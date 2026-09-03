Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από τις υψηλές θερμοκρασίες που έπληξαν φέτος το καλοκαίρι το Βέλγιο και τη Γερμανία. Οι καύσωνες συνδέθηκαν με 2.935 περισσότερους θανάτους από τον αναμενόμενο αριθμό στο Βέλγιο, ενώ στη Γερμανία οι θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθαν σε περίπου 16.300, αριθμός-ρεκόρ.

Τα στοιχεία για το Βέλγιο περιλαμβάνονται σε έκθεση της υπηρεσίας δημόσιας υγείας Sciensano και αφορούν την περίοδο από τις 18 Ιουνίου έως τις 16 Αυγούστου, κατά την οποία οι θάνατοι ήταν κατά 22,6% περισσότεροι από τα αναμενόμενα επίπεδα.

Στη Γερμανία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI) που δημοσιεύθηκαν σήμερα και αφορούν έως τις 23 Αυγούστου, περίπου 16.300 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του καύσωνα, ο υψηλότερος αριθμός από τότε που το ινστιτούτο άρχισε να τηρεί σχετικά αρχεία.

Το υψηλότερο ποσοστό αύξησης των θανάτων καταγράφηκε στο Βέλγιο από τις 18 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, όταν σημειώθηκαν 2.035 περισσότεροι θάνατοι από όσους αναμένονταν κανονικά για την ίδια περίοδο. Πρόκειται για αύξηση 48,7%, σύμφωνα με τη Sciensano.

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 18 Ιουνίου και για δέκα συνεχόμενες ημέρες, οι μέγιστες θερμοκρασίες στο Βέλγιο έφταναν περίπου τους 30°C, ενώ για τρεις ημέρες άγγιξαν τους 35°C. Παράλληλα, ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι νυχτερινές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τη Sciensano, το ποσοστό θνησιμότητας από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου ήταν το υψηλότερο καταγεγραμμένο στη διάρκεια καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της το έτος 2000.

Στις άλλες δύο περιόδους καύσωνα, από τις 4 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 28 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου, η αύξηση των θανάτων ήταν μικρότερη. Καταγράφηκαν 535 περισσότεροι θάνατοι από τους αναμενόμενους στην πρώτη περίοδο, ποσοστό 14,8%, και 365 περισσότεροι θάνατοι στη δεύτερη, ποσοστό 7%.

Αν και οι περισσότεροι θάνατοι που συνδέονται με τους καύσωνες αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, η Sciensano επισημαίνει ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα καταγράφεται και σε νεαρότερες ηλικίες.

Στη Γερμανία, το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που αναφέρθηκε από την υγειονομική αρχή ήταν 15.800, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιελάμβανε στοιχεία που συλλέχθηκαν σε εθνικό επίπεδο έως τις 16 Αυγούστου.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το ινστιτούτο.

Το ινστιτούτο εκτιμά ότι 9.600 από τους 16.300 θανάτους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής εβδομάδας μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, όταν η Γερμανία βίωσε θερμοκρασίες ρεκόρ, που ξεπέρασαν τους 41°C σε ορισμένες περιοχές. Αυτά τα κύματα καύσωνα, που έγιναν πιο έντονα και συχνά λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, έπληξαν όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από αυτό το ιδιαίτερα θανατηφόρο καλοκαίρι, το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το RKI (Ινστιτούτο Robert Koch) ήταν το 2018, με 8.900 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη στη Γερμανία, την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 82 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.