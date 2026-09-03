Σε μια από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της προχωρά η Volkswagen, με το εποπτικό συμβούλιο του γερμανικού κολοσσού να εγκρίνει ομόφωνα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπών, το οποίο προβλέπει την κατάργηση περίπου 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον όμιλο.

Οι νέες μειώσεις προσωπικού έρχονται να προστεθούν στις περίπου 50.000 θέσεις που είχε ήδη συμφωνηθεί να καταργηθούν στη Γερμανία έως το 2030. Εφόσον υλοποιηθούν πλήρως τα δύο προγράμματα, η συνολική συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού της Volkswagen θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 100.000 θέσεις.

Στον «αέρα» τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στις περικοπές προσωπικού. Η Volkswagen εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τέσσερις μονάδες παραγωγής στη Γερμανία, καθώς εκτιμά ότι διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα άνω των 500.000 αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τα εργοστάσια στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Ανόβερο και το Νέκαρζουλμ. Εάν δεν βρεθεί βιώσιμη εναλλακτική χρήση για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, η παραγωγή αυτοκινήτων σε αυτές κινδυνεύει να τερματιστεί σταδιακά από το 2031 έως το 2034.

Μειώνει στο μισό τα μοντέλα της

Ριζικές αλλαγές προβλέπονται και στην γκάμα των αυτοκινήτων του ομίλου. Στόχος είναι ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων να περιοριστεί περίπου κατά 50% έως το 2035, ώστε να αυξηθεί ο όγκος παραγωγής ανά μοντέλο και να μειωθούν ταυτόχρονα το κόστος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται απλούστευση της διοικητικής δομής, περιορισμός των συμμετοχών του ομίλου και αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης και επιβράβευσης των ανώτατων στελεχών.

Η πίεση από την Κίνα και η πτώση των κερδών

Η Volkswagen επιχειρεί με το νέο πρόγραμμα να αντιμετωπίσει μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος αυτοκινήτου βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, υποχώρηση των πωλήσεων στην Κίνα, υψηλό κόστος παραγωγής στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν κατά περίπου 30% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, εντείνοντας την πίεση στη διοίκηση για δραστικό περιορισμό του κόστους.

Με το νέο σχέδιο, η Volkswagen επιδιώκει μέχρι το 2030 να φτάσει σε ετήσιες πωλήσεις περίπου 9 εκατομμυρίων οχημάτων και λειτουργικό περιθώριο κέρδους 9%, ενώ για την περίοδο 2027-2031 σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 135 δισ. ευρώ σε πάγια στοιχεία και έρευνα και ανάπτυξη.