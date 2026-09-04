Σαν σήμερα, στις 5 Σεπτεμβρίου 1946, γεννιέται στη Ζανζιβάρη ο Φαρόκ Μπουλσάρα, ο άνθρωπος που ο κόσμος θα γνώριζε ως Freddie Mercury.

Μεγάλωσε εν μέρει στην Ινδία, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αγγλία το 1964 και λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε δίπλα στους Brian May και Roger Taylor. Ήταν εκείνος που πρότεινε το όνομα Queen.

Ογδόντα χρόνια μετά τη γέννησή του, παραμένει ένα από τα πρότυπα του απόλυτου rock frontman. Όχι για έναν μόνο λόγο.

Τα τραγούδια

Η σκηνική παρουσία και τα εκκεντρικά κοστούμια ήταν αυτά που τραβούσαν πρώτα το βλέμμα. Η βάση, όμως, ήταν τα τραγούδια.

Ο Μέρκιουρι έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen: «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don’t Stop Me Now» και «Crazy Little Thing Called Love».

Μπορούσε να περάσει από την ποπ στην όπερα, από το gospel στο hard rock και από μια προσωπική μπαλάντα σε ένα τραγούδι φτιαγμένο για να το τραγουδά ολόκληρο στάδιο.

Και αυτό χωρίς οι Queen να στηρίζονται σε έναν μόνο συνθέτη: May, Taylor και Deacon έγραφαν επίσης μεγάλες επιτυχίες. Ο Mercury, όμως, είχε την ικανότητα να κάνει σχεδόν τα πάντα να ακούγονται σαν Queen.

Η φωνή

Για χρόνια επαναλαμβάνεται ότι η φωνή του κάλυπτε τέσσερις οκτάβες. Επιστημονική ανάλυση των ηχογραφήσεών του κατέγραψε λίγο περισσότερο από τρεις οκτάβες, χωρίς να επιβεβαιώνει τον διάσημο μύθο.

Μικρή σημασία έχει.

Το πραγματικά ασυνήθιστο ήταν η δύναμη, το ιδιαίτερο vibrato και κυρίως η ικανότητά του να αλλάζει χαρακτήρα από τραγούδι σε τραγούδι.

Από το «Somebody to Love» μέχρι το «Bohemian Rhapsody» και το «Who Wants to Live Forever», η φωνή του ήταν σχεδόν αδύνατο να μπερδευτεί με άλλη.

Η σκηνική παρουσία

Αν υπάρχει μία στιγμή που εξηγεί τον μύθο του Freddie Mercury, είναι τα 21 λεπτά των Queen στο Live Aid, στις 13 Ιουλίου 1985.

Στο Wembley, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από ένα πιάνο, ένα μικρόφωνο και το κοινό. Το περίφημο «Ay-Oh», με ολόκληρο το στάδιο να επαναλαμβάνει τις φωνητικές του φράσεις, έχει μείνει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία των ζωντανών εμφανίσεων.

Έναν χρόνο αργότερα, οι Queen έπαιξαν στο Knebworth. Θα ήταν, χωρίς κανείς να το γνωρίζει τότε, η τελευταία συναυλία τους με τον Mercury.

Η εικόνα, η εκκεντρικότητα και η υπερβολή

Στη δεκαετία του ’70, όταν το glam rock βρισκόταν στην ακμή του, λίγοι μπορούσαν να συναγωνιστούν τον Mercury σε θεατρικότητα.

Ολόσωμες φόρμες, βαθιά ντεκολτέ, φτερωτά μανίκια, σατέν, γούνες και κοστούμια σχεδιασμένα από ανθρώπους όπως η Zandra Rhodes έγιναν μέρος της παράστασης.

Στα ’80s άλλαξε ξανά εικόνα: κοντό μαλλί, λευκό φανελάκι, τζιν και το περίφημο μουστάκι. Στο βίντεο του «I Want To Break Free», εμφανίστηκε με μίνι φούστα, καλσόν και τακούνια, χωρίς φυσικά να αποχωριστεί το μουστάκι.

Δεν προσπαθούσε να χωρέσει στην παραδοσιακή εικόνα ενός rock star. Δημιούργησε τη δική του.

Το ίδιο υπερβολική ήταν και η δημόσια εικόνα της ζωής του: πάρτι, νυχτερινή ζωή και ιστορίες που με τα χρόνια πέρασαν από τη βιογραφία στον θρύλο. Μερικές είναι τεκμηριωμένες, άλλες όχι. Αλλά όλες ταίριαζαν με έναν άνθρωπο που είχε κάνει την υπερβολή κομμάτι της περσόνας του.

Η μουσικότητα και η ευελιξία

Πίσω από τον showman υπήρχε ένας σοβαρός μουσικός.

Είχε μάθει πιάνο από παιδί και το όργανο έγινε βασικό εργαλείο στη σύνθεση τραγουδιών όπως το «Bohemian Rhapsody», το «Somebody to Love» και το «Don’t Stop Me Now».

Οι Queen μπορούσαν να περάσουν από hard rock σε pop, disco, funk, rockabilly και σχεδόν οπερατικές πολυφωνίες χωρίς να μοιάζουν ότι χάνουν την ταυτότητά τους.

Μεγάλο μέρος αυτής της ευελιξίας οφειλόταν στον Mercury. Μπορούσε να είναι επιθετικός, παιχνιδιάρης, δραματικός ή ευάλωτος – και να ακούγεται πειστικός σε όλα.

Και, φυσικά, το μουστάκι

Καμία αναδρομή στον Freddie Mercury δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς αυτό.

