Έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), προειδοποιώντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις ενός ισχυρού επεισοδίου του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η χρηματοδότηση θα επιτρέψει την προστασία περίπου 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως παρατεταμένες ξηρασίες, καταστροφικές πλημμύρες και κύματα ακραίας ζέστης.

Ο στόχος, όπως επισημαίνει ο ΔΟΜ, είναι η έγκαιρη προετοιμασία πριν οι ανθρωπιστικές ανάγκες λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Φόβοι για νέα ανθρωπιστική κρίση

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την περιοδική θέρμανση των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και μπορεί να επηρεάσει τα παγκόσμια πρότυπα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει ακραίες συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη, με σημαντικές συνέπειες για την αγροτική παραγωγή, την πρόσβαση στο νερό και την ασφάλεια των κοινοτήτων.

«Ορισμένες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρή ξηρασία, ενώ άλλες μπορεί να γνωρίσουν πιο έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κύματα ακραίας ζέστης», ανέφερε ο ΔΟΜ.

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του οργανισμού, Ουγκότσι Ντάνιελς, σημείωσε ότι οι κοινότητες που ζουν με επαναλαμβανόμενες κλιματικές κρίσεις συχνά γνωρίζουν πρώτες τα σημάδια κινδύνου, αλλά χωρίς επαρκή στήριξη δεν μπορούν πάντα να αντιδράσουν έγκαιρα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ο ΔΟΜ έχει ήδη προσδιορίσει περιοχές προτεραιότητας στην Ασία και τον Ειρηνικό, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, αλλά και σε τμήματα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για το Σουδάν, την Αιθιοπία και τη Σομαλία, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον ΟΗΕ ως χώρες υψηλής προτεραιότητας.

Στις περιοχές αυτές, οι επιπτώσεις της κλιματικής αστάθειας έρχονται να προστεθούν σε ήδη υπάρχουσες κρίσεις, όπως συγκρούσεις, επισιτιστική ανασφάλεια και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Από την πρόληψη μέχρι την παροχή βοήθειας

Με τα χρήματα της έκκλησης, ο ΔΟΜ σχεδιάζει να ενισχύσει την προετοιμασία των κυβερνήσεων, πραγματοποιώντας εκπαιδεύσεις και ασκήσεις αντιμετώπισης κρίσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η προώθηση ανθρωπιστικού υλικού σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης, πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής, ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες προστασίας.

«Οι προβλέψεις δεν μπορούν να εξαλείψουν όλες τις αβεβαιότητες, αλλά μας δίνουν χρόνο να προετοιμαστούμε και να μειώσουμε τους κινδύνους πριν επιδεινωθούν οι ανάγκες και αναγκαστούν περισσότερες οικογένειες να εκτοπιστούν», ανέφερε η Ντάνιελς.

Το προηγούμενο του 2023-2024

Ο ΔΟΜ υπενθυμίζει ότι το προηγούμενο ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο, την περίοδο 2023-2024, είχε σοβαρές επιπτώσεις σε αρκετές περιοχές του κόσμου.

Στη νότια Αφρική, σχεδόν 68 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από την ξηρασία, προκαλώντας τεράστιες ανάγκες σε τρόφιμα και νερό.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις φοβούνται ότι ένα νέο ισχυρό επεισόδιο μπορεί να επιδεινώσει τις ήδη δύσκολες συνθήκες σε ευάλωτες περιοχές.

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα»

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε ότι το νέο επεισόδιο Ελ Νίνιο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το φαινόμενο αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες και να φτάσει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος του 2026, με πιθανή διάρκεια έως τον Φεβρουάριο του 2027.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή υψηλών κινδύνων όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η γενική γραμματέας του ΠΜΟ Σελέστ Σάουλο προειδοποίησε ότι το φαινόμενο μπορεί να ξεπεράσει τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα, δημιουργώντας νέες πιέσεις σε κοινωνίες που ήδη δοκιμάζονται από την κλιματική αλλαγή.