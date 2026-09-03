Μια ασυνήθιστη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κένυα, όπου οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν δεκάδες κροκοδείλους από τη λίμνη Μπαρίνγκο, καθώς η άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει φέρει τα επικίνδυνα ερπετά πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Οι θηροφύλακες της Kenya Wildlife Service (KWS) περιμένουν επί ώρες αθόρυβα στις όχθες της λίμνης, προκειμένου να παγιδεύσουν τους μεγαλύτερους κροκοδείλους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερες περιοχές, μακριά από ανθρώπους.

Η επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία καθώς οι επιθέσεις σε κατοίκους έχουν αυξηθεί, ενώ πολλοί άνθρωποι που ζουν κοντά στη λίμνη δηλώνουν ότι πλέον φοβούνται ακόμη και να πλησιάσουν το νερό.

Η λίμνη μεγάλωσε κατά 70% μέσα σε λίγα χρόνια

Η λίμνη Μπαρίνγκο, μία από τις σημαντικότερες λίμνες της Κοιλάδας του Ριφτ στην Κένυα, έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή αύξηση της έκτασής της.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από τη NASA και το ευρωπαϊκό δίκτυο Copernicus Sentinel, η επιφάνεια της λίμνης έχει αυξηθεί περίπου κατά 70% από το 2010 και πλέον καλύπτει περίπου 234 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η άνοδος της στάθμης έχει προκαλέσει εκτοπισμό κατοίκων, καταστροφές σε υποδομές και αλλαγές στη συμπεριφορά των άγριων ζώων, τα οποία αναζητούν νέους χώρους για τροφή και καταφύγιο.

Το «δόλωμα» με τα γαβγίσματα σκύλου

Η σύλληψη των κροκοδείλων μόνο εύκολη δεν είναι.

Οι θηροφύλακες χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές για να τους προσελκύσουν. Μία από αυτές είναι η αναπαραγωγή ήχων σκύλου από μεγάφωνα στην όχθη της λίμνης.

Οι κροκόδειλοι, θεωρώντας ότι πρόκειται για πιθανό θήραμα, πλησιάζουν προς την ακτή, όπου έχει τοποθετηθεί δίχτυ με δόλωμα από φρέσκο ψάρι.

Όμως τα ερπετά φαίνεται πως έχουν μάθει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Σύμφωνα με τους θηροφύλακες, αρκετοί κροκόδειλοι πλησιάζουν το σημείο αλλά αποφεύγουν την παγίδα, καθώς τουλάχιστον πέντε έχουν ήδη συλληφθεί στο ίδιο σημείο.

Τελικά, ένας μεσαίου μεγέθους κροκόδειλος παγιδεύτηκε. Περίπου δέκα θηροφύλακες χρειάστηκαν σχεδόν μισή ώρα για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς το ζώο αντιστεκόταν έντονα.

«Έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι μου»

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία την επιχείρηση, καθώς πολλοί έχουν προσωπικές εμπειρίες από συναντήσεις με κροκοδείλους.

«Αυτός έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι μου», ανέφερε μία γυναίκα που βρέθηκε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η 35χρονη ψαράς Ντόρκας Κίπλαγκατ χαρακτήρισε την απομάκρυνση των ζώων μεγάλη ανακούφιση, λέγοντας ότι οι κροκόδειλοι αποτελούν εδώ και καιρό πηγή φόβου για τους κατοίκους.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί επίσης περιστατικά με ιπποπόταμους, οι οποίοι θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα ζώα της Αφρικής.

13 κροκόδειλοι έχουν ήδη μεταφερθεί

Μέσα σε μία εβδομάδα οι ομάδες της Kenya Wildlife Service κατάφεραν να πιάσουν 13 κροκοδείλους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλο φυσικό καταφύγιο.

Οι αρχές ελπίζουν να απομακρύνουν ακόμη περίπου 30 ερπετά από τη λίμνη Μπαρίνγκο.

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο της KWS, Ντόμινικ Μιτζέλε, στη λίμνη ζουν περισσότεροι από 200 κροκόδειλοι, με τους μεγαλύτερους –άνω των 200 κιλών– να αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία.

«Οι πιο νωθροί από αυτούς πηγαίνουν στις περιοχές όπου ζουν άνθρωποι», εξήγησε.

Ο φόβος για νέες πλημμύρες

Οι αρχές ανησυχούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι προβλέψεις για έντονες βροχοπτώσεις λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσουν νέα άνοδο της στάθμης της λίμνης.

«Φοβόμαστε ότι όταν φτάσουν οι βροχές τα νερά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και οι κροκόδειλοι θα καταλήξουν στα χωριά», προειδοποίησε ο Ντόμινικ Μιτζέλε.

Οικονομία ή ασφάλεια;

Παρά τον φόβο των κατοίκων, δεν συμφωνούν όλοι με την απομάκρυνση των κροκοδείλων. Κάποιοι κάτοικοι ανησυχούν ότι η εξαφάνισή τους θα επηρεάσει τον τουρισμό, καθώς τα άγρια ζώα αποτελούν μέρος της εικόνας της περιοχής και προσελκύουν επισκέπτες.

«Φτάνει πια», είπε ένας κάτοικος μετά τη σύλληψη ενός κροκοδείλου. «Αν φύγουν οι κροκόδειλοι, τι θα δείχνουμε στους ξένους τουρίστες;».

Η Κένυα βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: πώς να προστατεύσει τους ανθρώπους χωρίς να διαταράξει ένα οικοσύστημα που για δεκαετίες αποτελεί κομμάτι της φυσικής και τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.