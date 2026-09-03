Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια δεκάδων μεταναστών να φτάσουν στις ισπανικές Κανάριες Νήσους, καθώς πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που διασώθηκε στα ανοιχτά του αρχιπελάγους.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες των επιζώντων προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με οργάνωση που δρα για τα δικαιώματα των μεταναστών, δεκάδες ακόμη άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου θαλάσσιου ταξιδιού.

Τρεις επιζώντες ήταν σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο ενώ ακόμα 41 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Αργκινεγκίν της Γκραν Κανάρια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας θαλάσσιων διασώσεων.

Η Ελένα Μαλένο, ιδρύτρια της Walking Borders, ⁠δήλωσε ότι οι επιζώντες ανέφεραν πως 83 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών και ενός μωρού, έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. Το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Γκάμπια πριν από 27 ημέρες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον αριθμό αυτό. Η υπηρεσία θαλάσσιων διασώσεων δήλωσε ότι μπορεί μόνο να επιβεβαιώσει ότι πέντε σοροί βρίσκονταν στο σκάφος όταν έφτασαν σε αυτό διασώστες. Οι Αρχές δεν κατάφεραν να περισυλλέξουν τους νεκρούς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο περιφερειακός ηγέτης των Κανάριων Νήσων, Φερνάνδο Κλαβίχο, δήλωσε ότι η τραγωδία τονίζει την ανάγκη για εθνική πολιτική σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των θανάτων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, τον Ιούλιο.

«Είναι αβάσταχτο ότι συνεχίζουν να χάνονται ζωές. Τα Κανάρια δεν μπορούν να συνηθίσουν ή να δεχθούν ως φυσιολογικό το γεγονός ότι ο Ατλαντικός συνεχίζει να είναι παγίδα θανάτου», δήλωσε.

Το σκάφος εντοπίστηκε την Τετάρτη από αεροσκάφος διάσωσης σε απόσταση περίπου 65 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του Αργκινεγκίν.

Η θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική έως τα Κανάρια Νησιά είναι από τα μεταναστατευτικά περάσματα με τους περισσότερους θανάτους στον κόσμο. Χιλιάδες μετανάστες αποπειρώνται το ταξίδι αυτό κάθε χρόνο σε υπερπλήρη σκάφη προσπαθώντας να φθάσουν σε ισπανικό έδαφος παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θάλασσα, των ισχυρών ρευμάτων και των μεγάλων αποστάσεων.

Ο αριθμός των μεταναστών που φθάνει στα Κανάρια Νησιά από τη Δυτική Αφρική μειώθηκε από τις αρχές του έτους κατά 57,4%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.