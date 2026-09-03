Νέες αντιδράσεις προκαλεί στο διεθνές σκηνικό η πρόταση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για την απομάκρυνση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας και τη μετεγκατάσταση εκατομμυρίων Παλαιστινίων σε άλλες χώρες.

Ο ακροδεξιός υπουργός παρουσίασε σχέδιο το οποίο, όπως υποστήριξε, προβλέπει την «εθελοντική μετανάστευση» κατοίκων της Γάζας, με αρχικό στόχο τη μετακίνηση περίπου 250.000 ανθρώπων μέσα σε έναν χρόνο και τελικό στόχο σχεδόν 1,86 εκατομμυρίων κατοίκων σε διάστημα επτά ετών.

«Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ, παρουσιάζοντας την πρότασή του ενόψει των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο υπουργός, που αποτελεί έναν από τους βασικούς κυβερνητικούς εταίρους του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι το σχέδιο είναι «ρεαλιστικό», λέγοντας πως υπάρχουν χώρες που θα μπορούσαν να δεχθούν κατοίκους της Γάζας. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες χώρες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την πρότασή του, το Ισραήλ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τη διαδικασία, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα σε χώρες που θα αποδέχονταν τη φιλοξενία Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Κατς: «Το σχέδιο συζητείται, δεν έχει εγκαταλειφθεί»

Η τοποθέτηση του Μπεν Γκβιρ ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, ο οποίος ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ θα μπορούσε να προχωρήσει σε σχέδιο μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Γάζας, εφόσον υπάρξει έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κατς αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταφορά των κατοίκων της Γάζας σε γειτονικές χώρες, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, υποστηρίζοντας ότι η ιδέα αυτή δεν έχει εγκαταλειφθεί αλλά παραμένει αντικείμενο συζητήσεων.

«Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε την ιδέα, απλώς την πάγωσε λόγω των πιέσεων από αραβικές χώρες», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Γάζας επιθυμεί να φύγει από την περιοχή, αποδίδοντας στη Χαμάς την ευθύνη για την παρεμπόδιση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Διεθνείς αντιδράσεις και το ζήτημα του αναγκαστικού εκτοπισμού

Οι προτάσεις για μαζική μετακίνηση του πληθυσμού της Γάζας έχουν προκαλέσει έντονη διεθνή ανησυχία, καθώς ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Οι επικριτές των σχεδίων υποστηρίζουν ότι η χρήση του όρου «εθελοντική μετανάστευση» δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι συνθήκες πολέμου, η καταστροφή υποδομών και η ανθρωπιστική κρίση μπορεί να ασκούν πίεση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Αντίστοιχες θέσεις έχουν εκφράσει και άλλα στελέχη της ισραηλινής ακροδεξιάς. Τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς είχε προτείνει την εφαρμογή ανάλογου σχεδίου και για Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη.

Η συζήτηση για το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στη διεθνή διπλωματία, με το Ισραήλ, τους Παλαιστινίους και τις μεγάλες δυνάμεις να διατηρούν βαθιά διαφορετικές θέσεις για την επόμενη ημέρα.