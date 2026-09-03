Οι εργαζόμενοι στη Βόρεια Θάλασσα καλούνται να κάνουν δίαιτα αν θέλουν να κρατήσουν τη δουλειά τους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα απολυθούν.

Το περίεργο μέτρο θεσπίστηκε τον Νοέμβριο και όριο είναι τα 124 κιλά, μαζί με τα ρούχα και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το BBC, το αδυνάτισμα δεν είναι υποχρεωτικό λόγω διάκρισης, αλλά για να μπορούν να απογειωθούν τα ελικόπτερα που επιβαίνουν οι εργαζόμενοι για να μεταβούν στην εργασία τους.

Όταν τα σχέδια ανακοινώθηκαν από τον κλαδικό φορέα Offshore Energies UK (OEUK), εκτιμάτο ότι περισσότεροι από 2.200 εργαζόμενοι ξεπερνούσαν το όριο. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι σήμερα ο αριθμός τους ανέρχεται σε 500 έως 800 άτομα.

Hundreds of North Sea workers too heavy for new helicopter rules https://t.co/AOYKDhlgVm — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 3, 2026

Ειδικός στην επαγγελματική υγεία σχολιάζοντας το νέο μέτρο, είπε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους, επειδή δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να χάσουν το απαιτούμενο βάρος.

Ωστόσο, εργατολόγος ανέφερε ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να εξετάσουν τη μεταφορά εργαζομένων σε εναλλακτικές θέσεις εργασίας.

Ο υπεύθυνος υγείας, ασφάλειας και προστασίας της OEUK, Γκρέιαμ Σκίνερ, από την πλευρά του υποστήριξε ότι, «είναι σημαντικά λιγότεροι από όταν ξεκινήσαμε και αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι», προσθέτοντας ότι απομένει αρκετή δουλειά.