Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τη θέση του για την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν θα είχε επιτρέψει στο ζευγάρι να επιστρέψει στη βασιλική οικογένεια. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Μέγκαν Μαρκλ, την οποία κατηγόρησε για την επιρροή που έχει, όπως υποστήριξε, στον σύζυγό της.

Μιλώντας στην παρουσιάστρια του GB News Bev Turner, σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί αργότερα απόψε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε ακόμη στη σχέση του Χάρι με τον Ουίλιαμ, στο βιβλίο που έγραψε ο δούκας του Σάσεξ και στη στάση του βασιλιά Καρόλου, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο του.

«Εγώ δεν θα τους είχα δεχθεί πίσω»

Η συζήτηση ξεκίνησε από την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία και την απόφαση του ζευγαριού να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι, αν βρισκόταν ο ίδιος στη θέση του Καρόλου, δεν θα επέλεγε να ανοίξει ξανά την πόρτα στους Sussexes.

«Καταρχάς, πιστεύω ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι εξαιρετικός άνθρωπος, είναι φίλος μου. Προσωπικά, εγώ δεν θα τους είχα δεχθεί πίσω.

Υπάρχει πάρα πολύ μίσος, πάρα πολλά πραγματικά άσχημα πράγματα. Εκείνος [ο πρίγκιπας Χάρι] έγραψε ένα βιβλίο που ήταν τόσο κακό και εκείνη άσκησε πάνω του μια φρικτή επιρροή. Αυτό που του έχει κάνει είναι απαράδεκτο».

Η αναφορά του Τραμπ αφορά το βιβλίο του Χάρι, «Spare», στο οποίο ο δούκας του Σάσεξ είχε καταγράψει προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή του στη βασιλική οικογένεια και τη σχέση του με τον αδελφό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η δική του στάση θα ήταν διαφορετική από εκείνη του Καρόλου.

Η αναφορά στον βασιλιά Κάρολο και η «δεύτερη ευκαιρία»

Ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον βασιλιά Κάρολο, αναφερόμενος και στην πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

«Αν ήμουν ο βασιλιάς Κάρολος, δεν θα τους δεχόμουν πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ήρθε εδώ πριν από μερικούς μήνες και όλοι τον αγάπησαν στην Αμερική. Μίλησε μπροστά στο Κογκρέσο και όλοι τον αγάπησαν. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.

Και είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Τον γνώριζα ως πρίγκιπα Κάρολο, τον γνωρίζω ως βασιλιά Κάρολο και είναι καταπληκτικός. Δίνει μάχη μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την υγεία του και ελάχιστοι άνθρωποι θα είχαν το θάρρος να κάνουν όσα έχει κάνει εκείνος».

Η Bev Turner έφερε στη συνέχεια στη συζήτηση τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, σημειώνοντας ότι φαίνεται να μην υπάρχει ουσιαστική επαφή ανάμεσα στα δύο αδέλφια, την ώρα που ο Κάρολος έχει κρατήσει διαφορετική στάση απέναντι στον γιο του και τη σύζυγό του.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτή την παρατήρηση για να αναφερθεί εκ νέου στον τρόπο με τον οποίο ο Χάρι μίλησε για τον αδελφό του.

«Νομίζω όμως ότι αυτό που έκανε εκείνη και εκείνος [ο πρίγκιπας Χάρι], έγραψε ένα βιβλίο που ήταν πολύ κακό για τον Ουίλιαμ, ήταν τρομερό.

»Αυτά που είπε, εγώ δεν θα… Εννοώ, είναι απλώς η δική μου άποψη. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ δεν θα τον είχα δεχθεί πίσω. Δεν θα του μιλούσα ποτέ ξανά».

«Είναι πολύ καλύτερος άνθρωπος από εμένα»

Η παρουσιάστρια σχολίασε ότι ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να έχει αφήσει περιθώριο για επαναπροσέγγιση με τον Χάρι και τη Μέγκαν, παρά την ένταση που έχει προηγηθεί.

Ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό δείχνει τι καλός άνθρωπος είναι ο βασιλιάς Κάρολος. Είναι πολύ καλύτερος άνθρωπος από εμένα. Εγώ δεν θα το είχα κάνει. Θα έλεγα, ξεχάστε το».

Η συζήτηση πήρε για λίγο πιο προσωπικό τόνο όταν η Bev Turner σχολίασε πως τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου πιθανότατα δεν θα είχαν συμπεριφερθεί στον πατέρα τους με τον τρόπο που, κατά τον ίδιο, συμπεριφέρθηκε ο Χάρι στον Κάρολο.

«Αλλά πιθανότατα τα παιδιά σας δεν θα είχαν κάνει στον πατέρα τους ό,τι έκανε ο Χάρι. Η σχέση είναι διαφορετική», είπε η παρουσιάστρια. Ο Τραμπ γέλασε και απάντησε: «Λοιπόν, το ελπίζω!».

Τι είχε πει νωρίτερα ο Τραμπ για Χάρι και Μέγκαν

Δεν ήταν η πρώτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για την απόφαση των Sussexes να φύγουν από τις ΗΠΑ και να επιστρέψουν στη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του ταξιδιωτικού κλάδου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, το βράδυ της Τετάρτης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν τον ενόχλησε η αποχώρηση του ζευγαριού.

«Χαίρομαι γι’ αυτό. Δεν ήμουν θαυμαστής τους. Είχα πολύ καλή σχέση με τη βασίλισσα, πραγματικά πολύ καλή. Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω πολύ καλά.

Έχω πολύ καλή σχέση με τον βασιλιά Κάρολο. Τον γνωρίζω από τότε που ήταν πρίγκιπας Κάρολος. Τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό.

»Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πιστεύω ότι εκείνοι [η Μέγκαν και ο Χάρι] έδειξαν μεγάλη ασέβεια προς τη βασιλική οικογένεια. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε εκείνη.Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά ασεβής απέναντι στη βασίλισσα και στον βασιλιά Κάρολο. Ίσως εγώ να είμαι διαφορετικός. Εγώ δεν θα τους είχα δεχθεί πίσω».