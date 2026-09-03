Μία συγκλονιστική μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στην οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε την κοινότητα του Γκι, στην Άνω Σον της ανατολικής Γαλλίας. Γειτόνισσα δήλωσε ότι, αμέσως μετά από πυροβολισμό, άκουσε τη φωνή ενός παιδιού να φωνάζει: «Όχι, μπαμπά», περιγράφοντας τις τελευταίες, δραματικές στιγμές πριν από τον θάνατο των δύο αγοριών, ηλικίας 6 και 10 ετών.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε οικόπεδο ανάμεσα σε αμπελώνες και δάση, σε λόφους πάνω από το Γκι, μια κωμόπολη περίπου 1.000 κατοίκων, 30 χιλιόμετρα βόρεια της Μπεζανσόν. Εκεί ζούσε η οικογένεια σε ένα μπανγκαλόου, ενώ δίπλα βρισκόταν το σπίτι τους, το οποίο ήταν υπό κατασκευή.

Πυροβολισμοί, κραυγές και σοκ

Σύμφωνα με τη γειτόνισσα, αρχικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. «Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα πατζούρι που χτυπούσε. Πήγα να κοιτάξω. Δεν είχε αέρα», είπε. Λίγο αργότερα ακούστηκε δεύτερος πυροβολισμός και ακολούθησε η κραυγή του παιδιού. «Όταν ακούσαμε αυτόν τον πυροβολισμό, ακούσαμε ένα παιδί να φωνάζει “ω όχι, μπαμπά”», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τη στιγμή που η γειτονιά συνειδητοποίησε ότι κάτι τρομερό συνέβαινε.

Άλλοι κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο λίγο μετά τους πυροβολισμούς. Μια γειτόνισσα είπε σε τοπική εφημερίδα ότι είχε δει τον μεγαλύτερο γιο να κατεβάζει τα σκουπίδια με το πατίνι του περίπου μισή ώρα πριν από το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πόσο απότομα και απρόσμενα εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Τα πτώματα και η έρευνα

Κατά την άφιξή της, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα τεσσάρων ατόμων: του 42χρονου πατέρα, των δύο γιων του και της 74χρονης μητέρας της συζύγου του. Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε επαγγελματικό όχημα παρκαρισμένο στο οικόπεδο, ενώ οι δύο ενήλικες εντοπίστηκαν στο μπανγκαλόου.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Βεσούλ, Αρνό Γκρεσούρ, τα δύο παιδιά και ο πατέρας φαίνεται να σκοτώθηκαν με κυνηγετικό όπλο. Έχει διαταχθεί έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ η βασική εκδοχή που εξετάζεται είναι ότι ο πατέρας σκότωσε τα τρία άλλα άτομα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Βίντεο προς τη σύζυγο και υπόβαθρο του χωρισμού

Συγγενικό πρόσωπο του 42χρονου φέρεται να υποστήριξε ότι ο άνδρας κατέγραψε σε βίντεο όσα συνέβαιναν και το έστειλε στη σύζυγό του, γράφοντάς της: «Αυτό σου αξίζει», πριν προωθήσει το υλικό και στα αδέλφια του. Η πληροφορία για αποστολή βίντεο σε μέλη της οικογένειας φέρεται να επιβεβαιώθηκε και από πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ξάδερφο του πατέρα, η σύντροφός του ήθελε να τον αφήσει, καθώς την είχε απατήσει μήνες νωρίτερα. Φέρεται να είχαν συμφιλιωθεί και να πήγαν μαζί διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι, αλλά την Τετάρτη η γυναίκα ζήτησε από τη μητέρα της να πάρει τα παιδιά, λέγοντας: «Δεν θέλω να γυρίσω πίσω».

Η αντίδραση της κοινότητας

Ο δήμαρχος του Γκι, Αλεξάντρ Λακρουά, μετέβη στο σημείο το ίδιο βράδυ και σε δήλωσή του την Πέμπτη εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια» στην οικογένεια και στους οικείους των θυμάτων. Ο δήμος αποφάσισε να ακυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο, ως ένδειξη πένθους.

Ο 42χρονος εργαζόταν στον κατασκευαστικό τομέα και, σύμφωνα με γείτονες, δεν δημιουργούσε προβλήματα. Εργαζόταν σκληρά και χτιζε το σπίτι της οικογένειας, σε μια περιοχή που περιγράφεται ως ήσυχη και αγροτική, με αμπελώνες και δάση γύρω από το οικόπεδο.

Τι απομένει να διευκρινιστεί

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των νεκροψιών για να επιβεβαιώσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Η μαρτυρία για την κραυγή «Όχι, μπαμπά» παραμένει προς το παρόν κατάθεση γείτονα και όχι επίσημο πόρισμα, αλλά προσθέτει μια ακόμη, βαθιά ανθρώπινη διάσταση σε μια υπόθεση που έχει συνταράξει ολόκληρη την περιοχή.