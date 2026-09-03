Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας εντοπίστηκαν νεκρά το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην πόλη Ζι της Γαλλίας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο παιδιά, ηλικίας έξι και εννέα ετών, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο πατέρας της οικογένειας φέρεται να σκότωσε τα δύο παιδιά και την πεθερά του με πυροβόλο όπλο και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του.

Οι τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν περίπου στις 20:00 σε χώρο όπου βρίσκονταν τροχόσπιτα. Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Est Républicain, μία από τις σορούς βρέθηκε μέσα σε λευκό επαγγελματικό όχημα, ενώ οι υπόλοιπες εντοπίστηκαν σε τροχοβίλα. Μία γειτόνισσα δήλωσε στην τοπική εφημερίδα ότι άκουσε πυροβολισμούς, περιγράφοντας όσα συνέβησαν ως «φρίκη». Όπως ανέφερε, περίπου 30 λεπτά πριν από το περιστατικό είχε δει το μεγαλύτερο από τα παιδιά να κατεβάζει τα σκουπίδια με πατίνι.

Στο σημείο μετέβη το ίδιο βράδυ ο δήμαρχος του Ζι, Αλεξάντρ Λακρουά, μαζί με τον εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρωί της Πέμπτης στο Facebook, είχε συγκαλέσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο στις 22:30, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του για την τραγωδία που βρισκόταν σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης και να συζητήσουν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς η εισαγγελία δεν έχει ακόμη προβεί σε ανακοίνωση. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι έχει ανοίξει «δικαστική έρευνα», υπογραμμίζοντας πως πλέον η Δικαιοσύνη και οι υπηρεσίες έρευνας είναι εκείνες που πρέπει να επιτελέσουν το έργο τους «με όλη την ψυχραιμία, την αυστηρότητα και τον απαραίτητο σεβασμό». Σύμφωνα με τον δήμο, στο σημείο κινητοποιήθηκαν περίπου 30 πυροσβέστες και 50 χωροφύλακες.

Ποιοι είναι οι νεκροί

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές για τα θύματα. Σύμφωνα με ανώνυμη επίσημη πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), πρόκειται για ένα ζευγάρι που βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και κατασκεύαζε σπίτι. Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι ο πατέρας της οικογένειας ανήκε στην κοινότητα των ταξιδιωτών. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο άνδρας ήταν λίγο πάνω από 40 ετών.

Ένας άνδρας που συνάντησε το AFP κοντά στο σημείο της τραγωδίας και συστήθηκε ως ξάδελφος του πατέρα υποστήριξε ότι ο άνδρας, περίπου 40 ετών, διέπραξε το έγκλημα όταν η πεθερά του είχε πάει να παραλάβει τα παιδιά. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο πατέρας κατέγραψε σε βίντεο τη σκηνή και την έστειλε στη σύζυγό του, λέγοντάς της «αυτό σου αξίζει», ενώ στη συνέχεια έστειλε τις εικόνες και στα αδέλφια του. Ο άνδρας που έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του.

Όπως ανέφερε ακόμη, η σύντροφος του άνδρα ήθελε να τον εγκαταλείψει μετά από απιστία που είχε διαπράξει εκείνος αρκετούς μήνες νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζευγάρι έδειχνε να έχει συμφιλιωθεί και είχε ταξιδέψει μαζί για διακοπές στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, την Τετάρτη η γυναίκα είχε ζητήσει από τη μητέρα της να πάει να παραλάβει τα παιδιά, λέγοντάς της: «Δεν θέλω να επιστρέψω εκεί». Ο άνδρας εργαζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με έναν από τους γείτονές του, ο οποίος δήλωσε ότι άκουσε «δύο πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο».

Ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία – Ακυρώθηκαν εκδηλώσεις

Μετά την οικογενειακή τραγωδία, δημιουργήθηκε μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης και στα τέσσερα σχολικά ιδρύματα του Ζι. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος στην «L’Est Républicain», αρχικά είχε προβλεφθεί να μην λειτουργήσει μόνο το εκπαιδευτικό κέντρο, όπου φοιτούσαν τα παιδιά, όμως επεκτάθηκε καθώς η οικογένεια είχε έντονη παρουσία στην κοινωνική και συλλογική ζωή της κοινότητας.

Ο δήμαρχος, Αλεξάντρ Λακρουά, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι η μέρα του φονικού «θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μου και στην ιστορία του δήμου μας». Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους, μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα οδυνηρό πλαίσιο, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τις οικογένειες, ζητώντας τους να μην αναπαράγουν πληροφορίες ή φήμες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις δικαστικές αρχές.

Ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τους συγγενείς τους, ακυρώθηκαν επίσης δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις του δήμου. Πρόκειται για την τελετή των «Τροπαίων της Πόλης του Ζι» για τον αθλητισμό, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής, καθώς και για τα πυροτεχνήματα που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου. «Υπό τις συνθήκες που βιώνει ο δήμος μας, οι αποφάσεις αυτές μας φάνηκαν αναγκαίες και αποτελούν ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τους οικείους τους», ανέφερε ο Αλεξάντρ Λακρουά.