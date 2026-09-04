Σαν να βγήκε από την κόλαση μοιάζει το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έπειτα από 286 ημέρες στη θάλασσα. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έφτασε στην Ταϊλάνδη με εμφανή τα σημάδια της πολύμηνης επιχειρησιακής ανάπτυξής του, καθώς σκουριά και συσσωρευμένα φύκια έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του. Οι εικόνες από την άφιξή του αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη φθορά που έχει υποστεί το πλοίο, έπειτα από μήνες συνεχών επιχειρήσεων και ελάχιστες στάσεις σε λιμάνια.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στο λιμάνι Laem Chabang της Ταϊλάνδης, πραγματοποιώντας μια πολυαναμενόμενη στάση που προσφέρει στο πλήρωμά του την ευκαιρία να ξεκουραστεί.

Το Lincoln είχε περάσει 286 ημέρες χωρίς μια αντίστοιχη στάση σε λιμάνι. Για μεγάλο μέρος αυτού του διαστήματος επιχειρούσε σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, συμμετέχοντας σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Η πολύμηνη επιχειρησιακή ανάπτυξη έχει αφήσει εμφανή σημάδια στο πλοίο. Στις πλευρές του κύτους διακρίνονται μεγάλες σκούρες κηλίδες σκουριάς, ενώ άλγη έχει σχηματιστεί κατά μήκος της ίσαλου γραμμής, αλλά και σε σημεία γύρω από το κατάστρωμα πτήσης και τις πλευρικές προεξοχές του πλοίου.

Για ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία στον κόσμο και ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της αμερικανικής προβολής ισχύος, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Παράλληλα, όμως, αποτυπώνει τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο και το πλήρωμά του επιχειρούσαν επί μήνες.

Η άφιξη στην Ταϊλάνδη

Το USS Abraham Lincoln έφτασε στο Laem Chabang νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το αεροπλανοφόρο είχε πραγματοποιήσει στάση στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε κάνει ακόμη μία στάση κάπου στη Μέση Ανατολή τον Ιούλιο.

Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, πρόκειται για σύντομες στάσεις που αφορούσαν κυρίως ζητήματα ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, το Lincoln αναμένεται να παραμείνει στο Laem Chabang έως το τέλος του Σαββατοκύριακου.

«Η άφιξή μας στο Laem Chabang προσφέρει στους ναύτες και τους πεζοναύτες μας μια ευκαιρία που πραγματικά αξίζουν, ώστε να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις», δήλωσε ο υποναύαρχος Ρόμπερτ Ε. Λάουγκραν, διοικητής της Carrier Strike Group 3 (CSG-3).

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊλάνδης, χαρακτηρίζοντας «ιστορικά» όσα έχει πετύχει η ομάδα κρούσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών της, σύμφωνα με το twz.com.

286 gün denizde kaldıktan sonra Tayland'da demirleyen USS Abraham Lincoln uçak gemisinin normal sayılacak yüzeysel paslanma harici gözle görülür bir hasarı yok.



İran'a göre çoktan batmış olması gerekiyordu… pic.twitter.com/iX34JpyhlP — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) September 3, 2026

Από τον Ειρηνικό στη Μέση Ανατολή

Το Lincoln και η ομάδα κρούσης του αναχώρησαν από το Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο του 2025, για μια αποστολή που αρχικά αναμενόταν να είναι μια τυπική επιχειρησιακή ανάπτυξη στον Ειρηνικό.

Στη συνέχεια, όμως, το αεροπλανοφόρο, η αεροπορική του πτέρυγα και τα πλοία συνοδείας του έλαβαν εντολή να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή, όπου έφτασαν τον Ιανουάριο του 2026.

Η Carrier Strike Group 3 συμμετείχε στο πρώτο «κύμα» επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης που ο αμερικανικός στρατός ονόμασε «Operation Epic Fury».

Το Lincoln και τα υπόλοιπα πλοία της ομάδας κρούσης παρέμειναν στην περιοχή για αρκετούς ακόμη μήνες, συμμετέχοντας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και υποστηρίζοντας τις επόμενες αποστολές των αμερικανικών δυνάμεων.

Τον περασμένο μήνα αποφασίστηκε τελικά η αποχώρηση του αεροπλανοφόρου από την περιοχή, έπειτα από σειρά αναφορών που έκαναν λόγο για σημαντική επιβάρυνση του ηθικού και της ψυχικής υγείας του πληρώματος.