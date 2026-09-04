Η «εξύμνηση» του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας και εγκληματία πολέμου που πέθανε στην φυλακή της Χάγης αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με το δίκαιο τη Βοσνίας, υπενθυμίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Καθώς η σορός του Μπλάντιτς, που καταδικάσθηκε για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, και κατά κύριο λόγο για την σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, έγινε δεκτή με στρατιωτικές τιμές στην Σερβία, ο επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης Μάικλ Ο’Φλάχερτι δήλωσε ότι «αποστρέφεται την δημόσια αποθέωση» του Ράτκο Μλάντιτς που πέθανε στις 27 Αυγούστου σε ηλικία 84 ετών.

Στην Βοσνία, χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν χθες το βράδυ στην Μπάνια Λούκα φόρο τιμής στον Ράτσκο Μλάντιτς, που καταδικάσθηκε το 2017 σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας (1992-1995, 100.000 νεκροί).

«Μια τέτοια αποθέωση συνιστά έγκλημα σύμφωνα με το δίκαιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και δεν υπάγεται στην ελευθερία της έκφρασης κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», υπενθυμίζει ο Μάικλ Ο’Φλάχερτι.

«Καλώ τις αρχές να αντιταχθούν στην αποθέωση καταδικασμένων εγκληματιών πολέμου», πρόσθεσε.