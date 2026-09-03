Σε μια άκρως επιθετική προειδοποίηση προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος κατέστησε σαφές ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταφέρει καίρια πλήγματα στις ιρανικές ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, εφόσον η Τεχεράνη αποφασίσει να εξαπολύσει επίθεση κατά του ισραηλινού εδάφους.



Το νέο αυτό τελεσίγραφο διατυπώνεται σε μία στιγμή που η πολεμική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται. Το Τελ Αβίβ διεμήνυσε πως δεν πρόκειται να επιδείξει καμία αυτοσυγκράτηση, στοχεύοντας απευθείας στην καρδιά της ιρανικής οικονομίας και των υποδομών της χώρας.

Οι φόβοι για νέα κλιμάκωση κυριάρχησαν και πάλι στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα αφότου αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με την Ουάσινγκτον να πλήττει τη νότια ακτή του Ιράν και την Τεχεράνη να χτυπά αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή.



Το Ισραήλ, που μαζί με τις ΗΠΑ εξαπέλυσε κοινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, δεν έχει εμπλακεί στις πρόσφατες εχθροπραξίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Μιλώντας σήμερα σε εργαζόμενους του υπουργείου Άμυνας, ο Κατς δήλωσε ότι μια «ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα απελευθερώσει το Ισραήλ από τους όποιους περιορισμούς υπάρχουν σχετικά με μια επίθεση στο Ιράν».



Ο Κατς πρόσθεσε: «Θα σακατέψουμε όλες τις εθνικές στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του Ιράν –συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών– και θα οδηγήσουμε και πάλι το Ιράν βαθιά στη Λίθινη Εποχή και το σκοτάδι».