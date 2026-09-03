Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 37 άνθρωποι στη νότια Νιγηρία, πέφτοντας θύματα εισπνοής επικίνδυνων τοξικών αερίων. Το πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας παράνομης σύνδεσης και κλοπής πετρελαίου από κεντρικό αγωγό της περιοχής, όπως αποκάλυψε τοπική μη κυβερνητική οργάνωση.



Η επικίνδυνη πρακτική της παράνομης άντλησης καυσίμων οδήγησε σε μοιραία διαρροή δηλητηριωδών αναθυμιάσεων, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο των εμπλεκομένων. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης αερίων.

«Τουλάχιστον 37 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο αφού εισέπνευσαν καύσιμο Indorama» (σ.σ. από την ονομασία της εταιρείας πετροχημικών προϊόντων Indorama) και «πολλοί άλλοι αγνοούνται» ανέφερε το Κέντρο για την Προστασία των Νέων και του Περιβάλλοντος (YEAC-Nigeria).

At least 37 people are feared dead after a Rivers pipeline incident, while police say investigations have begun into the circumstances. https://t.co/kUAHC5Pcrv pic.twitter.com/OtGPJkgsww — ARISE NEWS (@ARISEtv) September 3, 2026

Η αστυνομία της Πολιτείας Ρίβερς επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην Οκρίκα, κοντά στο Πορτ Χάρκορτ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας αυτής. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει προς το παρόν τον αριθμό των θυμάτων.



Τα σαμποτάζ σε πετρελαιαγωγούς και η κλοπή πετρελαίου είναι συχνό φαινόμενο σε αυτήν την περιοχή, στο Δέλτα του Νίγηρα, και αποτελούν μια βασική αιτία περιβαλλοντικής ρύπανσης. Σύμφωνα με το YEAC-Nigeria, κάποιοι νέοι συνέδεσαν έναν σωλήνα σε έναν αγωγό που μεταφέρει πετρελαϊκά προϊόντα από το πετροχημικό εργοστάσιο της Indorama Eleme Petrochemical σε πλοία που καταπλέουν στην περιοχή κάθε δύο εβδομάδες για να φορτώσουν καύσιμα και να τα στείλουν για εξαγωγή.



«Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται και πτώματα θεάθηκαν να πλέουν στον ποταμό, αλλά δεν έχουν περισυλλεχθεί ακόμη», πρόσθεσε η ΜΚΟ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.