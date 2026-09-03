Νέες πληροφορίες για την ημέρα που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ και έσφαξε Ισραηλινούς, αναφέρουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κοιμόταν στο κρεβάτι του έως και λίγα λεπτά πριν από την εισβολή, επειδή στελέχη δεν ήθελαν να τον ξυπνήσουν.

Πιο αναλυτικά, ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, στις 05:15 διέταξε να ενημερωθεί ο πρωθυπουργός για επικείμενη επίθεση. Εντούτοις, κανείς δεν τον ενημέρωσε, γιατί πίστεψαν ότι δεν άξιζε να διακόψει τον ύπνο του για ένα ζήτημα «άνευ ουσίας».

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, στελέχη θεωρούσαν ότι επρόκειτο για λανθασμένο συναγερμό ή για επίθεση μικρής κλίμακας, οπότε και «δεν άξιζε ο κόπος», με ό,τι ακολουθούσε στη συνέχεια.

Ο Ρόνεν Μπαρ επέμεινε όμως και τελικά ξύπνησαν τον Νετανιάχου στις 06:13, δεκαέξι λεπτά πριν η Χαμάς επιτεθεί στο Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ του δικτύου KAN ανέφερε ότι ο Νετανιάχου στη συνέχεια περίμενε να φτάσει στο στρατιωτικό αρχηγείο ο επικεφαλής του επιτελείου του, Τζάχι Μπράβερμαν, για να τον βοηθήσει στη συνάντηση με τον τότε αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγο Χέρζι Χαλέβι.

Έτσι, ο Νετανιάχου αγνόησε τις κλήσεις του Χαλέβι και επικοινώνησαν τρεις ώρες μετά την εκδήλωση της επίθεσης, καθώς ο Μπράβερμαν εγκλωβίστηκε σπίτι του και άργησε να φτάσει.

Αργότερα, σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι αξιωματικοί του IDF δεν τον ξύπνησαν σκόπιμα για πάνω από μία ώρα, επειδή γνώριζαν ότι θα εμπόδιζε τη σφαγή.

«Φοβόντουσαν ότι αν ξυπνούσαν τον πρωθυπουργό, θα ενεργοποιούσα την πολεμική αεροπορία, θα ξυπνούσα ολόκληρο τον IDF και δεν θα άφηνα κανέναν να πλησιάσει τα φράχτες, γιατί θα τους σκοτώναμε αμέσως», έγραψε ο Νετανιάχου.