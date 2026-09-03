Για την Αργεντινή, τα Φώκλαντ δεν είναι απλώς μια ομάδα νησιών στον Νότιο Ατλαντικό.

Είναι μια πληγή που παραμένει ανοιχτή.

Είναι η λέξη «Μαλβίνες» γραμμένη στους τοίχους του Μπουένος Άιρες, στα πανό των γηπέδων, στις οικογενειακές ιστορίες ανθρώπων που έχασαν συγγενείς στον πόλεμο του 1982. Είναι ένα ζήτημα εθνικής ταυτότητας που ξεπερνά τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές παρατάξεις.

Τώρα, ο Χαβιέρ Μιλέι επιχειρεί να το φέρει ξανά στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Ο Αργεντινός πρόεδρος, ο οποίος αρχικά είχε κατηγορηθεί από αντιπάλους του ότι κρατούσε πιο ήπια στάση απέναντι στο ζήτημα, υιοθετεί πλέον πιο επιθετική ρητορική, παρουσιάζοντας την ανάκτηση των νησιών ως έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς στόχους της χώρας.

Από τον πόλεμο του 1982 στη νέα διπλωματική μάχη

Η διαμάχη για τα Φώκλαντ, ή Μαλβίνες, όπως τα αποκαλεί η Αργεντινή, έχει ιστορία σχεδόν δύο αιώνων.

Η Βρετανία τα διοικεί από τον 19ο αιώνα και τα θεωρεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Η Αργεντινή, αντίθετα, υποστηρίζει ότι τα νησιά αποτελούν δικό της έδαφος που κληρονόμησε από την ισπανική αποικιακή διοίκηση μετά την ανεξαρτησία της.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε το 1982, όταν η στρατιωτική δικτατορία της Αργεντινής εισέβαλε στα νησιά. Η Βρετανία απάντησε με στρατιωτική επιχείρηση και μετά από έναν σύντομο αλλά αιματηρό πόλεμο ανέκτησε τον έλεγχο.

Η ήττα της Αργεντινής είχε τεράστιο πολιτικό κόστος για τη στρατιωτική χούντα και άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα.

Έκτοτε, το ζήτημα παρέμεινε άλυτο.

Ο Μιλέι αλλάζει τόνο

Ο Χαβιέρ Μιλέι ανέβηκε στην εξουσία με μια εικόνα φιλελεύθερου μεταρρυθμιστή και στενές σχέσεις με τη Δύση.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε εκφράσει θαυμασμό για τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τη Βρετανίδα πρωθυπουργό που ηγήθηκε της πολεμικής προσπάθειας του Ηνωμένου Βασιλείου το 1982, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Αργεντινή, ιδιαίτερα από βετεράνους του πολέμου.

Αυτή η στάση είχε οδηγήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγορήσουν ότι δεν δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα στην υπόθεση των Μαλβίνων.

Όμως σήμερα η προσέγγισή του έχει αλλάξει.

Ο Μιλέι παρουσιάζει πλέον το θέμα ως «την πιο σημαντική και ιερή υπόθεση» για τους Αργεντινούς και υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του έχει σημειώσει διπλωματική πρόοδο μέσω της πίεσης και των διεθνών συμμαχιών.

Η συγκυρία με τον Τραμπ και το Λονδίνο

Η αναζωπύρωση της υπόθεσης δεν είναι άσχετη με τις νέες εντάσεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι η αμερικανική θέση για τα Φώκλαντ βρίσκεται υπό επανεξέταση, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει αλλαγή πολιτικής. Οι ΗΠΑ παραδοσιακά διατηρούν ουδέτερη στάση στη διαμάχη, αναγνωρίζοντας στην πράξη τη βρετανική διοίκηση των νησιών.

Η δήλωση αυτή έδωσε στον Μιλέι ένα πολιτικό περιθώριο να ενισχύσει τη διεκδίκηση της Αργεντινής.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές, ακόμη και μια ασαφής τοποθέτηση από την Ουάσινγκτον μπορεί να έχει μεγάλο συμβολικό βάρος στο Μπουένος Άιρες, όπου το θέμα των Μαλβίνων παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.

Η εσωτερική πίεση στον Μιλέι

Πίσω από τη νέα ένταση υπάρχει και η εσωτερική πολιτική διάσταση.

Η κυβέρνηση Μιλέι αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και πτώση της δημοτικότητάς της, ενώ η αντιπολίτευση τον έχει κατηγορήσει ότι δεν υπερασπίζεται αρκετά σκληρά την εθνική υπόθεση των Μαλβίνων.

Το ζήτημα αποτελεί επίσης πεδίο ανταγωνισμού με πολιτικούς αντιπάλους, όπως η αντιπρόεδρος Βικτόρια Βιγιαρουέλ, η οποία έχει ισχυρές θέσεις στο θέμα και διατηρεί στενούς δεσμούς με κύκλους που συνδέονται με τον στρατό.

Για τον Μιλέι, η υπόθεση των Φώκλαντ προσφέρει μια ευκαιρία να συσπειρώσει ένα κομμάτι της κοινωνίας γύρω από ένα ζήτημα βαθιά χαραγμένο στην εθνική συνείδηση.

Πετρέλαιο, στρατηγική και Νότιος Ατλαντικός

Η διαμάχη δεν αφορά μόνο την ιστορία και το συναίσθημα.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους γύρω από τα νησιά, ιδιαίτερα μετά τα σχέδια ανάπτυξης κοιτασμάτων πετρελαίου στην περιοχή. Το κοίτασμα Sea Lion έχει καταστήσει τα Φώκλαντ ακόμη πιο σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά.

Παράλληλα, η θέση των νησιών στον Νότιο Ατλαντικό, κοντά στην Ανταρκτική και σε σημαντικές θαλάσσιες διαδρομές, αυξάνει τη γεωπολιτική τους αξία.

Η Αργεντινή υποστηρίζει ότι η Βρετανία εκμεταλλεύεται μονομερώς τους φυσικούς πόρους μιας περιοχής που θεωρεί δική της. Το Λονδίνο απορρίπτει την αξίωση και επικαλείται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων των νησιών.

Μια παλιά διαμάχη σε μια νέα εποχή

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον πόλεμο, τα Φώκλαντ παραμένουν ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα του κόσμου.

Ο Μιλέι δεν επιδιώκει στρατιωτική σύγκρουση. Η στρατηγική του βασίζεται στη διπλωματική πίεση, στις διεθνείς συμμαχίες και στην αξιοποίηση της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Όμως για εκατομμύρια Αργεντινούς, οι Μαλβίνες δεν είναι μια απλή διπλωματική διαφορά.

Είναι μια υπόθεση μνήμης.

Μια υπόθεση εθνικής ταυτότητας.

Και τώρα, χάρη στη νέα συγκυρία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Λονδίνο και Μπουένος Άιρες, επιστρέφει ξανά στο κέντρο της παγκόσμιας προσοχής.