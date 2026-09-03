Νέα αντιπαράθεση ξεσπά στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Λίον Μπλακ αρνήθηκε να εμφανιστεί στην προγραμματισμένη ένορκη κατάθεσή του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Apollo Global Management, αντί να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ζητώντας να ακυρωθούν οι κλητεύσεις που του είχαν επιδοθεί.

Η επιτροπή ερευνά τις σχέσεις του Έπστιν με ισχυρά πρόσωπα από τον χώρο της οικονομίας και της πολιτικής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του για να αποκτήσει επιρροή.

Τα 158 εκατομμύρια δολάρια προς τον Έπστιν

Το όνομα του Λίον Μπλακ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας λόγω της οικονομικής του σχέσης με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο Μπλακ έχει παραδεχθεί ότι κατέβαλε περίπου 158 εκατομμύρια δολάρια στον Έπστιν για υπηρεσίες που σχετίζονταν με φορολογικό και περιουσιακό σχεδιασμό.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το εύρος των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Έπστιν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε σεξουαλική κακοποίηση ή εγκληματική συμπεριφορά.

Η συνεργασία τους είχε ξεκινήσει πριν γίνει γνωστό το πλήρες εύρος των εγκλημάτων του Έπστιν, ενώ η σχέση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε συμβάλει στην αποχώρηση του Μπλακ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apollo το 2021.

Η σύγκρουση για τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας

Το επίμαχο σημείο της έρευνας αφορά, μεταξύ άλλων, συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDAs) που συνδέονται με γυναίκες οι οποίες είχαν καταγγείλει τον Έπστιν και πρόσωπα από το περιβάλλον του.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης εθελοντικής συνέντευξης ενώπιον της επιτροπής τον Ιούνιο, ο Μπλακ φέρεται να αρνήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων σχετικά με αυτές τις συμφωνίες.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η επιτροπή εξέδωσε κλητεύσεις που απαιτούσαν νέα κατάθεση υπό όρκο, καθώς και την παράδοση σχετικών εγγράφων.

«Κρύβεται πίσω από νομικές διαδικασίες», λέει η επιτροπή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, κατηγόρησε τον Μπλακ ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα του Κογκρέσου.

«Είναι κρίμα που ο Λίον Μπλακ κρύβεται πίσω από δικαστικές διαδικασίες αντί να δώσει απαντήσεις στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Κόμερ, σημειώνοντας ότι η κατάθεσή του θεωρείται σημαντική για την έρευνα γύρω από το δίκτυο του Έπστιν.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Ρόμπερτ Γκαρσία ζήτησε να εξεταστεί η διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι ο Μπλακ έχει αγνοήσει τις απαιτήσεις της επιτροπής.

Η υπεράσπιση μιλά για «υπέρβαση αρμοδιοτήτων»

Η δικηγόρος του Μπλακ, Σούζαν Έστριχ, υποστηρίζει ότι η επιτροπή έχει ξεπεράσει τα όρια της αρμοδιότητάς της και ότι ζητά προσωπικές πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τον σκοπό της έρευνας.

Στην αγωγή του, ο Μπλακ υποστηρίζει ότι οι κλητεύσεις παραβιάζουν την ιδιωτικότητα ανθρώπων που δεν συνδέονται άμεσα με την υπόθεση και χαρακτηρίζει την έρευνα μια προσπάθεια που ξεπερνά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Πιθανή διαδικασία περιφρόνησης του Κογκρέσου

Εάν η επιτροπή προχωρήσει σε διαδικασία περιφρόνησης του Κογκρέσου και αυτή εγκριθεί από τη Βουλή, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης για περαιτέρω ενέργειες.

Η σύγκρουση ανάμεσα στον ισχυρό επενδυτή και το Κογκρέσο αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της συνεχιζόμενης προσπάθειας των αμερικανικών αρχών να εξετάσουν το δίκτυο επαφών και επιρροής που είχε δημιουργήσει ο Τζέφρι Έπστιν πριν από τον θάνατό του το 2019.