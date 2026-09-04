Σοκ προκαλεί η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 33χρονου influencer μέσα σε γυμναστήριο στη Βραζιλία. Ο Εβάντρο Λουίς Προυδέντε, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το προσωνύμιο «Σεΐχης των στοιχημάτων» λόγω της έντονης παρουσίας του στον χώρο του αθλητικού στοιχηματισμού, βρισκόταν στη ρεσεψιόν και ασχολούνταν με το κινητό του όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ εναντίον του.

Η δολοφονία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου, στο Σάο Ζοζέ ντος Κάμπος, όταν ο 33χρονος έπεσε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο στη λεωφόρο Rui Barbosa. Η εν ψυχρώ επίθεση καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 16 κάλυκες.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος φαίνεται να εισέρχεται στον χώρο και να κατευθύνεται προς το θύμα.

Η στιγμή της επίθεσης

Ήταν περίπου 13:57 (τοπική ώρα) όταν ο 33χρονος καθόταν στη ρεσεψιόν. Τότε, ένας άνδρας που κρατούσε ένα κράνος μπήκε στο γυμναστήριο και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Χωρίς να του αφήσει περιθώριο αντίδρασης, ο δράστης άνοιξε πυρ από κοντινή απόσταση και τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

Αμέσως μετά, βγήκε από το γυμναστήριο και επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα, στην οποία τον περίμενε συνεργός. Οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες περίπου στις 14:15, έπειτα από την ενημέρωση των Αρχών. Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση, ο 33χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν συνολικά 16 κάλυκες, στοιχείο που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης και την πρόθεση του δράστη να διασφαλίσει ότι το θύμα δεν θα επιβίωνε από τα πυρά.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:

🚨 ATENCIÓN 🚨

Un hombre fue asesinado dentro de un gimnasio en Brasil, en un ataque registrado por una cámara de seguridad. La víctima se encontraba sentada cuando fue atacada a corta distancia. pic.twitter.com/QAtUxU3d8U — 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) September 2, 2026

Η διαφυγή και η σύλληψη των υπόπτων

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών ξεκίνησαν αμέσως μετά τη δολοφονία, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν τα ίχνη της διαδρομής που φέρεται να ακολούθησαν κατά τη διαφυγή τους.

Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Monteiro Lobato, δίνοντας στις Αρχές ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο για την πορεία των δραστών.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν σε συνεργασία με την αστυνομία της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο. Στην περιοχή Itatiaia εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ένα όχημα που φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία.

Στο εσωτερικό του βρίσκονταν τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν βρέθηκαν όπλα στην κατοχή τους.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει την έρευνα, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η δολοφονία και να αποσαφηνίσει τον ρόλο καθενός από τους τρεις συλληφθέντες.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο 33χρονος να είχε εμπλακεί σε παράνομο δανεισμό χρημάτων στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και να είχε μετακομίσει στο Σάο Πάολο, έπειτα από απειλές που είχε δεχθεί, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης redetv.uol.com.