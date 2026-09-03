Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ, την ώρα που η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει. Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο βρίσκεται σε αναταραχή, με τους χειρισμούς του Πιτ Χέγκσεθ να προκαλούν πολλαπλές αντιδράσεις, ακόμα και μέσα στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 60 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο μεταξύ, το USS Lincoln επιστρέφει έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες εξαντλητικής ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται χωρίς σαφή διέξοδο, ενώ ο χρόνος για τον Λευκό Οίκο μετρά αντίστροφα και η πίεση αυξάνεται με τις εκλογές να πλησιάζουν.



Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στο επίκεντρο, όχι μόνο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και για μια πρόταση που προκαλεί αντιδράσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναρωτήθηκε αν το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Στενό Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ ισχυρό έλεγχο» της θαλάσσιας οδού. Η εικόνα που καταγράφεται, ωστόσο, είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τους New York Times, η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε ακινησία. Μόλις πέντε πλοία πέρασαν τη Δευτέρα, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου, ενώ πριν από τον πόλεμο διέρχονταν περισσότερα από 130 πλοία ημερησίως. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θεωρούν την περιοχή υπερβολικά επικίνδυνη για την επιστροφή στην εμπορική δραστηριότητα.

Η Διεθνής Ναυτιλιακή Οργάνωση αναφέρει περισσότερες από 72 επιθέσεις σε πλοία από τον Μάρτιο, με τουλάχιστον 19 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, οι νέες αμερικανικές και ιρανικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση δεν έχουν αποδώσει, σύμφωνα με τους New York Times.



Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν βρίσκεται σε οικονομική κατάρρευση και καλεί εκ νέου τον ιρανικό λαό να «σηκωθεί και να πολεμήσει». Αναλυτές, όμως, εκτιμούν ότι ο πρόεδρος έχει περιορισμένες επιλογές, καθώς η εκστρατεία δεν έχει οδηγήσει στις παραχωρήσεις που επιδίωκε η Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ «παγώνει» τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές

Είναι πολλοί οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου που πιέζουν για αποφυγή κλιμάκωσης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, την ώρα που στο Πεντάγωνο μεγαλώνει η αναταραχή. Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει υπό έλεγχο τον πόλεμο στο Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να περιοριστούν οι πιθανές εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, με τον Λευκό Οίκο να εξετάζει ακόμη και ενίσχυση της στρατιωτικής δράσης μετά την 3η Νοεμβρίου.



Μέχρι τότε, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να προτιμά την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, αναζητώντας παραχωρήσεις που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έπειτα από μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η μέχρι τώρα στρατηγική, ωστόσο, δεν έχει αποφέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται από τις εκλογές, καθώς δεν είναι υποψήφιος, αλλά παραδέχεται ότι θα στηρίξει το κόμμα του. Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα μεταφέρεται και στο Πεντάγωνο.

Η παραίτηση του υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκελ, έπειτα από μήνες έντασης με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναταράξεων στην αμερικανική στρατιωτική ηγεσία. Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι πολιτικές και στρατιωτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον δοκιμάζονται ολοένα περισσότερο.

Aναταράξεις στο Πεντάγωνο και επιστροφή του USS Lincoln

Τουλάχιστον 25 ανώτατα στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη έχουν απομακρυνθεί, εξαναγκαστεί σε αποχώρηση ή συνταξιοδοτηθεί πρόωρα από την έναρξη της θητείας του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Χέγκσεθ έχει απολύσει ή μπλοκάρει τις προαγωγές περισσότερων από 80 στρατηγών και ναυάρχων.



Ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν πλέον ανησυχία. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις ζήτησε την απομάκρυνση του Χέγκσεθ, καταγγέλλοντας ανεπαρκή διαχείριση του στρατιωτικού προσωπικού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το USS Lincoln έφτασε στην Ταϊλάνδη, έπειτα από ανάπτυξη εννιαμιση μηνών. Το αεροπλανοφόρο επέστρεψε καταπονημένο, ενώ μέλη του πληρώματος περιέγραψαν την αποστολή ως τη χειρότερη που έχουν ζήσει. Μίλησαν για προβλήματα εφοδιασμού, επιβαρυμένο ηθικό και φόβους ότι οι παρατεταμένες αναπτύξεις χωρίς ασφαλείς στάσεις θα γίνουν κανονικότητα.

Για πολλούς από τους 5.000 ναύτες, η σημαντικότερη στιγμή της στάσης στην Ταϊλάνδη δεν ήταν στρατιωτική. Ήταν η δυνατότητα να επικοινωνήσουν ξανά με τις οικογένειές τους, έπειτα από μήνες μακριά από συζύγους, παιδιά και γονείς. Και αυτή ίσως είναι η πιο ανθρώπινη εικόνα ενός πολέμου που εξακολουθεί να μην έχει σαφή έξοδο.

Με το αδιέξοδο ορατό στην πολεμική σύρραξη με το Ιράν και με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται χωρίς ορατό ορίζοντα αποκλιμάκωσης, μόλις 60 ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, το κλίμα στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο είναι εξαιρετικά έκρυθμο.



Η πολιτική πίεση κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις εσωτερικές ισορροπίες. Οι επερχόμενες κάλπες μετατρέπονται σε κρίσιμο τεστ για την αμερικανική ηγεσία, που καλείται να διαχειριστεί τη διπλή αυτή κρίση.