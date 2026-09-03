Σάλο και σφοδρές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε η τραγική γκάφα του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος υποστήριξε δημόσια ότι κανένας Αμερικανός δεν έχει χάσει τη ζωή του στις επιχειρήσεις στο Ιράν. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν πέσει νεκρά.



Για να δικαιολογήσει το ατόπημά του, ο Λάτνικ ισχυρίστηκε πως κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του σκεφτόταν την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Commerce Secretary Howard Lutnick stated he misspoke after incorrectly claiming no U.S. service members had died in the Iran war, clarifying that 18 troops have died in the conflict since March. https://t.co/g4x2u6BG9J — The Washington Times (@WashTimes) September 3, 2026

«Έσφαλα στη διατύπωσή μου. Δέκα οκτώ μέλη του στρατού μας έχουν πεθάνει και προς αυτές τις οικογένειες εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και λυπάμαι πολύ για τις απώλειές τους. Σκεφτόμουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου κανείς στρατιώτης δεν πέθανε», έγραψε ο Λάτνικ σε ανάρτησή του στο Χ.

While speaking yesterday at the G20 innovation summit about AI, I answered a question about the military actions in Iran, I misspoke. 18 members of our military have died, and to those families my heart breaks and I am so very sorry for their loss. I was thinking about the… — Howard Lutnick (@howardlutnick) September 3, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου έκανε τις δηλώσεις αυτές χθες, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNBC, όπου το θέμα της Βενεζουέλας δεν αναφέρθηκε.



«Νομίζω πως ο τρόπος που ο πρόεδρος χειρίζεται το Ιράν… Δεν έχουν υπάρξει θάνατοι Αμερικανών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια οικονομική ασφυξία, την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρύτερα και νομίζω πως θα είναι πολύ αποτελεσματική», είπε ο Λάτνικ στο CNBC.



Λεπτά πριν από τη συγγνώμη του Λάτνικ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Εμπορίου σε ανάρτησή του στο Truth Social.

President Trump says Howard Lutnick “had Venezuela on his mind” when Lutnick said there have been no American deaths in the Iran war. https://t.co/BTEgyhOIgN pic.twitter.com/WWe6j1NWdq — The American Conservative (@amconmag) September 3, 2026

«Ο υπουργός Λάτνικ είχε τη Βενεζουέλα στον νου του όταν είπε πως κανείς δεν έχει σκοτωθεί. 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ.



Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως 18 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της χώρας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 750 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.