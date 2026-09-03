Σε θάνατο καταδικάστηκε από ιρανικό δικαστήριο ένας 27χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2022, όταν έχασε το δεξί του μάτι από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Πρόκειται για τον Αλί Ζαρεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της «διαφθοράς επί της γης» («efsad fel arz»), μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο ιρανικό ποινικό σύστημα και μία από αυτές που μπορούν να οδηγήσουν σε θανατική ποινή.

Η καταδίκη έγινε γνωστή από το Human Rights Activists News Agency (HRANA) και το Center for Human Rights in Iran (CHRI), οργανώσεις που παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Από τις διαδηλώσεις στη φυλακή

Ο Αλί Ζαρεΐ, με καταγωγή από το Αρνταμπίλ και κάτοικος Τεχεράνης, συμμετείχε στις μεγάλες διαδηλώσεις του 2022 που συγκλόνισαν το Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

Η Αμινί είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή φέρεται να μην τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, προκαλώντας το κίνημα διαμαρτυρίας με το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ο Ζαρεΐ τραυματίστηκε στο μάτι από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αργότερα ταξίδεψε στη Γερμανία για ιατρική περίθαλψη.

Ο ίδιος είχε γράψει στα κοινωνικά δίκτυα ότι «θυσίασε το μάτι του για την ελευθερία της χώρας του».

Επέστρεψε στο Ιράν και συνελήφθη

Σύμφωνα με την International Society for Human Rights (IGFM), ο νεαρός επέστρεψε στο Ιράν για προσωπικούς λόγους και συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξή του.

Λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του είχε εμφανιστεί σε συγκέντρωση στο Μόναχο που είχε οργανωθεί από τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, όπου μίλησε για την εμπειρία του ως τραυματίας των διαδηλώσεων του 2022.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είχε δηλώσει ότι είναι «επιζών, τραυματίας της εθνικής εξέγερσης του 2022», ενώ είχε εκφράσει τη στήριξή του στις προσπάθειες του Παχλαβί για πολιτική αλλαγή στο Ιράν.

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Don’t look away! Please Act now!

This is #Ali_Zarei, 27 y.o. The terrorist Islamic Republic took his right eye after shooting him with pellets during the 2022 uprising. Now, after being arrested on April 28, 2026, he is facing execution by the very regime that already… pic.twitter.com/NAk4ypA7CX — Honey👑 (@Honey7N) September 1, 2026

Καταγγελίες για χρήση της θανατικής ποινής ως εργαλείου καταστολής

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η υπόθεση Ζαρεΐ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας πίεσης εναντίον όσων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

«Η σύλληψη του Αλί Ζαρεΐ καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι τίποτα δεν σταματά την Ισλαμική Δημοκρατία, ούτε καν τα θύματα της βιαιοπραγίας της», ανέφερε η IGFM.

Το Center for Human Rights in Iran κατήγγειλε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή ως μέσο εκφοβισμού και τιμωρίας των πολιτικών αντιπάλων της.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Ρεζά Παχλαβί χαρακτήρισε την καταδίκη αποτέλεσμα «αβάσιμων κατηγοριών» και εξέφρασε τη στήριξή του στη νέα γενιά Ιρανών που αντιτίθεται στο καθεστώς.

Οι εκτελέσεις μετά τις διαδηλώσεις

Η υπόθεση έρχεται ενώ διεθνείς οργανώσεις έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους προηγούμενους μήνες εκτελέστηκαν δεκάδες άνθρωποι που είχαν συνδεθεί με τις διαδηλώσεις του 2022 και τις μεταγενέστερες κινητοποιήσεις.

Οι επικριτές της ιρανικής κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι οι κατηγορίες όπως η «διαφθορά επί της γης» χρησιμοποιούνται συχνά για την επιβολή βαριών ποινών σε πολιτικούς αντιπάλους και ακτιβιστές.