Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Πεν Στέιτ, Αγκoστίνο Αμπατιέλο, που κατηγορείται ότι ήταν ο αρχηγός κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, άρχισε να πουλά ναρκωτικά προκειμένου να γίνει «δημοφιλής» και από ένα παιδί του Λονγκ Άιλαντ που θεωρούνταν «σπασίκλας» εξελίχθηκε σε βασιλιά των πάρτι στην πανεπιστημιούπολη, όπου έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Ο Νονός», σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο την Τετάρτη.

Ο 24χρονος φέρεται να μοίραζε μεγάλες ποσότητες δωρεάν κοκαΐνης σε πάρτι που συνεχίζονταν μετά τις επίσημες εκδηλώσεις, ενώ ξόδευε τα χρήματα που κέρδιζε από τη διακίνηση σε ρούχα και είδη πολυτελείας, σύμφωνα με τον φίλο του και φερόμενο συνεργό του, Λαρς Ζίπβατ. «Είδα μια διαφορά στον Όγκι. Άρχισε να πουλάει για χρήματα. Και άρχισε να πουλάει για δημοτικότητα», είπε ο Ζίπβατ, αναφερόμενος στην περίοδο μετά την πρώτη μεγάλη αγορά ναρκωτικών του Αμπατιέλο, την άνοιξη του 2023.

Ο Αμπατιέλο αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη με εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων, αφού είχε παραμείνει κρατούμενος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση για μία εβδομάδα, επειδή δεν παραδόθηκε στις Αρχές όταν οι εισαγγελείς τον αναζητούσαν.

Ο φοιτητής λογιστικής, ο οποίος σε παλαιότερες φωτογραφίες εμφανίζεται με μη μοντέρνα γυαλιά, κοστούμια που δεν του ταίριαζαν και φουντωτό χτένισμα, εντάχθηκε στη Sigma Chi το φθινόπωρο του 2021, κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους των σπουδών του, σύμφωνα με την κατάθεση του Ζίπβατ κατά την προκαταρκτική ακρόαση στο Δικαστήριο της Κομητείας Σέντερ.

Σύμφωνα με τον Ζίπβατ, οι δυο τους και δύο ακόμα φίλοι τους άρχισαν σύντομα να ταξιδεύουν οδικώς στη Φιλαδέλφεια για να προμηθεύονται κοκαΐνη και μέχρι το τρίτο έτος των σπουδών τους είχαν ξεκινήσει να τη διακινούν.

Ο Αμπατιέλο άρχισε στη συνέχεια να αγοράζει μεγαλύτερες ποσότητες από έναν έμπορο με το όνομα «RJ», τον οποίο γνώριζε από το λύκειο στο Λονγκ Άιλαντ, όπως αναφέρει η nypost. Σε μία από τις αγορές του προμηθεύτηκε τεράστια ποσότητα, γεγονός που, σύμφωνα με τον Ζίπβατ, του χάρισε τον θαυμασμό του κόσμου των πάρτι. «Την πρώτη φορά που αγόρασε από τον RJ ήταν η μεγαλύτερη ποσότητα που είχαμε δει ποτέ και ήταν 100 γραμμάρια. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε με το πόσο μεγάλη ήταν», κατέθεσε.

«Ο Αγκoστίνο έφερε πίσω την κοκαΐνη την πρώτη φορά που πήγε στη Νέα Υόρκη και την έβαλε στο κοινόχρηστο δωμάτιο, στο σπίτι της αδελφότητας», είπε ο Ζίπβατ.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι τόσο εκείνος όσο και ο Αμπατιέλο έκαναν οι ίδιοι χρήση ναρκωτικών, ενώ παράλληλα πουλούσαν σακουλάκια κοκαΐνης έναντι 60 έως 120 δολαρίων.

Κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του, ο φοιτητής που βρισκόταν στη λίστα του κοσμήτορα και έκανε χρήση κοκαΐνης φέρεται να άρχισε να διακινεί μεγαλύτερες ποσότητες και να ξοδεύει τα χρήματα που κέρδιζε σε καινούργια ρούχα, καθώς και σε τυχερά παιχνίδια, όπου έφτανε να ποντάρει έως και 10.000 δολάρια κάθε φορά, σύμφωνα με τον Ζίπβατ.

Ο Αμπατιέλο έγινε στη συνέχεια γνωστός στην πανεπιστημιούπολη ως διακινητής κοκαΐνης με το προσωνύμιο «Ο Νονός», όπως κατέθεσε ο Ζίπβατ.

Όταν ο Αμπατιέλο μετακόμισε σε διαμέρισμα στο τέλος του τρίτου έτους των σπουδών του, το σπίτι του μετατράπηκε, σύμφωνα με τον Ζίπβατ, σε χώρο όπου γίνονταν χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

«Το διαμέρισμα του Όγκι ήταν γνωστό ως το πάρτι μετά το πάρτι. Πηγαίναμε εκεί και έβαζε ένα σακουλάκι πάνω στο τραπέζι και ο κόσμος έκανε δωρεάν κοκαΐνη», είπε ο Ζίπβατ. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Αμπατιέλο φιλοξενούσε από τρία έως 12 άτομα κάθε φορά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρέωνε χρήματα για μια γραμμή κοκαΐνης, ανάλογα με τη σχέση που είχε με το εκάστοτε άτομο.

Ο Ζίπβατ παραδέχτηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με την κοκαΐνη και είπε χαρακτηριστικά ότι «ο Όγκι ήταν ένας τρόπος με τον οποίο μπορούσα να κάνω χρήση κοκαΐνης».

Ο Αμπατιέλο και άλλα μέλη του φερόμενου κυκλώματος βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με σειρά ποινικών κατηγοριών, αφού οι Αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη των φοιτητικών αδελφοτήτων Sigma Chi και Delta Upsilon στο Πεν Στέιτ φέρονται να συντόνιζαν τη δράση τους με προμηθευτές κοκαΐνης στη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, 13 μέλη των αδελφοτήτων συνελήφθησαν για τη λειτουργία του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρεται να υποχρέωνε νεότερους φοιτητές που συμμετείχαν στις αδελφότητες να κόβουν και να συσκευάζουν τα ναρκωτικά, τα οποία στη συνέχεια πωλούνταν σε φοιτητές.