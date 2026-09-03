Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί σημαντικά και πλέον πλησιάζουν τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν.

«Αν δούμε τι συνέβαινε πριν από τρεις μήνες, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έβγαιναν από το Ορμούζ λόγω των ιρανικών απειλών, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση που ήμασταν πριν από τη σύγκρουση», υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον Βανς, μόνο χθες, πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ο αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. «Πρέπει να σταματήσουν. Είναι τόσο απλό», τόνισε.

Ο Βανς επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον ερευνά το θέμα του πλήγματος σε γαμήλια δεξίωση, όπου σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ωστόσο εξέφρασε «σκεπτικισμό» για την αξιοπιστία της πληροφορίας. «Θα έλεγα ότι τα ιρανικά μέσα δεν έχουν αναφέρει με αξιόπιστο τρόπο όσα έχουν συμβεί σε αυτήν τη σύγκρουση μέχρι τώρα και επομένως είμαι πολύ επιφυλακτικός για το θέμα». Παρ’ όλ’ αυτά, οι ΗΠΑ διεξάγουν «έρευνα εις βάθος», είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

«Το ερευνάμε επειδή προφανώς νοιαζόμαστε. Θέλουμε να ξέρουμε. Αν κάνουμε λάθη, και πάλι, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ημών και του Ιράν, όταν ο στρατός μας κάνει λάθη μαθαίνει από αυτά και προσπαθεί να γίνει καλύτερος», είπε.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από το πλήγμα σε ένα σπίτι, κατά τη διάρκεια του γάμου. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι μια 22χρονη που νοσηλευόταν τραυματισμένη, πέθανε στο νοσοκομείο.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι γνωρίζει τους ιρανικούς ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «ποτέ δεν στοχεύει αμάχους».

Τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα έπρεπε να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που αφορούν τον πληθωρισμό δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «κάνει πολλά πράγματα για να διατηρήσει χαμηλά αυτά τα επιτόκια, αλλά θα ήταν ωραίο να έχουμε κάποια βοήθεια από την ομοσπονδιακή τράπεζα», τόνισε.