από αρκετούς που επλήγησαν από τις μαζικές ξαφνικές πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει τον θάνατο 1.300 ανθρώπων.

Ο Άρνολντ Ντιξ, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σηράγγων και Υπόγειου Χώρου, χαρακτήρισε την ανεύρεση των δύο ανδρών την Παρασκευή «θαύμα πάνω σε θαύμα», δεδομένων των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι διασώστες.

Η σήραγγα είχε θαφτεί κάτω από το έδαφος

Το πρώτο εμπόδιο ήταν να εντοπιστεί η είσοδος της σήραγγας, σε ένα τοπίο που είχε καταστεί σχεδόν αγνώριστο από την πλημμύρα. Η είσοδος, η οποία προηγουμένως βρισκόταν ψηλότερα στην πλαγιά, είχε πλέον θαφτεί κάτω από το έδαφος.

«Ποτέ δεν έχω γνωρίσει επιχείρηση διάσωσης όπου έπρεπε να αναζητήσεις την είσοδο μιας σήραγγας που προηγουμένως βρισκόταν πάνω στην πλαγιά και τώρα ήταν υπόγεια. Μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος της χιονοστιβάδας, έθαψε εντελώς την είσοδο», ανέφερε ο Ντιξ.

Για να προσδιορίσουν τη θέση της, ο ίδιος και η ομάδα του χρησιμοποίησαν τεχνικές μηχανικής, παλιούς τοπογραφικούς χάρτες, δορυφορικές εικόνες της περιοχής μετά την καταστροφή, βίντεο από ελικόπτερα και «οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να βρούμε στην επιφάνεια του βουνού, όπως στύλους ηλεκτρικού ρεύματος». Με αυτά τα στοιχεία υπολόγισαν τη θέση της εισόδου και άρχισαν να σκάβουν.

Τελικά την εντόπισαν, όμως αμέσως προέκυψε η επόμενη μεγάλη πρόκληση: να βρουν πού ακριβώς βρίσκονταν οι επιζώντες.

«Γνωρίζαμε ότι θα βρίσκονταν πιο μπροστά, αλλά δεν γνωρίζαμε ακριβώς πού. Επομένως, πρέπει απλώς να αρχίσεις να σκάβεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ακούς αν μπορείς να ακούσεις κάποιον», εξήγησε ο Ντιξ.

Εκρηκτικά για να ανοίξει ο δρόμος

Οι διασώστες έπρεπε να προχωρήσουν μέσα σε μια σήραγγα που είχε αποκλειστεί πλήρως από λάσπη και βράχους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν μεγαλύτεροι και από αυτοκίνητα. Για να ανοίξουν τον δρόμο, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά.

Ο Ντιξ σημείωσε ότι υπό κανονικές συνθήκες «ποτέ δεν θα το κάναμε», λόγω του κινδύνου να ανατιναχθούν οι άνθρωποι που ήταν παγιδευμένοι μέσα στη σήραγγα, αλλά και οι ίδιοι οι διασώστες. Απέδωσε τα εύσημα στον στρατό του Νεπάλ, ο οποίος, όπως είπε, έκανε «θαυμάσια δουλειά» χειριζόμενος τις εκρήξεις με ακρίβεια, ώστε να μην αποσταθεροποιηθεί η σήραγγα.

Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η σήραγγα παρέμενε γεμάτη νερό. Με τη χρήση εκσκαφέων και αντλητικών μηχανημάτων, οι ομάδες διάσωσης από το Νεπάλ έσκαψαν μια σειρά από αυλάκια, τα οποία ξεκινούσαν από τη σήραγγα και έφταναν μέχρι τον ποταμό έξω από αυτήν, προκειμένου να απομακρύνουν το νερό.

Το τελευταίο στάδιο ήταν η διάνοιξη ενός περάσματος στο πάνω μέρος της σήραγγας, μέσα από τα συντρίμμια. Επρόκειτο για «μια μικροσκοπική σήραγγα στο μέγεθος ενός ανθρώπου».

Το πλεονέκτημα αυτού του σημείου, σύμφωνα με τον Ντιξ, ήταν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την οροφή της αρχικής σήραγγας ως οροφή του μικρού περάσματος. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επιλογή περιόριζε τον κίνδυνο πλημμύρας.

Άκουσαν φωνές και έβγαλαν ζωντανούς δύο άνδρες

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι διασώστες άκουσαν κάτι που πίστεψαν ότι μπορεί να ήταν φωνές. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, φώναξαν προς το εσωτερικό «μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας διασώσουμε» και άκουσαν ως απάντηση ένα αδύναμο «εντάξει».

Λίγο αργότερα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς τον Σαντζάγια Σαχ και τον Καμπίρ Μαχαρτζάν.

Ωστόσο, η επιχείρηση απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκτιμάται ότι δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στη σήραγγα.

Προς τη «ζώνη Goldilocks» οι διασώστες

Ο Ντιξ εκτίμησε ότι οι διασώστες έχουν πλέον σκάψει περίπου 60 μέτρα από την είσοδο και ότι χρειάζεται να προχωρήσουν ακόμη περίπου 150 μέτρα για να φτάσουν στον υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται βαθιά μέσα στο βουνό.

Οι διασώστες ελπίζουν ότι τα συντρίμμια που προκάλεσε η πλημμύρα δεν έφτασαν μέχρι τον σταθμό. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε ο Ντιξ, «θα υπήρχαν κάθε είδους επιπλοκές», καθώς οποιοσδήποτε βρισκόταν στον σταθμό θα μπορούσε να έχει χτυπηθεί από βράχους και λάσπη ή ο χώρος θα μπορούσε να έχει πλημμυρίσει.

Οι ομάδες που βρίσκονται στο σημείο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους. «Πιο μπροστά, ακόμη και τώρα, μπορεί να συναντήσουμε νερό που θα έπνιγε τους ανθρώπους που σκάβουν τη σήραγγα», είπε ο Ντιξ. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος να σημειωθεί νέα πλημμύρα έξω από τη σήραγγα, με αποτέλεσμα να εισέλθει νερό από πίσω. «Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε νερό και από τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Η επιτυχημένη διάσωση της Παρασκευής έχει, ωστόσο, αναπτερώσει τις ελπίδες της ομάδας ότι θα καταφέρει να φτάσει εγκαίρως σε περισσότερους επιζώντες.

«Είναι μεγάλη ανακούφιση το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Και μας δίνει ανανεωμένη ενέργεια ότι ο τρόπος που σκεφτήκαμε (για το πώς θα πραγματοποιήσουμε τη διάσωση) λειτουργεί… δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν», δήλωσε ο Ντιξ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι διασώστες κατευθύνονται πλέον προς αυτό που αποκάλεσε «ζώνη Goldilocks», η οποία θα ήταν «πιο φιλική προς τη ζωή». Η ζώνη αυτή βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο του υδροηλεκτρικού σταθμού, όπου υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος στον οποίο ενδέχεται να βρίσκονται επιζώντες.

«Βγάλαμε δύο ανθρώπους. Αν παίζαμε σε καζίνο, κάποιοι θα έλεγαν ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε, αλλά εμείς λέμε: το παιχνίδι συνεχίζεται, ώρα να τα βάλουμε με το καζίνο», κατέληξε.