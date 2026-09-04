Δικαστήριο στην Κολομβία έδωσε χθες Πέμπτη εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια να μην πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων ένοπλων οργανώσεων, όταν υπάρχουν πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι στους συγκεκριμένους χώρους βρίσκονται ανήλικοι οι οποίοι έχουν στρατολογηθεί από τις οργανώσεις αυτές. Η απόφαση έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι να εξεταστεί επί της ουσίας η σχετική δικαστική προσφυγή.

Ο πρόεδρος, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν έναν μήνα, εννοεί να εφαρμόσει σκληρή πολιτική έναντι οργανώσεων που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, που συμπεριλαμβάνει μαζικούς και φονικούς βομβαρδισμούς και εκδόσεις υπόπτων στις ΗΠΑ.

Η απόφαση της δικαιοσύνης έχει εφαρμογή μόνο στον νομό Γουαβιάρε (νότια), που διαρρέει ο Αμαζόνιος. Πρόσφατα ο κ. δε λα Εσπριέγια διέταξε να διεξαχθούν δυο αεροπορικές επιχειρήσεις εκεί, που είχαν απολογισμό 33 νεκρούς στις τάξεις διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC.

Την Κυριακή, η ιατροδικαστική υπηρεσία ανέφερε ότι ανάμεσα στους νεκρούς του πρώτου βομβαρδισμού ήταν τρεις ανήλικοι, 15 ως 16 ετών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχαν ανήλικοι ανάμεσα στα θύματα του δεύτερου.

Δικαστήριο στην πόλη Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε αποφάσισε την «προσωρινή αναστολή» των αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον ένοπλων οργανώσεων όταν υπάρχουν πληροφορίες που υποδεικνύουν «πιθανή παρουσία παιδιών και εφήβων».

Το συντηρητικό μέτρο, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, θα παραμείνει σε ισχύ ενόσω το δικαστήριο εξετάζει προσφυγή πολίτη εναντίον της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων ανηλίκων.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια πανηγύρισε τη Δευτέρα τους βομβαρδισμούς εναντίον «των κακοποιών στοιχείων τα οποία, για δεκαετίες, στρατολογούσαν ανηλίκους για να τους μετατρέψουν σε μαχητές ή ανθρώπινες ασπίδες».

Το υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις τηρούσαν «όλους τους νομικούς κανόνες».

Η στρατολόγηση παιδιών και εφήβων από πλευράς ένοπλων οργανώσεων που προσπαθούν να επεκτείνουν τις περιοχές που ελέγχουν εκτιμάται πως εντάθηκε τα τελευταία χρόνια στην Κολομβία.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 1.500 υποθέσεις στρατολόγησης παιδιών ή εφήβων από το 2021, βασιζόμενο σε επίσημους αριθμούς.

Θάνατοι ανηλίκων σε βομβαρδισμούς του στρατού, που κατήγγειλαν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχαν καταγραφτεί επίσης κατά τη διάρκεια των θητειών του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο (2022-2026) και του δεξιού προκατόχου του Ιβάν Ντούκε (2018-2022).

Ο νέος πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επικρίθηκε έντονα διότι έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εκφράζει ικανοποίηση για τον έναν από τους βομβαρδισμούς που διέταξε, βαδίζοντας ανάμεσα σε περίπου 20 πτώματα πεσόντων ανταρτών, καλυμμένων με λευκά σεντόνια.