Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η μάχη για την προεδρία της Βραζιλίας, καθώς το προβάδισμα του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου συρρικνώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις κάλπες του Οκτωβρίου.

Νέα δημοσκόπηση της Quaest για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου Globo δείχνει ότι σε περίπτωση που οι δύο υποψήφιοι αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο, η διαφορά τους περιορίζεται πλέον σε μόλις μία ποσοστιαία μονάδα.

Ο Λούλα συγκεντρώνει 42%, έναντι 41% του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, πρωτότοκου γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική από τη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στις 14 Αυγούστου, όταν ο Λούλα προηγούνταν με 43% έναντι 40%.

HOJE TEM LULA NA TV! 📺⭐



Nosso primeiro programa eleitoral vai ao ar hoje e queremos você com a gente. Comente aqui, em poucas palavras, por que você apoia Lula.



Seu comentário pode aparecer na TV!



Comenta aqui e fica ligado 👀



É Lula! É 13! 🇧🇷❤️ pic.twitter.com/20VYvaRrU6 — Lula (@LulaOficial) August 29, 2026

Μπροστά ο Λούλα στον πρώτο γύρο

Στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο, ο Λούλα εξακολουθεί να διατηρεί πιο καθαρό προβάδισμα. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συγκεντρώνει 37%, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου ακολουθεί με 30%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ψυχίατρος και συγγραφέας Αουγούστο Κούρι με 10%, ενώ ο Ρενάν Σάντος καταγράφει 3%.

Η επίδοση του Κούρι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την τρίτη δημοσκόπηση μέσα στην ίδια εβδομάδα που τον εμφανίζει στην τρίτη θέση της προεδρικής κούρσας.

A vida real, o Brasil fora da propagada governista mostra que não é um empate, mas que em outubro teremos a vitória do brasileiro que está com o nome sujo, que vai no mercado passar raiva, que tem medo de andar na rua.



O tempo do Lula acabou. O Brasil vai vencer!



Vote 2️⃣2️⃣🇧🇷… pic.twitter.com/YSl3dJbEH2 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 2, 2026

Η έκπληξη Αουγούστο Κούρι

Ο γνωστός συγγραφέας και ψυχίατρος φαίνεται να κερδίζει έδαφος χάρη στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις αλλά και στην έντονη παρουσία της καμπάνιας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η άνοδός του προσθέτει έναν νέο παράγοντα στην ήδη πολωμένη εκλογική αναμέτρηση, αν και Λούλα και Φλάβιο Μπολσονάρου εξακολουθούν να βρίσκονται με διαφορά στις δύο πρώτες θέσεις.

Ο Κούρι επιχειρεί να παρουσιαστεί ως εναλλακτική απέναντι στην παραδοσιακή σύγκρουση μεταξύ της Αριστεράς του Λούλα και της βραζιλιάνικης Δεξιάς που εκφράζεται από την οικογένεια Μπολσονάρου.

Toda mulher merece viver com dignidade. Mas, enquanto tantas ainda enfrentam a violência, precisamos fazer mais.



Foco nas pessoas significa garantir que cada mulher possa viver com segurança e respeito.



Um forte abraço,



Augusto Cury

PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA pic.twitter.com/jbvtR5TgtK — Augusto Cury (@augustocury) July 26, 2026

Όλα δείχνουν δεύτερο γύρο – Στο όριο του στατιστικού λάθους η μάχη

Με βάση το εκλογικό σύστημα της Βραζιλίας, ένας υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Εάν κανείς δεν πετύχει αυτό το ποσοστό, οι δύο πρώτοι περνούν στον δεύτερο γύρο.

Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι ιδιαίτερα πιθανό, με τη δημοσκόπηση της Quaest να προαναγγέλλει μια εξαιρετικά αμφίρροπη τελική αναμέτρηση μεταξύ Λούλα και Φλάβιο Μπολσονάρου.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 2.004 ψηφοφόροι, ενώ το περιθώριο στατιστικού λάθους ανέρχεται στις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά της μίας μονάδας στον πιθανό δεύτερο γύρο βρίσκεται εντός του περιθωρίου λάθους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα ενός εκλογικού ντέρμπι.