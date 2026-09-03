Νέο γύρο κυρώσεων κατά προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με την Κούβα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας στο στόχαστρο μεταξύ άλλων τον εγγονό του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο.

Στη λίστα κυρώσεων της Ουάσινγκτον προστέθηκε ο 31χρονος Φιντέλ Ερνέστο Κάστρο, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε κρατήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ και δεν θεωρείται ενεργό πολιτικό πρόσωπο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά μιας κουβανικής τράπεζας και τεσσάρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και των εξορύξεων, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τμήμα του οικονομικού μηχανισμού που στηρίζει την κυβέρνηση της Αβάνας.

«Η οικογένεια Κάστρο εξακολουθεί να ελέγχει την οικονομία», λέει η Ουάσινγκτον

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η κουβανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια και κατηγόρησε την οικογένεια Κάστρο και τους συνεργάτες της ότι διατηρούν τον έλεγχο σημαντικών τμημάτων της οικονομίας του νησιού.

«Ενώ ο κουβανικός λαός υποφέρει, η οικογένεια Κάστρο και οι φίλοι της εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας του νησιού, συσσωρεύοντας πόρους προς όφελος μιας καθεστωτικής ελίτ», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι κυρώσεις προβλέπουν περιορισμούς σε περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ και απαγόρευση συναλλαγών με αμερικανικά πρόσωπα και οργανισμούς.

Ποιος είναι ο Φιντέλ Ερνέστο Κάστρο

Ο Φιντέλ Ερνέστο Κάστρο είναι γιος του Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, μοναχογιού του Ραούλ Κάστρο.

Ο πατέρας του είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μυστικές συνομιλίες μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών που οδήγησαν το 2015 στην ιστορική αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο 31χρονος Φιντέλ Ερνέστο δεν έχει εμφανή πολιτικό ρόλο, οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ένταξή του στη λίστα κυρώσεων σχετίζεται με τη θέση του μέσα στο οικογενειακό και οικονομικό δίκτυο της ηγεσίας της Κούβας.

Οι γονείς του έχουν επίσης βρεθεί στο παρελθόν υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Ραούλ Κάστρο παραμένει ισχυρή φιγούρα

Ο 95χρονος Ραούλ Κάστρο, αδελφός του ιστορικού ηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο, δεν κατέχει σήμερα κυβερνητικό αξίωμα ούτε επίσημη θέση στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ωστόσο, παραμένει μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στη χώρα, με σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις και στενούς δεσμούς με τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Ραούλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία το 2008, διαδεχόμενος τον αδελφό του, και παρέμεινε πρόεδρος μέχρι το 2018. Το 2021 αποχώρησε και από την ηγεσία του κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο στη νέα γενιά της κουβανικής πολιτικής.

Η ενεργειακή κρίση στην Κούβα

Οι νέες κυρώσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την κουβανική οικονομία.

Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, με συχνές και πολύωρες διακοπές ρεύματος, ελλείψεις καυσίμων και μείωση των εσόδων από τον τουρισμό.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί στοχεύουν την πολιτική ηγεσία και όχι τον κουβανικό λαό, ενώ η κυβέρνηση της Αβάνας υποστηρίζει ότι το αμερικανικό εμπάργκο αποτελεί βασική αιτία των οικονομικών προβλημάτων του νησιού.

Νέα φάση στην αντιπαράθεση Ουάσινγκτον – Αβάνας

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κούβας παραμένουν εύθραυστες, παρά τη σύντομη περίοδο προσέγγισης που ξεκίνησε το 2015.

Οι νέες κυρώσεις δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον επιλέγει ξανά την πολιτική οικονομικής πίεσης, στοχεύοντας όχι μόνο κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και πρόσωπα που θεωρεί ότι συνδέονται με την ευρύτερη ελίτ γύρω από την εξουσία της Αβάνας.