Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν την περιοχή των Ιμαλαΐων, με τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Νεπάλ, τουλάχιστον 1.259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 5.083 παραμένουν αγνοούμενοι μετά την καταστροφή της 26ης Αυγούστου.

Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, στην περιοχή του Θιβέτ, οι Αρχές ανακοίνωσαν επίσης νεκρούς και αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Ένα «τείχος» νερού και λάσπης κατέστρεψε τα πάντα

Η καταστροφή ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου, όταν τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης, βράχων και πάγου κατέκλυσαν τις κοιλάδες κοντά στα σύνορα Νεπάλ – Θιβέτ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φαινόμενο που συνδέεται με κατάρρευση παγετώνα και κατολισθητική δραστηριότητα στην ορεινή περιοχή, προκαλώντας ένα ξαφνικό κύμα πλημμύρας που κατέβηκε με τεράστια ταχύτητα στις κοιλάδες.

Περιοχές όπως η κοιλάδα του ποταμού Trishuli υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Ολόκληροι οικισμοί, γέφυρες, δρόμοι και εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας παρασύρθηκαν από τα νερά.

Χωριά εξαφανίστηκαν – Επιχειρήσεις διάσωσης με τεράστιες δυσκολίες

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν ένα τοπίο καταστροφής: σπίτια θαμμένα στη λάσπη, δρόμους κομμένους στα δύο και περιοχές που μοιάζουν να έχουν ισοπεδωθεί.

Στην περιοχή Syabru Besi, σύμφωνα με διεθνείς ανταποκρίσεις, πολλά κτίρια δεν υπάρχουν πλέον, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους μέσα στα συντρίμμια.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της δύσβατης μορφολογίας της περιοχής, των κατεστραμμένων δρόμων και του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

Θρήνος και τελετές μνήμης για τα θύματα

Στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ έχουν ξεκινήσει οι τελετές αποχαιρετισμού για τα θύματα της καταστροφής, με οικογένειες να θρηνούν τους ανθρώπους που χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από τις φονικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Σε πολλές κοινότητες πραγματοποιούνται παραδοσιακές νεκρώσιμες τελετές, ενώ συγγενείς και κάτοικοι συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για χιλιάδες αγνοούμενους. Η αβεβαιότητα παραμένει βαριά πάνω από πολλές οικογένειες, καθώς αρκετοί περιμένουν ακόμη νέα για τους δικούς τους ανθρώπους που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ή εγκλωβίστηκαν κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών.

Αγωνία για εκατοντάδες εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικά έργα

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, περίπου 900 άνθρωποι που εργάζονταν σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν αγνοούμενοι, με τις ομάδες διάσωσης να προσπαθούν να φτάσουν σε σημεία που έχουν αποκλειστεί από τόνους λάσπης και συντριμμιών.

Ένας επιζών εργαζόμενος περιέγραψε ότι παγιδεύτηκε σε υπόγεια σήραγγα όταν τα νερά εισέβαλαν ξαφνικά, αναγκάστηκε να κρατηθεί από σωλήνες για να επιβιώσει και κατάφερε να βγει μαζί με άλλους μέσα από απόλυτο σκοτάδι.

Ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους αγνοούμενους

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η καταστροφή βρίσκεται κοντά σε δημοφιλείς διαδρομές προς τα Ιμαλάια και το Θιβέτ, με αποτέλεσμα ανάμεσα στους αγνοούμενους να υπάρχουν και ξένοι επισκέπτες.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για εκατοντάδες ξένους υπηκόους, μεταξύ αυτών τουρίστες, προσκυνητές και εργαζόμενους.

Φόβοι για νέες πλημμύρες

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς η αστάθεια στις ορεινές περιοχές δημιουργεί κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων.

Οι επιστήμονες συνδέουν τέτοια ακραία γεγονότα με την αυξανόμενη ευπάθεια των παγετώνων των Ιμαλαΐων λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων και αυξάνει τον κίνδυνο ξαφνικών καταρρεύσεων.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, όμως όσο περνούν οι ημέρες μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στις πιο βαριά πληγείσες περιοχές