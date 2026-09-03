Η Ευρώπη επιταχύνει την παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων που βασίζονται στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε κοντά στο Μόναχο της Γερμανίας η μαζική παραγωγή περισσότερων από 5.000 μαχητικών drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία προορίζονται για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Την έναρξη της παραγωγής ανακοίνωσε η αμερικανογερμανική αμυντική εταιρεία Auterion, σε συνεργασία με την ουκρανική Airlogix, μέσω της κοινής τους κοινοπραξίας. Τα πρώτα μη επανδρωμένα συστήματα έχουν ήδη συναρμολογηθεί στο πλαίσιο παραγγελίας της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αμυντικής βιομηχανίας, η αξία της συμφωνίας ανέρχεται περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέες παραγγελίες και μια μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η παραγωγή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική στήριξη του Βερολίνου προς το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, αλλά παράλληλα αντανακλά και τη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε ο πόλεμος: τα drones έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κρίσιμα όπλα των σύγχρονων συγκρούσεων.

Τα νέα συστήματα θα κατασκευάζονται αρχικά σε εργοστάσιο στη Βαυαρία, κοντά στο Μόναχο, ενώ μέρος της παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί και σε δεύτερη εγκατάσταση στην ανατολική Γερμανία. Η εταιρεία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα την ακριβή τοποθεσία των εγκαταστάσεων.

Drones με τεχνητή νοημοσύνη και εμβέλεια έως 1.500 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η παραγγελία αφορά δύο διαφορετικούς τύπους drones. Το ένα αφορά σύστημα μεσαίας εμβέλειας, ενώ το δεύτερο μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων.

Η Auterion αναπτύσσει το λογισμικό των drones, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος που ελέγχει τη λειτουργία τους, ενώ η ουκρανική Airlogix παρέχει τον εξοπλισμό και τα επιμέρους τεχνικά συστήματα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νέων drones είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα καθοδήγησης. Η τεχνολογία αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να μπορούν να συνεχίζουν την αποστολή τους ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου ο αντίπαλος χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά αντίμετρα και παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης.

Στην καθομιλουμένη τέτοια συστήματα χαρακτηρίζονται συχνά ως «drones καμικάζι», καθώς πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας χρήσης, τα οποία δεν επιστρέφουν στη βάση μετά την επίθεση. Συνήθως μεταφέρουν εκρηκτικό φορτίο δεκάδων κιλών, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 κιλά.

Η νέα εποχή του πολέμου των drones

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τα drones σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από μικρά εμπορικά drones αναγνώρισης μέχρι μεγάλης εμβέλειας επιθετικά συστήματα, οι δύο πλευρές έχουν επενδύσει μαζικά στην ανάπτυξη και χρήση μη επανδρωμένων τεχνολογιών.

Η Γερμανία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιχειρεί πλέον να ενισχύσει τη δική της παραγωγική ικανότητα στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς η εξάρτηση από παραδοσιακά οπλικά συστήματα δεν θεωρείται πλέον επαρκής για τις ανάγκες των σύγχρονων συγκρούσεων.

Η συμφωνία με την Auterion και την Airlogix αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ δείχνει και τον αυξανόμενο ρόλο της Ουκρανίας ως χώρας που έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και επιχειρησιακή χρήση drones μέσα από την εμπειρία του πολέμου με τη Ρωσία.