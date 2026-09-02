Στην κυκλοφορία τέθηκε επίσημα το συλλεκτικό νόμισμα του ενός δολαρίου, το οποίο φέρει τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον. Η ειδική αυτή έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, το αναμνηστικό νόμισμα είναι πλέον διαθέσιμο για το κοινό και τους συλλέκτες, αποτελώντας ένα ιδιαίτερο ενθύμιο της ιστορικής επετείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν τα νομίσματα σε πακέτα των 25 ή των 100, που κοστίζουν 61 και 154 δολάρια αντίστοιχα.



Στη μία πλευρά το συλλεκτικό νόμισμα εικονίζει έναν αετό, το σύμβολο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Καλών Τεχνών. Στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται το πορτρέτο του Τραμπ, μια εικόνα που θυμίζει έντονα το επίσημο πορτρέτο του, έμπνευση για το οποίο υπήρξε η φωτογραφία που τραβήχθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών που είχαν ξεκινήσει στην Τζόρτζια για κατηγορίες που σχετίζονταν με την πιθανολογούμενη παρέμβαση του στις εκλογές του 2020.

Trump $1 Coin Goes On Sale For Up To $2.44https://t.co/u51vZcp6HG pic.twitter.com/aJQ1HxYxNd — Forbes (@Forbes) September 2, 2026

Η κοπή του νομίσματος εγκρίθηκε στα μέσα Μαρτίου από την Επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν διοριστεί όλα από τον Τραμπ. «Καθώς πλησιάζουμε τη 250η επέτειο (από την ανεξαρτησία), σχεδιάζουμε νομίσματα που συμβολίζουν το πνεύμα της χώρας και τη δημοκρατίας μας», είχε δηλώσει τότε ο θησαυροφύλακας των ΗΠΑ Μπράντον Ριτς.



«Δεν υπάρχει πιο εμβληματικό πορτρέτο για τα νομίσματα αυτά από εκείνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.



Στα τέλη Φεβρουάριου η CCAC (Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών για τα Νομίσματα), άλλη επιτροπή που εκφράζει άποψη για τα νέα νομίσματα, αρνήθηκε να εξετάσει το σχέδιο κοπής ενός νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ.

🇺🇸 La Monnaie des États-Unis a lancé la pièce de 1 $ du président Donald J. Trump 2026. @POTUS pic.twitter.com/zlky3yV1bD — 🕊️Myriam🕊️Sauvons L’humanité🕊️@CelebritesSM🕊 (@Resistance_SM) September 2, 2026

Μετά την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776 «καμία χώρα στον κόσμο δεν κόβει νομίσματα που φέρουν την εικόνα ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη κατά τη διάρκεια της θητείας του», είχε εξηγήσει τότε ένα από τα μέλη της CCAC, ο Ντόναλντ Σκαρίντσι.



«Μόνο τα έθνη που κυβερνώνται από βασιλείς ή δικτάτορες βάζουν την εικόνα των ηγετών τους στα νομίσματά τους», σχολίασε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.