Ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι στρατοί αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση. Τα φθηνά, ευέλικτα και δύσκολα ανιχνεύσιμα μη επανδρωμένα συστήματα απέδειξαν ότι μπορούν να επηρεάσουν επιχειρήσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπόθεση μόνο μεγάλων οπλικών συστημάτων.

Από τα χαρακώματα της Ουκρανίας μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, τα drones έχουν μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σύγχρονου πολέμου. Και η Σουηδία θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογικής αλλαγής.

Η κυβέρνηση της Στοκχόλμης ανοίγει τον δρόμο ώστε οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα, ζητώντας την προσαρμογή του νομικού πλαισίου ώστε να επιτρέπεται η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει πόσο γρήγορα τα μη επανδρωμένα συστήματα αλλάζουν τον σύγχρονο πόλεμο, ακόμη και στη θάλασσα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Παλ Γιόνσον.

Η κίνηση αφορά την προσαρμογή των κανόνων της Σουηδικής Υπηρεσίας Μεταφορών, ώστε να καλύπτουν τη χρήση τηλεχειριζόμενων θαλάσσιων συστημάτων από τις ένοπλες δυνάμεις. Στόχος είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για επιτήρηση, προστασία θαλάσσιων οδών και άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Από τα drones στις νέες δυνατότητες του πολέμου

Η επιλογή της Σουηδίας δεν περιορίζεται μόνο στα θαλάσσια drones.

Η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των μη επανδρωμένων δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, με επενδύσεις άνω των 4 δισ. σουηδικών κορωνών για διαφορετικούς τύπους συστημάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

drones αναγνώρισης,

περιφερόμενα πυρομαχικά,

συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου,

μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα,

νέες δυνατότητες επιτήρησης.

Παράλληλα, η Σουηδία επενδύει και στις διαστημικές δυνατότητες, με επιπλέον χρηματοδότηση για στρατιωτικούς δορυφόρους και συστήματα συλλογής πληροφοριών.

Το μήνυμα της Στοκχόλμης είναι σαφές: ο στρατός του μέλλοντος δεν θα βασίζεται μόνο σε άρματα μάχης, αεροσκάφη και πλοία, αλλά σε ένα δίκτυο αισθητήρων, drones και ψηφιακών συστημάτων που θα δίνουν ταχύτερη εικόνα του πεδίου μάχης.

Η Σουηδία αφήνει πίσω δεκαετίες ουδετερότητας

Η μεγάλη αλλαγή στη σουηδική αμυντική πολιτική ήρθε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Σουηδία εγκατέλειψε την παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, σε μια ιστορική στροφή μετά από σχεδόν δύο αιώνες αποφυγής στρατιωτικών συμμαχιών.

Η νέα πραγματικότητα στη Βαλτική, η αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα και η ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων δρόμων άλλαξαν τις προτεραιότητες της χώρας.

Η Σουηδία, με τη στρατηγική της θέση ανάμεσα στη Σκανδιναβία και τη Βαλτική, θεωρεί πλέον ότι πρέπει να διαθέτει ισχυρότερες δυνατότητες όχι μόνο για την εθνική της άμυνα αλλά και για τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Η μεγάλη ναυτική αναβάθμιση: Οι γαλλικές φρεγάτες των 4,3 δισ. ευρώ

Η ενίσχυση των drones συνοδεύεται από μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές επενδύσεις στην ιστορία της σύγχρονης Σουηδίας.

Η Στοκχόλμη υπέγραψε συμφωνία ύψους 4,3 δισ. ευρώ με τη Γαλλία για την απόκτηση τεσσάρων φρεγατών άμυνας και επέμβασης (FDI) από τη Naval Group.

Οι νέες φρεγάτες θα αποτελέσουν τον πυρήνα της αναβαθμισμένης σουηδικής ναυτικής παρουσίας στη Βαλτική και θα διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες:

αντιαεροπορικής άμυνας,

αντιμετώπισης πυραυλικών απειλών,

ανθυποβρυχιακού πολέμου,

επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας.

Σύμφωνα με τη σουηδική κυβέρνηση, η απόκτηση των πλοίων θα τριπλασιάσει τις δυνατότητες αεράμυνας του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί από το 2030, ενώ το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία Σουηδίας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας.

Από τη Saab μέχρι το ΝΑΤΟ: Μια χώρα που ξαναχτίζει τον στρατό της

Η Σουηδία δεν ξεκινά από το μηδέν.

Διαθέτει μια από τις ισχυρότερες αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης, με κορυφαία εταιρεία τη Saab, η οποία κατασκευάζει μεταξύ άλλων τα μαχητικά Gripen, συστήματα επιτήρησης και προηγμένα αμυντικά προϊόντα.

Η χώρα ενισχύει επίσης την αντιαεροπορική και αντι-drone άμυνά της, καθώς οι πρόσφατες συγκρούσεις απέδειξαν ότι η προστασία από μη επανδρωμένα συστήματα αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο κάθε σύγχρονης άμυνας.

Το 2026 ο σουηδικός αμυντικός προϋπολογισμός ενισχύθηκε σημαντικά, με τις στρατιωτικές δαπάνες να αυξάνονται και να κατευθύνονται σε νέες δυνατότητες, εξοπλισμούς και ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Η νέα Σουηδία: Από την ειρηνική παράδοση στη στρατηγική αποτροπή

Για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, η Σουηδία ήταν συνδεδεμένη με την εικόνα μιας χώρας ειρήνης, διπλωματίας και ουδετερότητας.

Σήμερα, η εικόνα αυτή αλλάζει.

Δεν σημαίνει ότι η χώρα εγκαταλείπει τις δημοκρατικές της παραδόσεις ή τη διπλωματική της ταυτότητα. Σημαίνει όμως ότι η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα την υποχρεώνει να επενδύσει σε στρατιωτικές δυνατότητες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν περιττές.

Τα θαλάσσια drones, οι νέες φρεγάτες, οι δορυφόροι και τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα αποτελούν κομμάτια του ίδιου παζλ:

Μιας χώρας που από παραδοσιακός παρατηρητής της ευρωπαϊκής ασφάλειας μετατρέπεται σε ενεργό παίκτη της άμυνας του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Ευρώπη.

Η Σουηδία δεν προετοιμάζεται απλώς για τον πόλεμο του σήμερα.

Προσπαθεί να προετοιμαστεί για τον πόλεμο του αύριο.