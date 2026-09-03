Οι επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποίησαν ότι η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και δεσμεύτηκαν ότι η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτό που χαρακτήρισαν «νέα κανονικότητα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί «νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδίδεται άμεσα στη Ρωσία», μία ημέρα αφότου η Γερμανία κατηγόρησε τη Μόσχα για την αποτυχημένη επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία, στην οποία συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται «σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία».

Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες ότι στις 4 Αυγούστου στόχευσε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος με drone που έφερε εκρηκτικά. Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, όπου το drone εξουδετερώθηκε από ρομπότ, ενώ ένα δεύτερο drone εκτιμάται ότι συγκρούστηκε με άλλο μεταγωγικό αεροσκάφος.

Δέκα ημέρες αργότερα φέρεται να εντοπίστηκε και τρίτο drone στο αεροδρόμιο, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο του ΝΑΤΟ και χρησιμοποιείται τακτικά από ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Αντόνοφ.

Η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία την επίθεση στη Λειψία

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μόλις την Τρίτη ότι οι αστυνομικές έρευνες και τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών απέδειξαν πως πίσω από τα περιστατικά βρισκόταν η Ρωσία. Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η διαμόρφωση του drone, τα εξαρτήματά του, τα εκρηκτικά και ο πυροκροτητής ήταν στοιχεία που είχαν καταγραφεί και σε άλλες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για την επίθεση στη Λειψία. Ο ένας είναι Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος εισήλθε στη Γερμανία με τουριστική βίζα, ενώ ο δεύτερος διαθέτει λετονικό και ρωσικό διαβατήριο. Ο δεύτερος φέρεται να έφτασε αεροπορικώς στο Βερολίνο και να αναχώρησε δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση.

Το Βερολίνο έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, καθώς και το πολιτιστικό ίδρυμα Russian House, το οποίο στο Βερολίνο θεωρείται ευρέως ότι λειτουργεί ως μέσο προπαγάνδας του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Βερολίνο δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο για να στηρίξει τις κατηγορίες του. Νωρίτερα, ο επιτετραμμένος της Γερμανίας στη Μόσχα, Μπερντ Φίνκε, είχε κληθεί στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να ακούσει την απόρριψη από τη Μόσχα των «εντελώς αβάσιμων κατηγοριών» του Βερολίνου.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανακοίνωσε ως απάντηση στις γερμανικές ενέργειες ότι θα κλείσουν τα πολιτιστικά κέντρα του Ινστιτούτου Γκαίτε στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και το Γεκατερίνμπουργκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε τα μέτρα της Γερμανίας σοβαρό λάθος, το οποίο «σαφώς έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του γερμανικού λαού». Όταν ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρούσκο, ρωτήθηκε εάν η Μόσχα θα ήταν διατεθειμένη να διακόψει τις σχέσεις με το Βερολίνο, απάντησε «ίσως», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν η Ρωσία δίνει μια ευκαιρία στη διπλωματία.

Η Ευρώπη εξετάζει αυστηρότερες κυρώσεις

Επικριτές στη Γερμανία υποστήριξαν ότι η αντίδραση του Βερολίνου ήταν σχετικά αδύναμη. Η γερμανική κυβέρνηση, ωστόσο, στρέφεται προς μια περισσότερο συντονισμένη απάντηση με τους συμμάχους της, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει διευρυμένες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορισμούς εισόδου Ρώσων επισκεπτών σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν σαφής στη δήλωσή της, σημειώνοντας ότι η επίθεση στη Λειψία περιλάμβανε «υλικό στρατιωτικού επιπέδου που μεταφέρθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Δεν θα το ανεχτούμε», δήλωσε. «Πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια και αυτό σημαίνει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στην απερισκεψία της Ρωσίας ταχύτερα και καλύτερα».

Την ώρα που συναντούσε τον Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου» πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα φορτία με στόχο την αποφυγή των κυρώσεων της ΕΕ.

