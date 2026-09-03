Η Νορβηγία κατέσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλει στη Ρωσία να καταβάλει την αποζημίωση ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει επιδικασθεί στην ουκρανική εταιρεία ενέργειας Naftogaz για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της από τη Μόσχα το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, ανακοίνωσαν αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ αξιωματούχοι, ενώ η Μόσχα χαρακτήρισε τη νορβηγική ενέργεια «πειρατεία».

Το πλοίο Professor Molchanov συνελήφθη στα ανοικτά του νορβηγικού αρχιπελάγους του Σβάλμπαρντ στην Αρκτική έπειτα από μια αντιπαράθεση με τη νορβηγική Ακτοφυλακή που διήρκεσε 24 ώρες, σύμφωνα με την Covington, την αμερικανική νομική εταιρεία που εκπροσωπεί τη Naftogaz.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε «πειρατεία» την ενέργεια της Νορβηγίας.

Η Naftogaz έχει προσφύγει από το 2016 στη δικαιοσύνη κατά της Ρωσίας ζητώντας αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας της στην Κριμαία.

Τον Απρίλιο 2023 δικαστήριο στη Χάγη επέβαλε στη Ρωσία να πληρώσει στη Naftogaz 4,22 δισεκατομμύρια δολάρια συν τους τόκους και τα νομικά έξοδα, αλλά η Μόσχα δεν το έχει κάνει.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να αποφύγει την ευθύνη αρνούμενη απλώς να συμμορφωθεί με μια διεθνή επιδιαιτητική απόφαση», δήλωσε ο ασκών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της Naftogaz Σέρχιι Φεντορένκο.

Η νομική εταιρεία Covington δήλωσε ότι παρακολουθούσε επί μήνες το Professor Molchanov, ένα ρωσικής ιδιοκτησίας πλοίο που χρησιμοποιείται για κρουαζιέρες.

Ενόψει της άφιξης του πλοίου στο Σβάλμπαρντ καθ’ οδόν προς το Μπάρεντσμπουργκ, έναν ρωσικό μεταλλευτικό οικισμό, οι δικηγόροι της Naftogaz προσέφυγαν σε νορβηγικό δικαστήριο ώστε το πλοίο να συλληφθεί και κατασχεθεί εκεί και να υποβληθεί σε αναγκαστική πώληση.

Το αίτημα εγκρίθηκε τη Δευτέρα από νορβηγικό περιφερειακό δικαστήριο. Στην απόφασή του, το δικαστήριο απαιτεί από τον κυβερνήτη του Σβάλμπαρντ να εφαρμόσει τη διαταγή, να επιθεωρήσει το πλοίο και να εξασφαλίσει ότι δεν θα μετακινηθεί αλλού.

Το γραφείο του κυβερνήτη εξέδωσε δήλωση που επιβεβαιώνει ότι το πλοίο συνελήφθη και θα κρατηθεί στο Σβάλμπαρντ.

Η Naftogaz έχει δηλώσει πως συντονίζει μέτρα για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Φινλανδίας, όπου υπάρχουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η Ρωσία έχει προσφύγει κατά της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν της δόθηκε καμιά ειδοποίηση.