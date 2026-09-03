Τρεις κινήσεις που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον να παραμείνει ζωντανός σε μια ένοπλη αντιπαράθεση αποκάλυψε ο πρώην πράκτορας του FBI, Τζο Ναβάρο, ο οποίος υπηρέτησε για 25 χρόνια ως ειδικός πράκτορας και έχει βρεθεί ο ίδιος αντιμέτωπος με ένοπλους επιτιθέμενους. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο LADbible, σε μια στιγμή κατά την οποία κάποιος στρέφει ένα όπλο εναντίον σας και μπορεί να απέχει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από το να τραβήξει τη σκανδάλη, κάθε λέξη, κίνηση και αλλαγή στον τόνο της φωνής μπορεί να επηρεάσει το τι θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τον Ναβάρο, η πρώτη βασική κίνηση είναι να προσπαθήσετε να «ανθρωποποιήσετε» τον εαυτό σας, λέγοντας στον ένοπλο ότι έχετε οικογένεια, αγαπημένα πρόσωπα και ανθρώπους που εξαρτώνται από εσάς. Η δεύτερη είναι να μιλήσετε με χαμηλή και ήρεμη φωνή, με στόχο να κατευνάσετε τον επιτιθέμενο και όχι να οξύνετε την αντιπαράθεση. Η τρίτη είναι να δημιουργήσετε σταδιακά απόσταση, κάνοντας προσεκτικά βήματα προς τα πίσω, κάθε φορά που αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Ο πρώην πράκτορας δήλωσε ότι βασίστηκε σε αυτές τις αρχές κατά τη διάρκεια δύο ιδιαίτερα τρομακτικών περιστατικών, εκ των οποίων το ένα αφορούσε μαχαίρι και το άλλο όπλο. Και στις δύο περιπτώσεις, επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να ηρεμήσει την κατάσταση και να κάνει τον εαυτό του να φαίνεται ως άνθρωπος και όχι ως ένας απρόσωπος στόχος. Όπως εξήγησε, προτεραιότητά του δεν ήταν να εξουδετερώσει τους επιτιθέμενους ή να επιχειρήσει μια θεαματική διαφυγή, αλλά να μειώσει την ένταση και να πείσει τον ένοπλο να τον δει ως άνθρωπο και όχι απλώς ως στόχο.

«Πρώτα απ’ όλα, ανθρωποποιήστε το», είπε ο Ναβάρο στο LADbible. «Αφήστε τους να γνωρίζουν ότι έχετε οικογένεια, ότι έχετε αγαπημένα πρόσωπα, ότι νοιάζεστε για ανθρώπους». Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα ότι η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων μπορεί να κάνει ψυχολογικά δυσκολότερο για έναν επιτιθέμενο να προκαλέσει βλάβη. Ωστόσο, ο Ναβάρο τόνισε ότι σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο λέγονται τα λόγια, καθώς η φωνή πρέπει να παραμένει ήρεμη και να αποσκοπεί στην καταπράυνση και όχι στην πρόκληση του ένοπλου.

Η ίδια αρχή της δημιουργίας ψυχολογικής άνεσης, σύμφωνα με τον Ναβάρο, είχε καθοριστικό ρόλο και στις ανακρίσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο FBI. Όπως εξήγησε, η γλώσσα του σώματος μπορεί να αποκαλύψει εάν μια συγκεκριμένη ερώτηση έχει προκαλέσει σε κάποιον άγχος, φόβο ή δυσφορία, ακόμη και όταν το άτομο δεν λέει τίποτα ενοχοποιητικό. «Έχουμε δύο πεδία: άνεση και δυσφορία», ανέφερε. «Από ερευνητικής πλευράς, ουσιαστικά επρόκειτο για το να κάνουμε ερωτήσεις και στη συνέχεια να βλέπουμε τις αντιδράσεις τους».