Ο Μπαρό, όπως και οι υπουργοί από το Βέλγιο και την Ολλανδία, δήλωσαν ότι κάλεσαν τους Ρώσους πρεσβευτές για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι είναι προφανές πως η Ρωσία δεν βλέπει κανένα πολιτικό κόστος στις υβριδικές επιχειρήσεις της εναντίον ευρωπαϊκών συμμάχων.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχυθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων κυρώσεων. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ Ρώσων πρώην μαχητών, καθώς και για αυστηρότερους περιορισμούς στις θεωρήσεις εισόδου Ρώσων τουριστών.

Αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Ισπανία, πιέζουν ώστε περισσότερα από 193 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η ιδέα είχε αρχικά σχεδιαστεί στα τέλη του 2025, αλλά απορρίφθηκε από το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα χρήματα. Η θέση του Βελγίου παραμένει αμετάβλητη, καθώς φοβάται ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί οικονομικά υπεύθυνο από τα δικαστήρια.

Στο επίκεντρο και τα περιστατικά δολιοφθοράς στη Γερμανία

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η επίθεση στη Λειψία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ολοένα και πιο επικίνδυνων περιστατικών, τα οποία περιλαμβάνουν drones και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Μαρκ Ρούτε πρόσθεσε ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος για τους Ευρωπαίους από drones και πυραύλους που περνούν σε χώρες της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι «κακόβουλες δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα το έδαφός μας», είτε πρόκειται για πυρκαγιές σε εργοστάσια που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία είτε για τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία.

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν αναφερθεί στη Γερμανία αρκετές πράξεις που θεωρούνται πιθανές δολιοφθορές, μεταξύ των οποίων δύο επιθέσεις σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, μία στα ανατολικά της χώρας και μία στα δυτικά, κοντά στην Κολωνία.

Οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη ποιος βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, δήλωσε ωστόσο ότι η επίθεση που στόχευσε γραμμές ηλεκτροδότησης στο Μπέργκχαϊμ της δυτικής Γερμανίας ήταν σκόπιμη και ότι όποιος την πραγματοποίησε «επιτίθεται στη χώρα συνολικά».

«Εξετάζουμε δύο πιθανότητες: δολιοφθορά κατευθυνόμενη από ξένο κράτος και αριστερό εξτρεμισμό», δήλωσε.

Αρκετές γραμμές ηλεκτροδότησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα πέντε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να σταματήσουν να λειτουργούν σε δύο διαφορετικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έξι εκτοξευτήρες είχαν εντοπιστεί σε χωράφι.

Νωρίς την Τρίτη υπέστησαν ζημιές γραμμές υψηλής τάσης κοντά στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Γιάνσβαλντε του Βρανδεμβούργου, ενώ αργότερα εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό.

Την ίδια ώρα, στη γειτονική Πολωνία, ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής μαχητικών drones στο Σκαρζίσκο-Καμιένα, 140 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας, ήταν σκόπιμη πράξη εμπρησμού και δολιοφθοράς. Το ενδεχόμενο εμπρησμού δεν έχει αποκλειστεί ούτε για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο Λούμπλιν το βράδυ της Κυριακής.

Νέα μέτρα για τη στήριξη της Ουκρανίας

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι κυρώσεις έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να αποτραπεί η Ρωσία και ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζητούν περαιτέρω τρόπους για να «κόψουν βαθύτερα στο πολεμικό ταμείο της Ρωσίας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμφωνήσει να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ. Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι το Κίεβο έχει ζητήσει επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση αντιαεροπορικών πυραύλων PAC-3. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η συνεργασία Ευρώπης και Ουκρανίας για το κοινό αντιβαλλιστικό σύστημα πυραυλικής άμυνας «Φρέιγια».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποσχέθηκε ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ όχι μόνο θα διατηρήσουν την πίεση προς τη Μόσχα, αλλά «θα την αυξήσουν και δεν θα σταματήσουν, μέχρι η Ρωσία να σταματήσει να βομβαρδίζει και να σκοτώνει αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην Ουκρανία».