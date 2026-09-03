Το Πεντάγωνο απέσυρε δεκαετίες απόρρητων εγγράφων από ένα μυστικό υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από Αμερικανούς αξιωματούχους Άμυνας και στρατιωτικούς, λίγες ημέρες μετά το δημοσίευμα της Washington Post σχετικά με τις ανησυχίες ανώτατων στρατιωτικών αξιωματικών για τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα, έγγραφα που συνδέονται με το Βιβλίο Εντολών του υπουργού Άμυνας (Secretary of Defense Orders Book – SDOB) αφαιρέθηκαν από εσωτερική διαδικτυακή πύλη στο Secret Internet Protocol Router Network (SIPRNet). Οι ίδιες πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς αναφέρονταν σε διαβαθμισμένο σύστημα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν τα συγκεκριμένα έγγραφα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα με άλλο τρόπο στο αμερικανικό προσωπικό ή κατά πόσο ο περιορισμός της πρόσβασης μπορεί να περιπλέξει τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Το SIPRNet περιλαμβάνει πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως «απόρρητες», ενώ οι πληροφορίες άκρως απόρρητου επιπέδου φυλάσσονται σε δίκτυα υψηλότερης διαβάθμισης, στα οποία έχει πρόσβαση μικρότερος αριθμός ατόμων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αρνήθηκε την Τετάρτη να σχολιάσει την αλλαγή, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε. Σε δήλωσή του, χρησιμοποιώντας την ονομασία «Υπουργείο Πολέμου» που προτιμά η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και τον τίτλο που χρησιμοποιεί για τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι το υπουργείο «δεν συζητά δημοσίως τις εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, του χειρισμού ή των πρωτοκόλλων πρόσβασης για το Βιβλίο Εντολών του υπουργού Πολέμου (SWOB)».

«Η επιτυχία των στρατιωτικών μας είναι η κορυφαία προτεραιότητα του υπουργού Χέγκσεθ και για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις σχετικά με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τη διάταξη των δυνάμεων και τη στελέχωση των διαδικασιών διαβούλευσης διαχειρίζονται μέσω των κατάλληλων διαύλων ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια της αποστολής και η επιχειρησιακή ακεραιότητα», πρόσθεσε ο Πάρνελ.

Η αλλαγή σημειώνεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει σειρά άλλων μέτρων για να περιορίσει τις διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιβολή τεστ πολυγράφου σε ορισμένο προσωπικό, η έκδοση κλητεύσεων προς δημοσιογράφους και, σε μία περίπτωση, η έρευνα στην κατοικία δημοσιογράφου της Washington Post και η κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών της.

Το SDOB καταγράφει τη θέση και τη διαθεσιμότητα αμερικανικών πολεμικών πλοίων, στρατιωτικών μονάδων, οπλικών συστημάτων και άλλων πόρων. Παράλληλα, προσφέρει στους ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να εκφράσουν διαφωνίες προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Χέγκσεθ, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να εκτελούν τις εντολές τους. Αυτό γίνεται μέσω της διαδικασίας του «non-concur», κατά την οποία οι αξιωματικοί εξηγούν τις επιφυλάξεις τους ή τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι εντολές σε άλλα στρατιωτικά σχέδια.

Το SDOB δημοσιεύεται δύο φορές τον μήνα και βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης μετά το δημοσίευμα της Washington Post την Κυριακή, σύμφωνα με το οποίο αρκετοί ανώτατοι στρατηγοί και ναύαρχοι προειδοποίησαν τον Χέγκσεθ ότι η παράταση μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν δεν είναι βιώσιμη και ενδέχεται να αποδυναμώσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν απειλές αλλού. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου, οι αξιωματικοί εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους μέσω της διαδικασίας του «non-concur».

Μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν επιφυλάξεις ήταν ο στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιγουιτς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης, ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, επικεφαλής της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, και ο ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο στρατηγός Κένεθ Σ. Γουίλσμπαχ, αρχηγός του Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, και ο στρατηγός Κρίστοφερ ΛαΝιβ, προσωρινός αρχηγός του Επιτελείου του Στρατού, συμφώνησαν με το σχέδιο του Χέγκσεθ για την παράταση της ανάπτυξης ορισμένων μονάδων τους, όμως και οι δύο τόνισαν ότι μια τέτοια απόφαση θα συνοδευόταν από σημαντικούς κινδύνους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της Washington Post την Κυριακή, ο Πάρνελ είχε δηλώσει στην εφημερίδα ότι οι αποφάσεις για την έκταση και τη διάρκεια των αναπτύξεων λαμβάνονται με βάση τις εκτιμήσεις για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις στρατηγικές προτεραιότητες του προέδρου και τις εισηγήσεις των ανώτατων στρατιωτικών ηγετών. Ο ίδιος αρνήθηκε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, λέγοντας ότι το Πεντάγωνο «δεν συζητά τις εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες».

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Πάρνελ υποστήριξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μεγάλο μέρος όσων δημοσίευσε η Washington Post ήταν «ανακριβές». Δεν έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα και σημείωσε ότι οι «non-concurs» αποτελούν τυπική διαδικασία.

«Ο υπουργός τις βλέπει συνεχώς. Έτσι λειτουργεί ένας πραγματικός στρατός. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Πάρνελ.

Τους τελευταίους μήνες, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον έβδομο μήνα, ενώ ο Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες. Οι ανησυχίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μαζική κατανάλωση ολοένα και πιο περιορισμένων αποθεμάτων πυρομαχικών, όπως οι αναχαιτιστές πυραύλων Patriot και οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, καθώς και την επιβάρυνση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς εφαρμόζει τον θαλάσσιο αποκλεισμό που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν.

Η πλήρης απόσυρση του SDOB ή η μεταφορά του σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου διαβάθμισης θα «μειώσει δραματικά τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό», γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον επείγοντα σχεδιασμό, δήλωσε πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ο οποίος εξέταζε συστηματικά τα συγκεκριμένα έγγραφα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητο σχεδιασμό.

Οι διοικητές και οι επιτελείς τους βασίζονται στην πρόσβαση στο SDOB για τη λήψη αποφάσεων και την αποστολή ειδοποιήσεων που πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο. Η μετακίνηση αεροσκαφών και όπλων από τη μία διοίκηση στην άλλη, για παράδειγμα, απαιτεί επείγουσα υλικοτεχνική εργασία για την αλλαγή της διαδρομής εξοπλισμού και πόρων.

Ο περιορισμός της πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με τον ίδιο πρώην αξιωματούχο, θα καταστήσει αυτή τη διαδικασία πιο αργή και πιο δύσκολη. Η αλλαγή, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προσωπικό δεν μπορεί πλέον να αποκτήσει πρόσβαση σε στρατηγικά και επιχειρησιακά έγγραφα, αλλά πλέον αυτό είναι «σίγουρα πιο δύσκολο».