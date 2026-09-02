Σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Γιαν Μάζαρικ, ενός από τα σημαντικότερα πολιτικά πρόσωπα της μεταπολεμικής Τσεχοσλοβακίας, οι αρχές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά μυστήρια της χώρας.

Η τσεχική αστυνομία ξεκίνησε την εκταφή των λειψάνων του πρώην υπουργού Εξωτερικών, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου οι συνθήκες του θανάτου του στις 10 Μαρτίου 1948, λίγο μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους κομμουνιστές.

Ο Μάζαρικ, γνωστός για τον φιλοδυτικό προσανατολισμό του, είχε βρεθεί νεκρός κάτω από το παράθυρο του επίσημου διαμερίσματός του στην Πράγα.

Οι Αρχές της εποχής χαρακτήρισαν τον θάνατό του αυτοκτονία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητήθηκε επανειλημμένα και επί δεκαετίες παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ο Τσεχοσλοβάκος πολιτικός έπεσε, αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε.

Στο μικροσκόπιο ξανά το σενάριο της δολοφονίας

Την υπόθεση ερευνά από πέρυσι το Γραφείο για την Τεκμηρίωση και την Έρευνα των Εγκλημάτων του Κομμουνισμού, ειδική μονάδα της τσεχικής αστυνομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ο Μάζαρικ να δολοφονήθηκε.

Η εκταφή πραγματοποιείται ώστε οι επιστήμονες να μπορέσουν να εξετάσουν τα λείψανα με σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν στοιχεία που ενδεχομένως δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν στις προηγούμενες έρευνες. Η τσεχική αστυνομία έχει δηλώσει ότι στόχος είναι να διαλευκανθούν οι εικασίες που συνοδεύουν την υπόθεση εδώ και σχεδόν 80 χρόνια.

Νέα μυστικά έγγραφα αναζωπύρωσαν την έρευνα

Νέα ώθηση στην υπόθεση έχει δώσει η ανακάλυψη διπλωματικών και απόρρητων εγγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Οι νέες πληροφορίες δημιουργούν προσδοκίες ότι αυτή τη φορά η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε πιο σαφή συμπεράσματα για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του Μάζαρικ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φάκελος ανοίγει ξανά. Μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989 και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, οι συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού Εξωτερικών εξετάστηκαν επανειλημμένα, χωρίς όμως να δοθεί οριστική απάντηση.

1/2 Dnes na lánském hřbitově provádíme úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka v roce 1948, které spočívají v exhumaci jeho ostatků a jejich zkoumaní za využití nejmodernějších kriminalistických metod. — Policie ČR (@PolicieCZ) September 2, 2026

Ποιος ήταν ο Γιαν Μάζαρικ

Ο Γιαν Μάζαρικ ήταν γιος του Τόμας Μάζαρικ, ιδρυτή και πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της εξόριστης τσεχοσλοβακικής κυβέρνησης στο Λονδίνο και παρέμεινε στη θέση του και μετά τη λήξη του πολέμου.

Τον Φεβρουάριο του 1948, όταν οι μη κομμουνιστές υπουργοί παραιτήθηκαν μαζικά σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν πολιτική κρίση, ο Μάζαρικ αρνήθηκε να τους ακολουθήσει.

Οι παραιτήσεις άνοιξαν τελικά τον δρόμο για την επικράτηση της κυβέρνησης που υποστηριζόταν από τη Μόσχα. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, ο Μάζαρικ ήταν νεκρός.

Η 10η Μαρτίου 1948 και το μυστήριο που δεν έκλεισε ποτέ

Η σορός του εντοπίστηκε το πρωί της 10ης Μαρτίου 1948, μετά την πτώση του από παράθυρο του διαμερίσματός του στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών στην Πράγα.

Η επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας αμφισβητήθηκε σχεδόν από την πρώτη στιγμή, ενώ με την πάροδο των χρόνων διατυπώθηκαν διαφορετικά σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη.

Τώρα, 78 χρόνια αργότερα, τα λείψανά του βρίσκονται ξανά στα χέρια των ειδικών, με την τσεχική αστυνομία να ελπίζει ότι η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να δώσει την απάντηση που δεν κατάφεραν να δώσουν δεκαετίες ερευνών.