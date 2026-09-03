Ένα απρόσμενο και άκρως διασκεδαστικό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο ποντίκια άρχισαν να κυνηγούν το ένα το άλλο στην αποβάθρα του σταθμού Oxford Circus.

Τα δύο τρωκτικά, αφού καταδίωξαν το ένα το άλλο για λίγα δευτερόλεπτα, στάθηκαν στα πίσω πόδια τους και άρχισαν να «ανταλλάσσουν γροθιές», σε μια σκηνή που θύμισε κανονικό αγώνα πυγμαχίας.

Μία από τις επιβάτιδες που βρίσκονταν στον σταθμό το περασμένο Σάββατο κατέγραψε το απρόσμενο περιστατικό με το κινητό της και στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral, με χιλιάδες χρήστες από διάφορες χώρες να σχολιάζουν με χιούμορ την «αναμέτρηση» των δύο ποντικιών.

Two mice were caught on camera fighting on a platform at a London Underground station. pic.twitter.com/d4grNMGEtd — The Independent (@Independent) September 3, 2026

Η «μάχη» δίπλα στη γραμμή ασφαλείας

Στο βίντεο, τα δύο μικρά ζώα φαίνονται να συμπλέκονται δίπλα στην κίτρινη γραμμή ασφαλείας της αποβάθρας, ενώ για λίγα δευτερόλεπτα μοιάζουν να δίνουν τη δική τους… μάχη.

Οι επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούν έκπληκτοι και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, μέχρι τα δύο ποντίκια να σταματήσουν τη συμπλοκή και να απομακρυνθούν τρέχοντας.

Η εικόνα που θυμίζει τη βραβευμένη «Station squabble»

Η ασυνήθιστη σκηνή έφερε στο μυαλό τη διάσημη φωτογραφία «Station squabble» του φωτογράφου Σαμ Ρόουλι.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στο μετρό του Λονδίνου, είχε καταγράψει το 2019 δύο ποντίκια να παλεύουν για μερικά ψίχουλα στην αποβάθρα και είχε αποσπάσει το βραβείο People’s Choice στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year.

Στο εμβληματικό στιγμιότυπο, τα δύο ποντίκια διεκδικούσαν τα ψίχουλα, μέχρι που το ένα κατάφερε τελικά να αρπάξει τη «λεία» και να απομακρυνθεί.

Έξι χρόνια αργότερα, δύο άλλα ποντίκια χάρισαν στους επιβάτες του λονδρέζικου μετρό ένα εξίσου απρόσμενο στιγμιότυπο, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές μια… καταδίωξη και έναν αυτοσχέδιο «αγώνα πυγμαχίας».