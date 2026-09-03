Τη δική του εμπειρία από ένα ιδιαίτερο «καλοκαιρινό camp ενηλίκων» στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης περιγράφει δημοσιογράφος στη nypost, ο οποίος βρέθηκε στο Camp MorningWood, ένα 24ωρο πάρτι ενηλίκων με περισσότερους από 110 συμμετέχοντες.

Όταν ακούει κανείς για ένα «καλοκαιρινό camp ενηλίκων» στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, μπορεί να φανταστεί υπαίθριες δραστηριότητες, ψώνια, παιχνίδια και χαλάρωση. Το Camp MorningWood, όμως, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα 24ωρο πάρτι ενηλίκων με περισσότερους από 110 συμμετέχοντες και μια σειρά από σεξουαλικές δραστηριότητες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη «Villa», ένα από τα τρία σπίτια στο Μπούσγουικ που λειτουργεί το Hacienda sex club. Το πάρτι ξεκίνησε στις 8 το βράδυ του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε την ίδια ώρα την Κυριακή, ενώ περίπου οι μισοί συμμετέχοντες έμειναν και τις 24 ώρες.

Τα εισιτήρια κόστιζαν από 54 έως 130 δολάρια, ανάλογα με το αν κάποιος επέλεγε μία, δύο ή και τις τρεις οκτάωρες βάρδιες: βραδινή, νυχτερινή και ημερήσια. Η είσοδος, πάντως, είχε έναν βασικό όρο: όλοι έπρεπε να φορούν σέξι στολή εμπνευσμένη από κατασκήνωση. Ανάμεσα στους καλεσμένους υπήρχαν άτομα με μαντίλια στον λαιμό, κοντά σορτς, ανοιχτά πουκάμισα και άλλες αποκαλυπτικές εμφανίσεις.

Το πάρτι ξεκίνησε σε έναν σκοτεινό χώρο στο υπόγειο, με στρώματα τοποθετημένα στο πάτωμα. Μόλις λίγα λεπτά μετά τις 8, ξεκίνησε ένας διαγωνισμός στον οποίο ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου, συναγωνίζονταν στις ερωτικές στάσεις, διατηρώντας κάθε στάση για 30 δευτερόλεπτα.

Από τα τέσσερα αρχικά ζευγάρια, σύντομα έμειναν μόνο δύο, ενώ ο διαγωνισμός συνεχιζόταν με όλο και πιο απαιτητικές στάσεις. Σε όλο το σπίτι υπήρχαν χώροι για διάφορες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μπαρ όπου οι επισκέπτες έφερναν τα δικά τους ποτά, υδρομασάζ και υπαίθριο χώρο με φωτιά και καναπέδες. Υπήρχαν επίσης δραστηριότητες δεσίματος με σχοινιά, συμπεριλαμβανομένου του Shibari.

Φυσικά, δεν έλειπαν ούτε τα γλυκά s’mores, με τους διοργανωτές να δίνουν μια πιο… ενήλικη διάσταση στο κλασικό γλυκό της κατασκήνωσης.

My wild weekend at a 24-hour sex 'camp' – complete with steamy tent play, naughty costumes and more https://t.co/enkFH52cEW pic.twitter.com/zSYnFjq7EJ — New York Post (@nypost) September 2, 2026

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν επίσης να κερδίσουν «σήματα» για διάφορα επιτεύγματα, όπως το να αντέξουν και τις 24 ώρες του camp, να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο ή να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. Για το φαγητό υπήρχε μια αυτοσχέδια «καντίνα», την οποία είχε αναλάβει μία από τις παραγωγούς του πάρτι, γνωστή ως «Peaches». Η ίδια περιέγραφε τον ρόλο της ως προσπάθεια να κρατήσει τους καλεσμένους «f—ed and fed», δηλαδή χορτάτους και… απασχολημένους.

Το μενού περιλάμβανε μεταξύ άλλων cheeseburgers, μους σοκολάτας, μπαστουνάκια μοτσαρέλας και φρούτα. Ο δημοσιογράφος που βρέθηκε στο πάρτι παραδέχθηκε ότι, σε αντίθεση με αρκετούς άλλους, έφαγε περισσότερο απ’ όσο συμμετείχε στις ερωτικές δραστηριότητες.

Το σεξουαλικό πάρτι συνεχιζόταν σε πολλά από τα 14 υπνοδωμάτια του σπιτιού, ενώ ένα ζευγάρι φέρεται να μπήκε ακόμη και σε σκηνή, την οποία έκλεισε με το φερμουάρ, μέχρι που οι κινήσεις της αποκάλυψαν τι συνέβαινε στο εσωτερικό της.

Στις 4 τα ξημερώματα, μετά τις πρώτες οκτώ ώρες, το υπόγειο καθαρίστηκε, τα φώτα χαμήλωσαν και τα σεντόνια άλλαξαν. Οι πιο κουρασμένοι καλεσμένοι πήγαν να κοιμηθούν, αν και, όπως σε κάθε κατασκήνωση, υπήρχαν ψίθυροι και γέλια κάτω από τα σκεπάσματα. Το πάρτι ξαναπήρε μπρος το μεσημέρι της Κυριακής. Οι συμμετέχοντες της ημερήσιας βάρδιας έφτασαν και σύντομα ξεκίνησε ο μεγαλύτερος διαγωνισμός της διοργάνωσης, το «Body count», μια πρόκληση 24 ωρών για το ποιος θα είχε ερωτικές συνευρέσεις με τους περισσότερους καλεσμένους.

Το έπαθλο; Ένα δωρεάν T-shirt.

Την πρώτη θέση κατέκτησε τελικά μια γυναίκα που χρησιμοποιούσε το όνομα «Bella». Στην τελευταία ώρα του πάρτι πρόσθεσε τρεις ακόμη συνευρέσεις και έφτασε συνολικά τις 12, κερδίζοντας τον διαγωνισμό και φυσικά το μπλουζάκι. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε μια γυναίκα περίπου 50 ετών, ενώ ένας άνδρας κατάφερε να φτάσει τους οκτώ συντρόφους και να κατακτήσει την τρίτη θέση.

Για την Bella, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο του Camp MorningWood δεν ήταν ο διαγωνισμός αλλά η ατμόσφαιρα μεταξύ των συμμετεχόντων.

«Ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και συζητάμε στρατηγικές για να καταφέρουμε να αντέξουμε και τις 24 ώρες. Υπάρχει τόσο μεγάλη συντροφικότητα, επειδή είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και περνάμε τόσο πολύ χρόνο μαζί. Όλα τα πάρτι μας είναι διασκεδαστικά, αλλά αυτό είναι πραγματικά αξέχαστο», είπε.