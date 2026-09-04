Ένας 19χρονος από το Μπέβερλι Χιλς, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άστεγο σε ένα σοκάκι, είχε φοιτήσει μέχρι πρόσφατα σε ένα από τα πιο ακριβά ιδιωτικά οικοτροφεία των ΗΠΑ, όπου μάλιστα υπηρετούσε ως παπαδοπαίδι.

Ο Κόνορεϊ Λαουαντάρα εμφανίστηκε την Πέμπτη σε δικαστήριο του Λος Άντζελες φορώντας μπλε φόρμα. Ο 19χρονος, υπήκοος Ινδονησίας, χαμογέλασε αμυδρά ενώπιον του δικαστή, καθώς του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Στο ακροατήριο βρισκόταν και η σύντροφός του, η οποία ήταν επίσης παρούσα στο σημείο τη νύχτα της επίθεσης.

Ο δικηγόρος του, Ντέμπρα Γουάιτ, υποστήριξε ότι προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο άστεγος άνδρας άρπαξε τον Λαουαντάρα από τον λαιμό και τον χτύπησε με τον αγκώνα, ενώ φέρεται να δάγκωσε και ένα μέρος του δαχτύλου του. Ο 19χρονος υπέστη επίσης τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Η Γουάιτ υποστήριξε ότι ο πελάτης της έβγαλε το δικό του μαχαίρι μόνο όταν ο άνδρας αρνήθηκε να τον αφήσει. Ο δικαστής Κιθ Σβαρτς, ωστόσο, παρενέβη και τόνισε ότι «δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κατηγορούμενος να έχει επαφή» με το θύμα.

«Δεν τον πλησίασε, δεν ήταν βίαιος. Απλώς ασχολούνταν με τη δουλειά του», είπε αναφερόμενος στον άστεγο άνδρα. Στη συνέχεια, ο δικαστής περιέγραψε με ιδιαίτερα σκληρούς όρους την επίθεση, λέγοντας ότι «ο κατηγορούμενος τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, σαν σε ταινία τρόμου».

Ο Λαουαντάρα δήλωσε αθώος. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ του ζητήθηκε να παραδώσει το διαβατήριό του.

Από το οικοτροφείο των 80.000 δολαρίων στο έγκλημα

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο 19χρονος είχε φοιτήσει μέχρι πρόσφατα στο περίφημο Portsmouth Abbey, ένα καθολικό οικοτροφείο στο Ρόουντ Άιλαντ, με ετήσια δίδακτρα περίπου 80.000 δολάρια.

Φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου τον δείχνουν να υπηρετεί ως παπαδοπαίδι. Ο Λαουαντάρα αναφέρεται ως απόφοιτος του 2025. Το σχολείο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της υπόθεσης. Η δολοφονία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, σε ένα σοκάκι στο τετράγωνο 400 της North Palm Drive, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές του Μπέβερλι Χιλς. Σύμφωνα με γείτονες, το θύμα, ο 40χρονος Βανίκ Βοσκανιάν, έψαχνε σε κάδους απορριμμάτων όταν ο Λαουαντάρα τον πλησίασε και φέρεται να τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Η αστυνομία δέχθηκε κλήση στις 11:39 το βράδυ για καβγά μεταξύ δύο ανδρών. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, βρήκαν τους δύο άνδρες με σοβαρά τραύματα. Ο Βοσκανιάν είχε τραυματιστεί σοβαρά στον λαιμό. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο Λαουαντάρα.

Βίντεο που εξασφάλισε το Post δείχνει τον 19χρονο, μετά το περιστατικό, να είναι σε κατάσταση έντασης και να εξηγεί στους αστυνομικούς τη δική του εκδοχή. «Με άρπαξε και εκείνη τη στιγμή έβγαλα ένα CCW [μαχαίρι για κρυφή οπλοφορία], είναι ένα μαχαίρι σχεδόν 10 εκατοστών», φέρεται να είπε. «Του επιτέθηκα επειδή με τραβούσε».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι του ζήτησε να τον αφήσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο Βοσκανιάν να απομακρύνεται παραπατώντας από το σημείο λίγο μετά την επίθεση, ενώ ακούγεται να βογκά από τον πόνο.

Το περιστατικό συγκλόνισε την πολυτελή γειτονιά, όπου οι κατοικίες κοστίζουν συνήθως 2 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερο. Γείτονες περιέγραψαν μια σκηνή που έμοιαζε με αστυνομική σειρά, με αίματα να έχουν γεμίσει το σημείο.

«Η αστυνομία προσπαθούσε να επαναφέρει αυτόν τον καημένο τον άνθρωπο, που ήταν πεσμένος εκεί μέσα στα αίματα, σαν να ήταν στο “CSI”», είπε ένας από τους γείτονες.