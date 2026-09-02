Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, με τους κατοίκους της περιοχής να απευθύνουν αγωνιώδη έκκληση για ψυχραιμία. Η περιοχή δοκιμάζεται σκληρά από μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς και έντονες πολιτικές αναταράξεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους πολίτες της Θέουτα, εκατοντάδες διαδηλώσεις προγραμματίζονται σε εθνικό επίπεδο. Κεντρικό σημείο αιχμής των κινητοποιήσεων αποτελεί η αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση της Μαδρίτης, στην οποία πολλοί επιρρίπτουν την πλήρη ευθύνη για τους λανθασμένους χειρισμούς και τη διογκούμενη εκτός ελέγχου κρίση στα σύνορα.

Σχεδόν πέντε εβδομάδες αφού τουλάχιστον 72.000 άνθρωποι εισήλθαν παράνομα από το Μαρόκο, σε ένα φονικό μεταναστευτικό κύμα από τα σύνορα, οι αρχές της Θέουτα υπολογίζουν πως περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ αυτών ασυνόδευτοι ανήλικοι, παραμένουν εγκαταλελειμένοι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες του θύλακα.



Η παρουσία τους έχει προκαλέσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε σχεδόν καθημερινή βάση από ντόπιους κατά της διαχείρισης της κρίσης από την ισπανική κυβέρνηση, με τους συμμετέχοντες να ζητούν οι μετανάστες να απελαθούν στις χώρες προέλευσής τους ή να αναδιανεμηθούν σε περιοχές της Ισπανίας.

#Internacionales | 🚨🇪🇸 Ceuta inició este 2 de septiembre con una alta presencia de migrantes en sus calles, mientras continúa la incertidumbre ante la falta de una solución por parte del gobierno de España.



pic.twitter.com/1LvIdl2ZqV — Porttada (@porttada) September 2, 2026

«Η κυβέρνηση απέτυχε να δράσει σε μια κρίσιμη κατάσταση. Τα πράγματα ξεφεύγουν ολοένα και περισσότερο από τον έλεγχο. Έχουμε κουραστεί, όπως ακριβώς εκείνοι που ήρθαν έχουν κουραστεί και οι εντάσεις αυξάνονται. Θα φτάσει κάποια στιγμή που όλο αυτό θα εξελιχθεί σε μια πυριτιδαποθήκη», δήλωσε η Λόλα, μια κάτοικος της Θέουτα, που έδωσε μονάχα το μικρό της όνομα.



Ο Φρανθίσκο Γκαρθία Σεγάδο, επικεφαλής της ένωσης κατοίκων FPAV Ceuta, δήλωσε πως οι διοργανωτές της διαδήλωσης θα ήθελαν να είναι «ειρηνική, ελεύθερη, χωρίς να προσβάλλει κανέναν» και να αποκλείσουν την ακροδεξιά από τη συμμετοχή, καθώς ανησυχούν ότι άτομα που θα έλθουν από την ηπειρωτική Ισπανία θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν βίαια επεισόδια.



«Αυτό που θέλουμε είναι ηρεμία… να επιστρέψουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Η επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει να σταλούν όλοι πίσω από εκεί όπου ήρθαν», είπε. Οι πρόσφατες διαδηλώσεις περιλάμβαναν σποραδικές επιθέσεις εναντίον ενός αυτοσχέδιου καταυλισμού μεταναστών στην παραλία Ελ Τραμπολίν και συλλήψεις Μαροκινών πολιτών, οι οποίοι πετούσαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον περιπόλων του στρατού.

Το πολιτικό αδιέξοδο εμποδίζει την εξεύρεση λύσης

Τις σημερινές κινητοποιήσεις στην Ισπανία οργανώνει η ομοσπονδία δήμων και κοινοτήτων FEMP, όπου κυριαρχεί το αντιπολιτευόμενο, συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP). Η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας κρατάει αποστάσεις από την πρωτοβουλία, κατηγορώντας τη δεξιά ότι εκμεταλλεύεται την κρίση για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

🚨🇪🇸 | ESPAÑA DESPIERTA: Cientos de patriotas salieron a las calles de Ceuta al grito de "España unida, jamás será vencida", en la previa de la masiva marcha convocada para esta tarde para exigir la expulsión de los inmigrantes que invadieron la ciudad y la destitución del… pic.twitter.com/nMWaMBXNFN — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 2, 2026

«Δεν υπερασπίζονται τη Θέουτα και τους κατοίκους της, επιτίθενται στην κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες στο ραδιοφωνικό δίκτυο RNE.



Ένα μανιφέστο της πρωτοβουλίας πολιτών «Por Ceuta» («Για τη Θέουτα»), το οποίο ζητά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων και των μεταναστών, την οργανωμένη επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 65.000 υπογραφές. Η πρωτοβουλία δηλώνει ότι δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα.



Αριστερές συλλογικότητες και συνδικάτα διοργάνωσαν αντισυγκεντρώσεις σε αρκετές πόλεις, μεταξύ άλλων και στη Μαδρίτη, για να καταδικάσουν τις «ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές διώξεις και επιθέσεις» εναντίον μεταναστών στη Θέουτα.



Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της τοπικής και της κεντρικής κυβέρνησης για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με το PP, το οποίο κυβερνά στις περισσότερες περιφέρειες –σε ορισμένες σε συνασπισμό με το ακροδεξιό Vox– να ζητά την απέλαση όλων όσοι παραμένουν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.



Η κυβέρνηση αύξησε τη δυναμικότητα των προσωρινών δομών φιλοξενίας σε περισσότερες από 3.400 θέσεις, από περίπου 500, και ανέπτυξε περισσότερους από 1.600 αστυνομικούς. Ωστόσο, τοπικές οργανώσεις και πολιτικοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να απέχουν πολύ από όσα χρειάζονται για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των μεταναστών.



«Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και η τοπική κυβέρνηση πρέπει να διαθέσει χώρους… αυτή είναι η μάχη που δίνουμε», δήλωσε ο Χουάν Μιγκέλ Μοράλες, διευθυντής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Sur Acoge, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η αντίδραση δεν ήταν αρκετά άμεση και αποτελεσματική. Αυτό είναι απολύτως σαφές».