Ο Γκλιν Πάουελ, ένας από τους έξι ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 16χρονης Σούζαν Κάπερ στο Μάντσεστερ το 1992, πέθανε από καρκίνο τον Μάρτιο του 2026. Ο Πάουελ ήταν ο τελευταίος από τους δράστες που είχε αποφυλακιστεί, καθώς βγήκε από τη φυλακή το 2023, σύμφωνα με το Crime Desk.

Ο Πάουελ, που ήταν τότε 29 ετών, θεωρούνταν ένας από τους επικεφαλής της ομάδας, μαζί με την εν διαστάσει σύζυγό του Ζαν, 26 ετών και την Μπερναντέτ ΜακΝίλι, 24 ετών. Και οι τρεις, όπως και ο 16χρονος τότε Άντονι Ντάντσον, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης ο Κλίφορντ Πουκ, 18 ετών τότε και κατά διαστήματα σύντροφος της Σούζαν, καθώς και ο Τζέφρι Λι, 27 ετών. Οι δύο τελευταίοι καταδικάστηκαν σε 15 και 12 χρόνια αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στην κράτηση και τα βασανιστήρια της 16χρονης, χωρίς να είναι παρόντες όταν εκείνη πυρπολήθηκε.

Η φρίκη των επτά ημερών

Η Σούζαν Κάπερ υπέστη βασανιστήρια επί επτά ημέρες από την ομάδα, σύμφωνα με την Daily Mail. Η Ζαν Πάουελ και η ΜακΝίλι την παρέσυραν από το σπίτι της στις 7 Δεκεμβρίου. Όταν έφτασαν μαζί της στη διεύθυνση 97 Λάνγκγουορθυ Ρόουντ, εκεί βρίσκονταν ήδη ο Γκλιν Πάουελ και ο Άντονι Ντάντσον.

Η 16χρονη ακινητοποιήθηκε, της ξύρισαν το κεφάλι και τα φρύδια και στη συνέχεια υπέστη πολύωρα χτυπήματα με ξύλινο αντικείμενο και ζώνη, ενώ οι δράστες την έπνιγαν χρησιμοποιώντας πλαστική σακούλα. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε λίγα σπίτια πιο κάτω, στον αριθμό 91, το πρώην σπίτι της ΜακΝίλι, όπου τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν και εντάθηκαν για ακόμη έξι ημέρες.

Η μεταφορά έγινε επειδή οι δράστες ανησυχούσαν ότι τα έξι παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι, τρία από τα οποία ανήκαν στη ΜακΝίλι και τα υπόλοιπα στη Ζαν Πάουελ, θα αναστατώνονταν από τις κραυγές της Σούζαν. Μετά την εξαφάνισή της για τρεις ημέρες, ο πατριός της, Τζον, είχε αρχίσει να ανησυχεί και η πληροφορία έφτασε στην ομάδα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Δεκεμβρίου, η Σούζαν μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Γουέρνεθ Λόου. Εκεί οι δράστες την έσπρωξαν σε μια πλαγιά, την περιέλουσαν με βενζίνη και της έβαλαν φωτιά. Η ΜακΝίλι τραγουδούσε «burn, baby, burn», ενώ η ομάδα πίστευε ότι η 16χρονη ήταν νεκρή και οι Πάουελ, Ντάντσον και ΜακΝίλι επέστρεψαν στο σπίτι.

Η Σούζαν, όμως, κατάφερε να ανέβει παραπατώντας την πλαγιά και να φτάσει σε έναν δρόμο περίπου ένα τέταρτο του μιλίου μακριά, όπου βρήκε βοήθεια. Παρότι είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα, κατάφερε να παραμείνει ζωντανή αρκετά ώστε να αποκαλύψει στην αστυνομία την ταυτότητα των δραστών. Πέθανε τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 1992.

