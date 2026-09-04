Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη στρατηγικού υψώματος που, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει και εδραιώνει τη «ζώνη ασφαλείας» που διατηρεί ο ισραηλινός στρατός στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, την κατάληψη του λόφου, που βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, στο όριο της κατεχόμενης από το Ισραήλ ζώνης στον νότιο Λίβανο.

«Η κατάληψη του λόφου Άλι Τάχερ σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του ελέγχου (από το Ισραήλ) της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, σε βίντεο που μετέδωσαν οι υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ είχε κατασκευάσει σήραγγες σε αυτόν τον τομέα που της επέτρεπαν να εξαπολύει drones και πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στον νότιο Λίβανο, καθώς και στο βόρειο Ισραήλ στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ο ισραηλινός στρατός θα «σταματήσει τώρα να εξουδετερώνει τις σήραγγες αυτές» και θα ενισχύσει τις θέσεις του στον λόφο για να «εμποδίσει τον εχθρό να ανακαταλάβει θέση στη ζώνη», είπε ο Κατς.

«Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ», επέμεινε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Ο λόφος Άλι Τάχερ είναι μια στρατηγική θέση για τη Χεζμπολάχ η οποία είχε δημιουργήσει εκεί ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει την απώλεια της θέσης αυτής, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ και γύρω από την οποία επικεντρώνεται η βία εδώ και εβδομάδες.

Στα τέλη Μαΐου, το Ισραήλ είχε πάρει τον έλεγχο μιας άλλης στρατηγικής θέσης στον νότιο Λίβανο, του μεσαιωνικού οχυρού του Μποφόρ, που βρίσκεται κοντά στον λόφο.

Το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ έσυρε τον Μάρτιο τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο σε ένδειξη αλληλεγγύης με το Ιράν, όμως η βία μειώθηκε σε ένταση μετά τη συνεννόηση στην οποία κατέληξαν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο, παράλληλα με τη συμφωνία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Κατά τις διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτές οι τελευταίες πρότειναν ο στρατός του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο του λόφου Άλι Τάχερ, όμως η Χεζμπολάχ αρνήθηκε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στους συμμετέχοντες.

Ο λόφος, που δεσπόζει της πόλης Ναμπατίγε και των γύρω χωριών, βρίσκεται στο όριο της κατεχόμενης από το Ισραήλ ζώνης στον νότο.

Σύμφωνα με τον ειδικό σε στρατιωτικά θέματα Ριάντ Καχουατζί, κάτω από τον λόφο βρισκόταν «ένα δίκτυο σηράγγων» που «συνδέει τα χωριά με τη γύρω περιοχή».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως αυτό «το υπόγειο στρατηγικό δίκτυο» περιελάμβανε «κέντρα διοίκησης και αίθουσες αποθήκευσης όπλων» και ότι κατασκευαζόταν για «περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Ο Ριάντ Καχουατζί, που είναι διευθυντής του κέντρου INEGMA, υπογραμμίζει τη στρατηγική θέση αυτού του λόφου που ελέγχει την πρόσβαση στην Ιγκλίμ αλ-Τούφα, μια περιοχή πιο μακριά από τα σύνορα που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς και στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, στα ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ο έλεγχος αυτού του λόφου θα έδινε στους Ισραηλινούς εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις δύο περιοχές», εξηγεί.

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους τον Αύγουστο, ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ Γιούσεφ αλ Ζέιν είχε αρνηθεί να διευκρινίσει τον αριθμό των μαχητών της Χεζμπολάχ που είχαν οχυρωθεί σε αυτή τη θέση, διέψευσε όμως την παρουσία Ιρανών συμβούλων ή μαχητών, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Είχε πει πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «υπερέβαλλε» όσον αφορά τη σημασία αυτής της θέσης «για προεκλογικούς λόγους».

Ο λόφος Άλι Τάχερ βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, που αποτελεί το όριο των ζωνών απ΄όπου η Χεζμπολάχ είχε δεχθεί να αφοπλιστεί μετά τον προηγούμενο πόλεμο με το Ισραήλ, που τελείωσε τον Νοέμβριο του 2024.

Στη διάρκεια του τελευταίου πολέμου που ξέσπασε τον Μάρτιο, οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τουλάχιστον 4.300 θανάτους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε τον Ιούνιο, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν γύρω από τον Άλι Τάχερ και ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στις 15 Αυγούστου πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 11 ανθρώπων, λέγοντας ότι ανταπέδιδε επίθεση στους στρατιώτες του στην περιοχή αυτού του στρατηγικού λόφου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.