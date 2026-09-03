Στα ύψη εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δώδεκα μηνών και προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους οικονομικούς αναλυτές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών αγαθών, την ώρα που οι αμερικανικές εξαγωγές σημείωσαν αισθητή υποχώρηση. Η διεύρυνση του ελλείμματος στα 88,6 δισεκατομμύρια δολάρια αποτυπώνει τις εντεινόμενες πιέσεις που δέχεται η οικονομία των ΗΠΑ.



Τον Ιούλιο, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είδε το έλλειμμα να εκτοξεύεται στα 88,6 δισεκατομμύρια δολάρια, από 71,2 δισεκ. δολάρια τον αμέσως προηγούμενο μήνα, τα στοιχεία για τον οποίο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω από το υπουργείο. Ωστόσο, είναι λίγο καλύτερο απ’ όσο ανέμεναν οι αναλυτές, που υπολόγιζαν ότι θα έφτανε τα 90 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας MarketWatch.



Πάντως, από τις αρχές του έτους το εμπορικό έλλειμμα υποχωρεί κατά περίπου 30%, επωφελούμενο από την επιτάχυνση των αμερικανικών εξαγωγών έναντι των εισαγωγών. Τον Ιούλιο όμως η τάση αυτή αναστράφηκε, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8%.



Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές αγαθών επλήγησαν από τη μείωση της διεθνούς ζήτησης για τον χρυσό και το πετρέλαιο, κάτι που για το τελευταίο εξηγείται λόγω της μείωσης της τιμής του στις αγορές, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε σταματήσει και εκφράζονταν ελπίδες για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι εξαγωγές επενδυτικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα ταξίδια, τις μεταφορές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καταγράφηκε επίσης μείωση.



Οι εισαγωγές από την άλλη αυξήθηκαν λόγω των επενδύσεων στα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (ημιαγωγοί, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακά εξαρτήματα). Οι εισαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν ελαφρά.



Όπως και τους προηγούμενους μήνες, οι ΗΠΑ καταγράφουν το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα με τρεις χώρες: το Μεξικό, το Βιετνάμ και την Ταϊβάν. Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα παρέμεινε σταθερό, στα 15,2 δισεκ. δολάρια.



Το έλλειμμα με την ΕΕ (αφορά κυρίως τέσσερις χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ιταλία) υποχώρησε ελαφρά, ενώ οι ΗΠΑ καταγράφουν πλεόνασμα με τις χώρες της Benelux (ιδίως με την Ολλανδία) και, εκτός της ΕΕ, με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.