Πριν από κάθε βασανιστήριο, οι δράστες της φορούσαν ακουστικά και έβαζαν να ακούγεται ένα rave κομμάτι που περιείχε διάλογο από την ταινία τρόμου «Child’s Play», με τη φράση: «I’m Chucky, wanna play?».

«Ένας λιγότερος στον πλανήτη»

Ο Στίβεν Κάπερ, ο οποίος σήμερα είναι 46 ετών, ήταν μόλις 12 όταν πέθανε η Σούζαν, την οποία χαρακτήρισε «καλύτερή του φίλη». Έχοντας αντιμετωπίσει έκτοτε μετατραυματικό στρες και προβλήματα ψυχικής υγείας, θυμάται έντονα τη στιγμή που είδε τη Σούζαν στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Γουίτινγκτον, καμένη και αγνώριστη.

Ο ίδιος περιγράφει ότι συχνά δαγκώνει νευρικά τα νύχια του και πετά τα κομμάτια σε ένα τασάκι. Όταν, όμως, το τσιγάρο του ακουμπά τα κομμάτια μέσα στο τασάκι, η μυρωδιά τον επαναφέρει στο νοσοκομείο και στη μυρωδιά της καμένης σάρκας που είχε βιώσει στον θάλαμο τον Δεκέμβριο του 1992.

«Ξέρω ότι το κάνω, είναι κάτι νευρικό. Και με πηγαίνει κατευθείαν πίσω στο νοσοκομείο εξαιτίας της μυρωδιάς, αλλά εκείνη ήταν χίλιες φορές χειρότερη. Έτσι μύριζε η Σούζαν», ανέφερε.

Μιλώντας την παραμονή των 50ών γενεθλίων της αδελφής του, τα οποία θα ήταν την 1η Σεπτεμβρίου, ο Στίβεν είπε για τους δράστες: «Νομίζω ότι ήταν απλώς κακοί, ειλικρινά. Χειραγωγούσαν την αδελφή μου σαν σκλάβα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από την ηλικία των 16 ετών αγωνίζεται ώστε να παραμείνουν στη φυλακή, αλλά πλέον όλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι. «Ο Γκλιν είναι νεκρός, οπότε είναι ένας λιγότερος στον πλανήτη. Θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι να πεθάνουν όλοι ή να παραβιάσουν τους όρους της αποφυλάκισής τους και να καταλήξουν ξανά μέσα. Δεν μπορώ ποτέ να το αφήσω. Θα το αφήσω όταν φύγω από αυτή τη γη», δήλωσε.

Ο Στίβεν τόνισε ακόμη ότι θεωρεί πως η Σούζαν απογοητεύτηκε από πολλούς ανθρώπους και πως η ιστορία της δεν πρέπει να ξεχαστεί. Όπως είπε, κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλύτερο να μείνει στο παρελθόν, όμως ο ίδιος δεν πιστεύει ότι η κληρονομιά της πρέπει να εγκαταλειφθεί. Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να γνωρίζει εάν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ζούσαν δίπλα του.

Η Σούζαν πριν από την τραγωδία

Ο Στίβεν περιέγραψε τη μεγαλύτερη αδελφή του ως έναν «καταπληκτικό, καλό και αστείο άνθρωπο». Όπως θυμάται, εκείνη τον πήγαινε συχνά στο πάρκο και περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Ήταν ουσιαστικά η μπέιμπι σίτερ του και τον αποκαλούσε «cling-on», επειδή, όπως εξηγεί, εκείνος ήταν μικρός και κυριολεκτικά δεν ξεκολλούσε από πάνω της.

Παρά την εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τα χρόνια, ο Στίβεν υποστήριξε ότι η Σούζαν δεν ήταν «παιδί του δρόμου». «Ειλικρινά είχαμε μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Κάναμε οικογενειακές διακοπές μαζί, πηγαίναμε τακτικά στο Τόρκουεϊ», θυμήθηκε.

