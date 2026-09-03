Περισσότεροι από 800 άνθρωποι στην Ινδονησία έχουν νοσήσει σε διάφορα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το κυβερνητικό πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, σύμφωνα με μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αρμόδιας για θέματα υγείας. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνονται και περίπου 500 μαθητές στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, οι οποίοι νόσησαν αυτή την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο εγκαινίασε το πρόγραμμα αυτό ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο χρόνο για να εξαλείψει τον υποσιτισμό με την παροχή δωρεάν γευμάτων σε δεκάδες εκατομμύρια παιδιά, αλλά το πρόγραμμα αμαυρώθηκε από αντιπαραθέσεις, περιλαμβανομένης της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, καταγγελιών για διαφθορά, αλλαγές στην ηγεσία και ένα επαχθές κόστος.

Πέραν των 512 μαθητών που ασθένησαν στην περιοχή Σιντοάρτζο της Ανατολικής Ιάβας, 49 άλλοι δηλητηριάστηκαν στην πόλη Νγκαντζούκ της Ανατολικής Ιάβας και 237 στην περιοχή Άγκαν της Δυτικής Σουμάτρας, όπως ανέφερε χθες στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τσαρλς Ονόρις, ένας βουλευτής και μέλος του μοναδικού κόμματος εκτός της κυβερνώσας συμμαχίας.

Ο Τσαρλς επικαλέστηκε στοιχεία από την τοπική υπηρεσία υγείας για να στηρίξει τον ισχυρισμό του και είπε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά.

«Πρόκειται για αποτυχία του συστήματος», όπως είπε.

Η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα των 12,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του βουλευτή. Την Τετάρτη ανέστειλε τη λειτουργία της κουζίνας που συνδέεται με την υπόθεση Σιντοάρτζο.

Έχουν σημειωθεί αρκετά κρούσματα μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, με 37.600 άτομα να έχει αναφερθεί ότι έχουν δηλητηριαστεί από τις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Network for Education Watch, μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Η ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και η καθυστερημένη παράδοση μαγειρεμένων γευμάτων ευθύνονται συχνά για την τροφική δηλητηρίαση», δήλωσαν οι Αρχές.

Τον Ιούλιο, μια έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Saiful Mujani Research and Consulting έδειξε ότι μόνο το ένα τρίτο των πολιτών ήταν ικανοποιημένο με το πρόγραμμα με τα καταγγελλόμενα κρούσματα δηλητηρίασης να αναφέρονται ως ο κύριος λόγος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.