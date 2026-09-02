Μπροστά σε μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια διαστημική κούρσα βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), καθώς εξετάζεται πλέον σοβαρά η ανάπτυξη αυτόνομης ευρωπαϊκής δυνατότητας για επανδρωμένες πτήσεις.

Ο γενικός διευθυντής του ESA, Γιόζεφ Άσμπαχερ, εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα να στέλνει μόνη της αστροναύτες στο Διάστημα με «πολύ, πολύ λογικό» κόστος.

Οι δηλώσεις του έγιναν μόλις μία εβδομάδα πριν από τη διεθνή σύνοδο για το Διάστημα στο Παρίσι, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, όπου η ευρωπαϊκή αυτονομία στην εξερεύνηση αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα.

Περίπου 10% μεγαλύτερος προϋπολογισμός

Μέχρι σήμερα οι αυτόνομες επανδρωμένες πτήσεις δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τον ESA. Η Ευρώπη βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο για την πρόσβαση των Ευρωπαίων αστροναυτών στο Διάστημα όσο και για τη συμμετοχή της σε μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τη Σελήνη.

Ο Άσμπαχερ υποστήριξε, ωστόσο, ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει χωρίς να απαιτηθεί μια τεράστια οικονομική επιβάρυνση. «Αν χρειαστεί να προσθέσουμε τη δυνατότητα των επανδρωμένων πτήσεων και μια αυξημένη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά τις ρομποτικές δραστηριότητες», η απαιτούμενη αύξηση του προϋπολογισμού θα ήταν «πολύ μέτρια», ανέφερε.

Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο μια πρώτη εκτίμηση τοποθετεί την πρόσθετη χρηματοδότηση περίπου στο 10% του σημερινού προϋπολογισμού του ESA. «Το κόστος αυτό είναι πολύ, πολύ λογικό», υπογράμμισε.

Η αλλαγή των ΗΠΑ που προβληματίζει την Ευρώπη

Η συζήτηση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία επιταχύνθηκε μετά τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πρόγραμμα επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη.

Η Ευρώπη συμμετείχε στο αμερικανικό πρόγραμμα Artemis παρέχοντας, μεταξύ άλλων, το European Service Module του διαστημοπλοίου Orion, το οποίο προσφέρει κρίσιμες λειτουργίες για το πλήρωμα, όπως ενέργεια, πρόωση και υποστήριξη ζωής.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες επρόκειτο να συμμετάσχουν στην κατασκευή εξαρτημάτων του Gateway, του μικρού διαστημικού σταθμού που είχε σχεδιαστεί για να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος σταθμός για μελλοντικές αποστολές στην επιφάνειά της.

Οι ΗΠΑ, όμως, αναδιάρθρωσαν το 2026 το σεληνιακό τους πρόγραμμα, εγκαταλείποντας το Gateway στην αρχικά σχεδιαζόμενη μορφή του και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία υποδομών απευθείας στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει την Ευρώπη να επανεξετάσει τόσο την εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον όσο και τον ρόλο που θέλει να έχει στην εξερεύνηση του Διαστήματος τις επόμενες δεκαετίες.

«Κίνα και Ρωσία δεν αποτελούν επιλογή»

Ο επικεφαλής του ESA περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο το στρατηγικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. «Οι δύο άλλες χώρες που μπορούν να κάνουν επανδρωμένες πτήσεις αυτήν τη στιγμή είναι η Κίνα και η Ρωσία, που δεν αποτελούν επιλογή για εμάς», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, η Ινδία αναπτύσσει το δικό της πρόγραμμα επανδρωμένων αποστολών. «Η Ινδία ετοιμάζει επίσης επανδρωμένες πτήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη τέτοια δυνατότητα», πρόσθεσε ο Άσμπαχερ.

Με άλλα λόγια, παρά τη μεγάλη τεχνογνωσία της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει και να μεταφέρει αυτόνομα ανθρώπους στο Διάστημα.

Οι κρίσιμες αποφάσεις για το ευρωπαϊκό Διάστημα

Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στη διαστημική σύνοδο του Παρισιού στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει υπουργική σύνοδος των κρατών-μελών του ESA τον Δεκέμβριο στη Ρώμη, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι μακροπρόθεσμες επιλογές της Ευρώπης στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

Το διακύβευμα ξεπερνά πλέον την επιστημονική έρευνα. Αφορά την τεχνολογική και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε έναν τομέα στον οποίο οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και σύντομα η Ινδία διαθέτουν ή αναπτύσσουν αυτόνομη πρόσβαση ανθρώπων στο Διάστημα.