Ο ίδιος θυμήθηκε μια συνέντευξη με τον Ροντ Ράμσεϊ, τον οποίο αρχικά θεωρούσε απλώς μάρτυρα, σχετικά με τις εμπειρίες του στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1980. Οι δύο άνδρες συζητούσαν χαλαρά, ενώ ο Ράμσεϊ κάπνιζε ένα τσιγάρο, όταν ο Ναβάρο τον ρώτησε απροσδόκητα αν γνώριζε τον Κλάιντ Λι Κόνραντ, λοχία του αμερικανικού στρατού που είχε συλληφθεί πρόσφατα στη Γερμανία για κατασκοπεία.

«Ξαφνικά, το τσιγάρο του άρχισε απλώς να τρέμει», είπε ο Ναβάρο. «Εννοώ, έτρεμε σαν βελόνα πολυγράφου». Ο Ράμσεϊ απάντησε ότι «μετά βίας» γνώριζε τον Κόνραντ, όμως ο Ναβάρο αντιστάθηκε στην παρόρμηση να τον αμφισβητήσει αμέσως. Αντί γι’ αυτό, κατεύθυνε τη συζήτηση σε άλλα θέματα και περίμενε περίπου 20 λεπτά προτού αναφέρει για δεύτερη φορά το όνομα του Κόνραντ. Για ακόμη μία φορά, το τσιγάρο του Ράμσεϊ άρχισε να τρέμει.

«Ήταν εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι είχε κάποιου είδους σύνδεση με τον Κλάιντ Λι Κόνραντ», δήλωσε ο Ναβάρο. «Είχαν μια ύποπτη σχέση. Στην πραγματικότητα, κατασκόπευαν και οι δύο μαζί».

Ο Ναβάρο ανέφερε ότι χρησιμοποίησε παρόμοια τεχνική και κατά τη διερεύνηση μιας δολοφονίας στον ποταμό Κολοράντο, στις αρχές της καριέρας του. Οι ερευνητές γνώριζαν ότι το θύμα είχε δολοφονηθεί με παγοκόφτη, ένα ασυνήθιστο όπλο για το οποίο, όπως είπε ο Ναβάρο, μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίζει. Κατά την ανάκριση ενός υπόπτου με το όνομα Ρίκι, ο Ναβάρο ανέφερε διαδοχικά αρκετά πιθανά όπλα της δολοφονίας, μεταξύ των οποίων ματσέτα, όπλο και σφυρί.

Ο ύποπτος παρέμενε ψύχραιμος μέχρι τη στιγμή που ο Ναβάρο ανέφερε τελικά τον παγοκόφτη. «Τη στιγμή που χρησιμοποίησα τη λέξη “παγοκόφτης”, τα βλέφαρά του κατέβηκαν και το πιγούνι του κατέβηκε», θυμήθηκε. «Ήταν σαν να ήταν υπερβολικά δύσκολο για εκείνον να το ακούσει». Στη συνέχεια, ο Ναβάρο πίεσε τον ύποπτο, λέγοντάς του: «Ρίκι, φίλε, έλα τώρα». «Το ένα έφερε το άλλο και ομολόγησε», είπε ο πρώην πράκτορας.

Ωστόσο, ο Ναβάρο προειδοποίησε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η γλώσσα του σώματος από μόνη της δεν μπορεί να αποδείξει εάν κάποιος λέει ψέματα. Μπορεί μόνο να προειδοποιήσει τους ερευνητές για την ύπαρξη στρες ή δυσφορίας, τα οποία ενδέχεται να δικαιολογούν περαιτέρω ερωτήσεις. «Μπορούμε να καταλάβουμε αν οι άνθρωποι λένε ψέματα; Όχι», είπε. «Σας παρακαλώ, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι μπορεί να εντοπίσει την εξαπάτηση μέσω της γλώσσας του σώματος. Δεν μπορεί. Μπορούν να εντοπίσουν κάποιον που βρίσκεται υπό στρες, άγχος ή δυσφορία, αλλά όχι την εξαπάτηση».