Ο πατέρας τους εργαζόταν σκληρά ως οδηγός ταξί και, όπως ανέφερε, ορισμένες χρονιές η οικογένεια έκανε δύο διακοπές. Ο ίδιος περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, μέχρι τον χωρισμό των γονιών του, μετά τον οποίο τα πράγματα άλλαξαν για τη Σούζαν.

Η σχέση με τον Κλίφορντ Πουκ

Η παιδική φίλη της Σούζαν και του Στίβεν, Σαμάνθα Ντέιλ, γνωστή ως Σαμ, είχε γνωρίσει τη Σούζαν στην οικογένεια των Ζαν και Γκλιν Πάουελ, καθώς φρόντιζε τα παιδιά τους. Εκείνη την περίοδο η Σούζαν γνώρισε και τον αδελφό της Ζαν, Κλίφορντ Πουκ.

Ο Πουκ έκανε προτάσεις στη Σαμ, όμως όταν εκείνη δεν έδειξε ενδιαφέρον, στράφηκε στη Σούζαν. Σε ηλικία 14 ετών, η Σούζαν βρισκόταν μεταξύ διαφορετικών σπιτιών, μετά τον χωρισμό της μητέρας και του πατριού της. Άρχισε να απουσιάζει από το σχολείο και να περνά περισσότερο χρόνο με τον Πουκ και την υπόλοιπη παρέα.

Δεν γνώριζε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε μια σχέση που διακοπτόταν και επανερχόταν για δύο χρόνια θα γινόταν αργότερα ένας από τους βασανιστές της. Ο Πουκ τής έβγαλε τα δόντια με πένσα, ασκώντας τέτοια δύναμη ώστε να μετατοπιστεί η άνω γνάθος της. Τα δόντια της βρέθηκαν από την αστυνομία στο σπίτι.

Μήνες πριν από τον τραγικό και βίαιο θάνατο της Σούζαν, οι γονείς της Σαμ τής είχαν ζητήσει να σταματήσει να περνά χρόνο μαζί της, λόγω της παρέας με την οποία συναναστρεφόταν.

Η Σαμ, μιλώντας με δάκρυα, θυμήθηκε ότι είχε έναν καβγά με τη Σούζαν για τον Κλίφορντ Πουκ και ότι αυτή ήταν πιθανότατα η τελευταία τους συζήτηση. «Τώρα, ως ενήλικη, ξέρω ότι δεν έφταιγα εγώ, αλλά κουβαλούσα αυτή την ενοχή από τότε που ήμουν 15 ετών. Μετά τον θάνατό της, θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει: “Θα μπορούσε να ήσουν εσύ”», ανέφερε.

«Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε τη Σούζαν»

Η Σαμ και ο Στίβεν πρόκειται να τιμήσουν τα 50ά γενέθλια της Σούζαν, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ιδρύοντας μια φιλανθρωπική οργάνωση στη μνήμη της.

Παράλληλα, έχουν γράψει το βιβλίο «The Lost Voice: Remembering Suzanne Capper». Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στο FC United στο Μόστον, όπου θα παρουσιάσουν το «Lost Voices». Όπως αναφέρουν, στόχος είναι να μετατρέψουν την ιστορία της Σούζαν σε μια ιστορία θετικής αλλαγής, προκειμένου να βοηθηθούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μόλις δέκα λεπτά με τα πόδια από το σημείο όπου η Σούζαν βασανίστηκε από την ομάδα.

Η Σαμ ανέφερε ότι με τη Σούζαν ήταν πολύ κοντά και ότι εκείνη ήθελε πάντα να γίνει διάσημη, όπως πολλά κορίτσια της ηλικίας της. «Τελικά έγινε διάσημη, όπως ξέρουμε, αλλά για όλους τους λάθος λόγους», είπε.

«Τώρα θέλουμε να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δουν περισσότερο ποια πραγματικά ήταν ένα υπέροχο, αστείο, ταλαντούχο κορίτσι που μας λείπει τόσο πολύ», κατέληξε.