Το πυκνό chevron μουστάκι που υιοθέτησε στις αρχές των ’80s έγινε τόσο αναγνωρίσιμο ώστε λειτουργεί σχεδόν σαν λογότυπο. Λευκό φανελάκι, μισή βάση μικροφώνου, υψωμένη γροθιά και εκείνο το μουστάκι: η εικόνα αρκεί.

Ο Freddie Mercury πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1991, σε ηλικία 45 ετών, από βρογχοπνευμονία που συνδεόταν με το AIDS. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε ανακοινώσει δημοσίως ότι έπασχε από τη νόσο.

Έζησε λιγότερο από μισό αιώνα. Πρόλαβε, όμως, να δημιουργήσει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες περσόνες στην ιστορία της μουσικής.

Τα τραγούδια, η φωνή, η θεατρικότητα, η μουσικότητα, η υπερβολή και η ικανότητα να κρατά ένα ολόκληρο στάδιο στο χέρι του. Αυτά ήταν τα συστατικά.

Το αποτέλεσμα λεγόταν Freddie Mercury.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1905: Τερματίζεται ο Ρωσοϊαπωνικός Πόλεμος με τη Συνθήκη του Πόρτσμουθ. Η νίκη της Ιαπωνίας απέναντι στη Ρωσική Αυτοκρατορία σηματοδοτεί την ανάδειξή της σε μεγάλη στρατιωτική και πολιτική δύναμη.

1929: Ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστείδης Μπριάν προτείνει στην Κοινωνία των Εθνών μια ομοσπονδιακή ένωση των ευρωπαϊκών κρατών, ιδέα που έμεινε γνωστή ως «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» και θεωρείται πρόδρομος της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

1944: Οι Γερμανοί κατακτητές εκτελούν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 50 Έλληνες αντιστασιακούς, ανάμεσά τους τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου, μέλος της ΕΠΟΝ, η οποία είχε υποστεί βασανιστήρια χωρίς να αποκαλύψει τους συντρόφους της.

1960: Ο 18χρονος Κάσιους Κλέι, ο μετέπειτα Μοχάμεντ Άλι, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, πριν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού.

1967: Ο Γιάννης Χαλκίδης, στέλεχος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, δολοφονείται από δυνάμεις της χούντας, λίγους μήνες μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.

1972: Η Σφαγή του Μονάχου σημαδεύει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» επιτίθενται στην ισραηλινή αποστολή. Συνολικά σκοτώνονται 11 Ισραηλινοί, πέντε δράστες και ένας Δυτικογερμανός αστυνομικός.

1997: Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ ανακοινώνει στη Λωζάνη ότι η Αθήνα αναλαμβάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, προκαλώντας πανηγυρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα.

2002: Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, γνωστός ως «Λουκάς» της 17 Νοέμβρη, παραδίδεται στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την «πολιτική ευθύνη» για τη δράση της οργάνωσης, σε μια κομβική στιγμή της εξάρθρωσής της.

Γεννήσεις

1847 – Τζέσε Τζέιμς (Jesse James), διαβόητος Αμερικανός κακοποιός, ληστής τραπεζών και τρένων, και αρχηγός της διαβόητης συμμορίας των αδελφών Τζέιμς. Αντάρτης κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο, έγινε θρύλος της Άγριας Δύσης για τη δράση του, η οποία κορυφώθηκε τη δεκαετία 1866–1876. Δολοφονήθηκε το 1882 από μέλος της δικής του συμμορίας, αφήνοντας μύθο που ξεπερνά την πραγματικότητα.

1934 – Φρέντυ Γερμανός, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρωτεργάτης των πρώτων εκπομπών της ελληνικής τηλεόρασης. Με πηγαίο χιούμορ, ιδιαίτερο ύφος και διορατικότητα, άφησε το στίγμα του στη δημοσιογραφία, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό με επιτυχίες όπως «Αλάτι και Πιπέρι» και πληθώρα επιτυχημένων βιβλίων.

1946 – Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury), Βρετανός τραγουδιστής των Queen και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της ροκ. Με εκρηκτική σκηνική παρουσία, τεράστιο φωνητικό εύρος και μεγάλες επιτυχίες όπως «Bohemian Rhapsody», «We Are the Champions», «Somebody to Love», καθιέρωσε νέα πρότυπα στην παγκόσμια μουσική. Η θεατρικότητα και η πρωτοτυπία του τον ανέδειξαν σε θρύλο του παγκόσμιου ροκ στερεώματος.

1951 – Μάικλ Κίτον (Michael Keaton), Αμερικανός ηθοποιός με τεράστια επιτυχία σε ταινίες του Χόλιγουντ. Διάσημος για τον πρωτοποριακό του ρόλο ως Batman στις ταινίες του Τιμ Μπάρτον («Batman», 1989· «Batman Returns», 1992), αλλά και για τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως «Birdman», «Beetlejuice» και «Spotlight», αναγνωρίζεται για την ερμηνευτική του ευελιξία και τη σκηνική του ενέργεια.

Θάνατοι

1997 – Μητέρα Τερέζα (Mother Teresa, Αγνή Γκονξά Μπογιατζιού), Αλβανή καθολική ιεραπόστολος και ιδρύτρια του τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας». Συνέδεσε το όνομά της με το φιλανθρωπικό έργο στους φτωχότερους της Ινδίας και σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης (1979) και θεωρείται σύμβολο αλτρουισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ζαχαρίας, Ζαχαρένια

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