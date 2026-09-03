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Ένα αδιανόητο ατύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Γκντανσκ της Πολωνίας, όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Το τρένο «Bachus», το οποίο μετέφερε 250 επιβάτες και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε για αρκετά μέτρα το βαρύ όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πανικό.

Από τη δυνατή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος διατήρησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία, ενώ οι εικόνες από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της πρόσκρουσης.

Τα σενάρια για την πρόωρη μπάρα και οι δραματικές εκκλήσεις

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις τοπικές αρχές. Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι η προστατευτική μπάρα κατέβηκε πρόωρα, με αποτέλεσμα το φορτηγό να εγκλωβιστεί στις γραμμές την ώρα που πλησίαζε το τρένο.

Από την πλευρά της, η εταιρεία διαχείρισης PKP PLK και η αστυνομία σημείωσαν πως οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν άμεσα τον κίνδυνο και φώναζαν επιτακτικά στον οδηγό να επιταχύνει και να σπάσει την μπάρα για να απομακρυνθεί.

Ωστόσο, εκείνος δεν αντέδρασε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σφοδρή παράσυρση.